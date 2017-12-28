 Новогодний дресс-код

Элегантная женщина всегда думает о нескольких важных вещах перед тем, как пойти на любую вечеринку. Новый год – не исключение.

Первое: она всегда трезво оценивает свой возраст. Поэтому вряд ли мы ее увидим даже на домашней вечеринке в футболке с надписью "I always be young".

Второе: она прекрасно знает свою фигуру – ее недостатки и «козыри». Маловероятно, что она будет пытаться влезть в платье с выпускного. По канонам элегантности считается, что между платьем и телом должны помещаться два пальца.

Третье: это место, в котором будет проходить мероприятие. Мы никогда не увидим ее на домашней вечеринке в длинном платье со шлейфом, открытым декольте и колготках, так как хозяйка наверняка всеми силами своего гостеприимства постаралась бы заменить 11-сантиметровые лабутены на домашние тапочки.

И самое непростое - это дресс-код. Если он был изначально указан организатором новогоднего праздника.

Я предлагаю поговорить о нем, так как обычно мы, женщины, забываем про дресс-код. Особенно если он несильно подходит к тому новогоднему платью, которое мы уже успели купить накануне, до того, как нас пригласили на вечеринку.

По моему мнению, самый сложный дресс-код - Cocktail. Почему самый сложный? Потому что многие считают его самым простым и легким.

А, как правило, чем проще условия, тем больше свободы, как следствие: больше ошибок.

На Новый год я бы на пригласительном написала более уточняющий дресс-код - Cocktail attire. Дословно переводится как «нарядное коктейльное платье». Самое коварное слово тут – «нарядное».

У многих женщин первая ассоциация к слову «нарядное» - «красивое». А элегантность, как я уже говорила, - это красота в соединении с простотой. А как говорил еще более умудренный опытом светской красоты человек Джорджио Армани: «Быть элегантной не значит бросаться в глаза, это значит врезаться в память».

Итак, дресс-код Cocktail attire для женщины: коктейльное платье, туфли на шпильке.

Мужчинам: классический костюм и классические туфли.

Если место празднования - бар или клуб, то новогодним вариантом могут быть пайетки. Платье с пайетками само по себе очень красивый и яркий наряд. Чтобы вы смотрелись в нем элегантно - выберите прямой, неприталенный крой платья. Длина ниже колен также придаст вашему образу элегантности и женственности.

ЭЛЕГАНТНО: Marchesa показали осенне-зимнюю коллекцию 2017/18 на Неделе моды в Нью-Йорке.

Если место проведения - ресторан. Для этого места прекрасно подойдет элегантный, но при этом нарядный костюм или платье с вышивкой и стразами. Однако со стразами, как и с паейтками, нужно быть осторожными. Чтобы образ оставался элегантным, выбирайте классические силуэты с элементами декора, а не платье, полностью усыпанное камнями.

Elie Saab представил коллекцию haute couture весна-лето 2017.

Dolce & Gabbana показали коллекцию Alta Moda в Лондоне.

Если же данный дресс-код был указан для домашней вечеринки, то лучше одеться поудобнее, чтобы наряд уместно смотрелся даже с сапогами, когда придется выйти из квартиры на праздничный салют.

На Неделе моды в Париже свою осенне-зимнюю коллекцию 2017/18 показал модный дом Chanel.

В рамках Недели моды в Лондоне была показана Ready-to-Wear коллекция Temperley London осень-зима 2017/18.

Дресс-код Black Tie: действительно ли он total blaсk и причем тут галстук?

Почему русская светская тусовка так полюбила этот формат дресс-кода, несмотря на то, что у многих нет смокинга и элегантных платьев в пол (но зато у всех есть Uggs)? Для нашего российского модного формата прекрасно бы подошел колоритный дресс-код Black Tie Uggs . Это бы значило для женщин: платье в пол с элегантными авторскими Uggs (обязательно со множеством страз) и черный галстук с костюмом Denim.

А теперь ПРО ЭТИКЕТ: существует три вида дресс-кода Black Tie. Для представительниц слабого пола по сравнению с регламентом White Tie считается менее суровым.

Дресс-код для женщин предусматривает коктейльное платье до колена для выхода в дневное время.

В вечерние часы следует отдать предпочтение соответствующему платью в пол. Тут допускается отсутствие накидок, болеро, пиджаков. Категорически запрещены сапоги, разного рода шляпы. А вот бижутерия (яркие серьги, браслеты, колье) и наручные часы разрешаются для дополнения образа (но все это будет считаться нарушением дресс-кода White Tie). Из этого следует сделать вывод, что женщине достаточно легко подобрать свой наряд в этом коде и не сделать ошибок.

Стиль Black Tie для мужчин:

А вот что предполагает обозначенный формулировкой Black Tie дресс-код для мужчин? Тут все не так уж и просто. Сложность заключается лишь в том, что для мужчин предусмотрено гораздо больше мелких нюансов, нарушение одного из которых может повлечь за собой полный провал. Чтобы иметь четкое представление о всех аспектах, не запутаться в них и не забыть какой-то, следуйте данному списку:

Обязателен смокинг черного цвета. Бабочка темного цвета. Атласный/шелковый довольно широкий пояс, который следует надевать поверх брюк, – кушак. Белая рубашка. Черные туфли (не лаковые). Бутоньерка (платок).

P.S. Смокинг – самая важная часть этого комплекта.

Elie Saab представил коллекцию haute couture осень-зима 2017/2018 Couture.

И напоследок еще один вариант дресс-кода – акцент делается на цвет. Например, вечеринка «Все в белом» (Total White). НЕ путать с White tie и Black tie.

В белом вы всегда будете выглядеть нарядно, даже если будете в скромном и простом платье. Поэтому также обращайте внимание на элегантный силуэт платья или костюма.

Ulyana Sergeenko представила осенне-зимнюю коллекцию 2017/2018 Couture.

Cтатья подготовлена Марией Буше (Marii Boucher) - директором Австрийской Высшей Школы Этикета, экспертом по этикету международного класса.

Instagram Марии Буше: @mariiboucher



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