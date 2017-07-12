О чем расскажет сумка

Маленькая или большая, однотонная или цветная, а может, это рюкзак? Сумка и твой характер - есть ли связь? Вместе с сооснователем бренда CosyGoods Ксенией Ивановой расскажем в этой статье.

Секрет размера

Сумка больших размеров говорит об эрудиции и высокой работоспособности ее обладательницы. Чаще всего в таких саквояжах можно встретить абсолютно все вещи «как бы на всякий случай». И действительно, там лежат старые записные книжки, зонтик в самую солнечную погоду, лекарства. Так, к примеру, Кейт Бланшетт предпочитает большие деловые сумки светлых тонов, куда может поместить абсолютно все. А ленивой эту актрису точно назвать нельзя - лауреат двух премий «Оскар», трех премий BAFTA и «Золотого глобуса».

Сумка маленьких размеров говорит в первую очередь об утонченности натуры, об изысканном вкусе и ее самодостаточности. К таким сумочкам относятся клатчи и маленькие элегантные сумочки на длинном ремешке, позволяющие девушкам носить их как на плече, так и через плечо. Маленькие сумочки отлично подходят утонченным натурам. Так, к примеру, Оливия Уайлд предпочитает носить небольшие разноцветные дизайнерские клатчи.

Конечно же, нельзя забывать о сумках средних размеров. Эти элегантные аксессуары чаще всего выбирают деловые женщины, которые уверены в себе, знают себе цену и достаточно консервативны. Стиль и достоинство – вот их кредо.

Есть в нашем обществе девушки, предпочитающие рюкзак любым сумкам. О таких натурах можно сказать, что они либо инфантильные подростки (возможно, где-то в глубине души), либо идут в спортзал.

Секрет стиля

Сумка в деловом стиле выглядит достойно и говорит о практичности. Успешность Сары Джессики Паркер не оставляет сомнения. Она предпочитает носить сумочку в деловом стиле темных тонов.

Дизайнерские и оригинальные ридикюли любят особы творческие, неординарные, смелые в своих желаниях и стремлениях. В других людях ценят доброту и чувство юмора. Кстати, дизайнерские сумочки особенно любит Хилари Дафф. Она предпочитает Saint Laurent Anita из замши или кожи с декором из бахромы и перьев, который идеально дополняет расслабленный хиппи-образ.

Секрет цвета

Черные или темные цвета сумок выбирают себе девушки практичные и бережливые. Эти девушки не очень разговорчивы. Они очень тщательно подходят к выбору всего на свете: начиная от вещей и заканчивая друзьями. Весь образ Крисси Тейген пропитан практичным подходом к жизни. Естественно, выбор сумочки всегда падает на темные тона.

Светлые или теплые цвета выбирают мечтательные особы. Они очень дружелюбны и готовы помогать даже незнакомцам. Вместе с тем у этих девушек особо развито чувство самоуважения.

Дерзкие и активные личности чаще всего выбирают сумочки ярких, контрастных цветов. Они бывают излишне эмоциональны и готовы пребывать то в дикой радости, то впадать в депрессию.

Секрет манеры ношения

Аксессуар в руке предпочитают носить женщины консервативные. Они внимательны и точны. Всегда знают, чего хотят от жизни, и следят за собой, своими манерами и речью. Кэндис Свейнпол не исключение. Она предпочитает носить деловую сумку темных тонов в руке.

На сгибе локтя сумку носят девушки, всегда готовые дать отпор любому. Они лаконичны, порой бывают дерзки. Отличаются рассудительностью и сильным характером.

Если девушка носит сумку через плечо или на плече, а рука в этот момент опущена и малоподвижна, такая девушка очень стеснительна и склонна переживать из-за мнения окружающих. А вот если обладательница держит сумку возле плеча, она очень энергичная и смелая.

Если же сумка надета через плечо или на плече, а рука расслабленно движется в такт ходьбе, эта девушка прекрасно знает, что такое достоинство, уверена в себе и не зависит от точки зрения окружающих.

Если девушка держит сумку за уголок, то так проявляется ее самоуверенность. Ей без разницы мнение окружающих, главное – что думает она о себе, а она от себя в восторге! Всегда сногсшибательная Кортни Кардашян носит дизайнерские сумки, держа их за край.

Девушка проявляет неуверенность и замкнутость, когда держит сумку под мышкой. Она любит проводить время в одиночестве за чтением книг или просмотром фильмов.

Что творится в наших сумочках - это не секрет

В сумочках довольно часто можно встретить кожуру от съеденного вчера банана, фантики от конфет, прошлогодние билеты в театр и кино или таблетки, срок годности которых закончился уже давным-давно. Если у девушки в сумочке полный хаос, неразбериха и большое количество ненужных предметов, она консервативна, крайне экономична и внимательна. Хаос в сумочке говорит о мечтательной натуре ее обладательницы, которая может забыть обо всем и просто наслаждаться жизнью.

Если же в сумочке девушки такого не происходит: все лежит на своих местах, все нужно и лишних вещей в помине нет, это волевая женщина. Поставив себе цель, она ее достигает. Чаще всего такие женщины поступают рационально и часто знают, чего хотят от жизни.



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