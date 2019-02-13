Обувь весна 2019 - взрывные тренды и новинки

Предлагаемая модная обувь на весну 2019 года обещает много эффектных луков. Современные тенденции в обуви настолько разнообразны, что подойдут к любому вкусу и стилю. Убедиться в этом помогут фото с последних именитых коллекций.

Модные тренды наступающего сезона

Весной создать модный лук можно будет с помощью различных моделей обуви. Модные тренды наступающего сезона предлагают оригинальные решения тем, кто любит ходить на каблуках, любителям неувядающей классики, и тем, кто предпочитает спортивный имидж.

Модные модели обуви задают тон в создании женского образа. Они громко кричат о себе, привлекая внимание к стройным женским ножкам.

Разнообразие направлений удовлетворяет все вкусы и предпочтения. Стилисты выделяют сразу несколько тенденций:

наличие леопардового принта на ботинках, ботильонах и туфлях;

острые носки;

модели на танкетке;

расширяющийся к низу каблук;

обилие шнуровки из веревок и тесьмы;

спортивные сандалии;

использование прозрачного пластика;

бахрома и перья.

Выбирая обувь для весны в 2019 году, следует помнить о том, что модные тенденции, фото которых в большом количестве публикуют модные журналы, это только образцы с модных показов ведущих дизайнеров и модельеров. Следует помнить о том, что обувь должна быть, прежде всего, комфортной и безопасной.

Современная модная обувь наступающего весеннего сезона перестает быть незаметным и просто функциональным модным аксессуаром. Она смело заявляет о себе и задает модные тренды для всего лука. При этом дизайнеры активно смешивают главные направления в женской обувной моде, предлагая по-новому взглянуть на традиционные и привычные модели туфель, босоножек, балеток, сандалий и кроссовок.

Обувная мода стремится к функциональности и комфорту, стремясь облегчить ношение даже классических шпилек. Для этого на каблуке создается прозрачная основа из пластика, внутри которой высокая шпилька смотрится как арт-объект.

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Модели с элементами плетения

Любителям экологических направлений придутся по душе модели модной обуви на весну 2019 года, украшенные плетеными вставками. Они помогут создать уравновешенный модный лук, символизирующий гармонию с природой. Ведущие модельеры предлагают плетеные модели балеток, которые внешне напоминают русские лапти.

На такой обуви могут быть вкрапления бусин и кожаные косички. Такие модели возвращают во времена хиппи. Особенно актуальна такая обувь будет в жаркое летнее время.

Модели такого типа могут быть на высоком каблуке или на низком ходу. В любом случае, ноге будет комфортно в жаркое время, так как плетеная обувь "дышит".

В тренде весенняя обувь из прозрачного пластика

Прозрачные модели могут полностью демонстрировать женскую ногу, если они изготовлены целиком из прозрачного пластика, или делать модный образ более изящным и легким за счет прозрачных каблуков.

Использование синтетических прозрачных материалов стало главным трендом в современной моде. Нестандартные прозрачные каблуки, вставки из пластика превращают традиционные женские модели обуви в 2019 году в настоящее произведение современного искусства, позволяя по-новому взглянуть на сказку о хрустальных туфельках.

Модели с острыми носками и без каблуков

Модные тенденции в современной обувной моде актуализировали готику, предложив женщинам модели туфель, сандалий, балеток и ботильонов с острыми носками и без каблуков. Фото позволяют увидеть, как трансформируется традиционный вид классических остроносых лодочек и приобретает новые формы.

Модельеры успешно комбинируют тенденцию остроносой обуви с использованием прозрачных синтетических материалов, за счет чего создается необычный и легкий модный

Для классических моделей предлагаются остроносые туфли с открытым и закрытым задником на очень низком каблуке в форме рюмочки. При этом острый носок может быть украшен стразами, вышивкой, прозрачными вставками или иными элементами декора.

Прозрачный каблук

Новинками в мире обувной моды весной 2019 года стали прозрачные каблуки, которые можно выделить в отдельный тренд. Разнообразие вариантов поражает воображение. Дизайнеры предлагают классические шпильки, танкетки сложной геометрии, расширяющиеся каблуки.

Использование современного искусственного прозрачного материала позволяет делать легкими и изящными туфли со сложной и фантазийной геометрией колодки. При этом наметился явный модный тренд в сторону удобной и устойчивой женской обуви.

Модельеры призывают отказываться от традиционных шпилек, предлагая взамен устойчивые широкие каблуки или миниатюрные рюмочки.

Актуальной становится платформа, высота которой может существенно разниться на разной обуви. Она может присутствовать не только в летних моделях обуви, но также на спортивных кроссовках, вечерних туфлях и ботильонах.

Использование современных прозрачных материалов позволяет придавать танкетке более изящный внешний вид и использовать ее в моделях классических женских туфель.

Явным трендом становится устойчивый каблук, удобная и комфортная обувь, в которой все большую роль играет декор. Сам каблук превращается в некое украшение современной женской обуви, задавая ее форму и дизайн.

Бахрома и перья на босоножках и туфлях

Актуальными будут в этом сезоне туфли, босоножки, танкетки и даже ботинки, украшенные перьями и бахромой. Эта мода напоминает эпоху Дикого Запада и Соединенных Штатов времен введения сухого закона.

Такой декор может присутствовать на разных элементах обуви:

на щиколотке;

союзке;

каблуке;

ремешках.

При выборе моделей с таким декором следует учитывать, что акцент должен делаться на ноги. Одежда в этом случае выбирается легкая, струящаяся, элегантная и без декоративных элементов. Модный образ не следует перегружать декоративными элементами, если в комплект к наряду выбираются слегка эпатажные и бросающиеся в глаза туфли или босоножки.

Спортивная обувь для женщин

Спортивная обувь весны в 2019 году предлагает эффектные варианты моделей не только для занятий спортом, но для повседневной жизни.

Обувные дизайнеры смело комбинируют открытые босоножки с плетеным верхом и спортивной рифленой подошвой анатомического типа. Кроссовки, сшитые из однотонной кожи, имеют впечатляющую платформу, сделанную из современных облегченных материалов.

Спортивная обувь украшается бахромой, декоративными вставками, перьями и стразами. Такие модели можно носить не только с джинсами, но и с платьями. Модельеры активно вводят спортивную обувь в модные луки, создающиеся не только для повседневной жизни, но и для торжественных случаев.

Спортивная обувь в наступающем сезоне весна-лето 2019 года становится полноправной хозяйкой на всех модных показах ведущих Домов высокой моды.

Материалы

Обувные дизайнеры смело проводят эксперименты с традиционными материалами:

натуральной кожей;

экокожей;

текстилем.

Они сочетают традиционные виды материалов с синтетическим сырьем и пластиком. Особо актуально использовать пластик, созданный из переработанных отходов. Это один из главных трендов не только обувной, но и остальной модной индустрии. Экологическая одежда и обувь приобретает сегодня новое понимание.

Особо стоит выделить обувь для весны в 2019 году, сшитую целиком из текстиля. Модные тенденции, фото которых представлены в модных глянцевых изданиях, предлагают текстильные модели туфель, ботильонов, сандалий, балеток и босоножек, расписанных удивительными принтами.

Платформа снова в моде

Модельеры предлагают носить весной и летом платформу, которая делает ногу более устойчивой, не дает ей уставать и помогает поддерживать активный образ жизни. Платформа становится трендом будущей весны 2019 года, она идеально вписывается в стилистику casual. Она приходит на смену немного поднадоевшим балеткам и помогает создать непринужденный образ в повседневной жизни.

Актуальными будут сандалии и босоножки на высокой и низкой платформе, которые отличает определенный аскетизм в оформлении и минимализм в деталях.

Весенние ботильоны на платформе, заменяющей высокий каблук, также актуальны в будущем сезоне.

Челси, ботильоны и монки

Дизайнеры предлагают укороченную обувь на весну 2019 года. Актуальные модные тенденции на фото представляют женские классические челси, сшитые из лакированной кожи, унисекс монки, украшенные ремешками. Цвета весенней обуви сдержаны, колодка практичная и комфортная.

Носки моделей заостренные, каблук может быть небольшим или в виде фантазийной платформы. Такая обувь комфортно сидит на ноге и может сочетаться с разными стилями.

Цвета весенней обуви

Цвета обуви на весну в 2019 году отличает большое многообразие. Актуальными будут модные тенденции в теплой бежево-коричневой гамме. В моде остается монохром и комбинирование цветовых сочетаний. На фото коллекций ведущих европейских Домов моды предлагается также разнообразие оттенков желтого цвета.

Основной тон модели могут дополнять декоративные элементы из золотистых и серебряных материалов. Не теряет своей актуальности черный цвет, который отличает блестящая лакированная поверхность, которую может дополнять небольшой металлический декор.

С чем носить модную обувь весной 2019 года

Использование прозрачных материалов и открытых босоножек предполагает дополнение модного образа ухоженной женской ступней со свежим педикюром. Для женственных остроносых туфель на высоком и низком каблуке предлагаются чулки, колготки с цветным растительным принтом, с эффектом люрекса и в сетку.

Модели туфель с острыми носками с открытой и закрытой пятки можно носить на босу ногу и с короткими носками разных цветов. Дизайнеры предлагают смело соединять в повседневном и торжественном луке казалось бы несоединимые ранее тенденции.

Босоножки с перьями можно носить с облегающими джинсами, подчеркивая женственность образа, а лодочки с узким носом и закрытой пяткой с короткими носками и женственным платьем.

Босоножки на платформе и танкетке рекомендуется сочетать с высокими гольфами разных оттенков.

Мужская модная обувь весна 2019

Мужчинам дизайнеры предлагают последовательную феминизацию всех вариантов весенней и летней обуви, которая отличается наличие декоративных элементов, присутствующих даже на классических деловых моделях

Даже классические ботинки в трендах весны 2019 года претерпели кардинальное изменение. Современные модные тенденции предлагают модели с фантазийной платформой, высокой голяшкой на шнуровке украшают золотистые или разноцветные ремешки. В моде будут полуботинки без задников с креплениями в виде ремешков и разноцветных резинок на пятках.

Модными новинками будут полуботинки с цветочными и растительными принтами, бисером, бахромой, кисточками и вышивкой. В женской и мужской обувной моде появляются слипоны, которые рекомендуется носить не только с джинсами и шортами, но также с деловыми костюмами.

Сшитые, как правило, из текстиля, они не имеют каблука и создаются на тонкой резиновой подошве.

В летнее время актуальными будут сандалии на ортопедической подошве, украшенные вышивкой и разноцветными рисунками. Не обошлось без украшений кед и кроссовок, в которых дизайнеры стремятся сочетать различные материалы.

В целом, модная обувь на весну 2019 года предлагает нам футуристические и андрогинные модели, которые призваны сочетать эффектный внешний вид с комфортом.