Модные сарафаны в 2018 году порадуют красотой, легкостью, удобством. Фото стильных сарафанов и модные тенденции позволят понять, на какой наряд желательно обратить особое внимание. Стилисты постарались на славу, поэтому каждая девушка вправе выбрать наряд, который на 100% подойдет ей.

Правила подбора длины сарафана

В моде будут сарафаны разной длины, поэтому модницы вправе выбрать наиболее удобный и подходящий вариант.

Мини сарафаны будут одними из самых популярных. При этом мини может быть скромным и дерзким. В первом случае низ приподнят выше колена, во втором случае ягодицы остаются чуть приоткрытыми. Такие наряды подойдут только для стройных, высоких девушек.

Некоторые модели выдержаны в стиле миди. В этом случае можно выбрать классический сарафан. Длина может доходить до икроножной мышцы, щиколотки, середины колена.

Девушки, которые не могут определиться с подходящей длиной, выбирают наряды фасона маллет. В этом случае подол будет отличаться разным уровнем. Оригинальный образ гарантируется.

Модели в пол по-прежнему остаются в тренде. Модель может быть повседневной или вечерней.

В 2018 году каждая длина сарафана заслуживает внимания модниц. Правильно продуманный образ будет уравновешенным и стильным.

Модные ткани для сарафанов

Для летних сарафанов актуальны легкие ткани. Обычно используют хлопок. Для изысканных нарядов подойдут такие материалы, как шифон, шелк.

Еще одна популярная ткань – лен. В 2018 году будут особенно востребованы льняные сарафаны.

Деним также заслуживает внимания. Фасоны джинсовых сарафанов обычно отличаются простотой. Многие модницы по достоинству отметят легкость ухода за джинсовой тканью. Неудивительно, что сарафаны из денима будут популярны для создания повседневных образов.

Простые натуральные материалы будут особенно актуальными.

Модные цвета и принты сарафанов

Модные сарафаны могут быть однотонными или отличаться наличием рисунков. Разнообразие вариантов удивляет и в этом случае.

Модные цвета в 2018 году

Для лета рекомендуется выбирать сарафаны следующих привлекательных цветов:

фиолетовый;

синий;

красный;

желтый;

оранжевый.

Металлический отлив вновь становится востребованным. Он придаст особый шик таким цветам, как зеленый, оранжевый, оливковый и васильковый.

Выбирая сарафан одного цвета, желательно отдать предпочтение следующим модным оттенкам:

ярко-красный;

лиловый;

бирюзовый;

бежевый.

Белоснежный и розовый цвета остаются актуальными для создания летнего образа.

Модные принты для сарафанов

Как уже можно было понять, цветовая палитра отличается разнообразием. Модницы вправе выбрать наряд с учетом личного вкуса и особенностей внешности, фигуры. Уместными будут пастельные и яркие оттенки.

Для создания яркого и веселого образа используют сарафаны с модными принтами.

Повседневный наряд может отличаться сдержанностью в цветах и элементах или быть ярким, оригинальным. Важно помнить о том, что для создания офисного образа подойдет только тот наряд, который отличается строгим рисунком.

Весной – летом 2018 года будут актуальны геометрические принты: горох, линии, различные фигуры. Оригинально будут смотреться яркие сочетания в рисунке, элегантно и строго будут выглядеть четные линии, переходы между разными рисунками.

Актуальными считаются следующие принты:

узоры больших размеров;

клетка;

горох;

цветочные рисунки;

тропические темы;

бабочки;

стрекозы.

При желании можно выбрать наряд, в котором сочетаются цветы и геометрические фигуры. Такой дизайн станет основой для этнического рисунка.

Африканские мотивы также будут выглядеть оригинально, ярко. Они не терпят каких-либо дополнений, так как являются самодостаточными.

Особенности выбора летних сарафанов

Правильно выбранный сарафан порадует девушку удобством, красотой.

При покупке наряда желательно изучить состав ткани. Целесообразно убедиться в использовании натуральных материалов. От этого зависят удобство и практичность наряда.

Девушки вправе выбирать летние сарафаны оптимальной длины и любимых цветов, принтов. При этом желательно определиться с целью покупки наряда. Например, для офиса подойдут однотонные и строгие модели, для прогулок – яркие и оригинальные, для пляжа – модели без бретелек и очень легкие.

Стройные барышни практически не ограничены в своем выборе. При этом полные женщины должны проявить ответственность при выборе летнего сарафана.

Желательно обратить внимание на следующие особенности:

фактура должна быть более плотной для того, чтобы наряд не облегал женскую фигуру;

фасон должен подчеркивать достоинства фигуры и скрывать недостатки, поэтому желательно отказаться от драпировок, оборок;

желательно выбрать наряд с вытянутым узором или мелким геометрическим рисунком, вертикальной полоской, горошком, так как подобный принт визуально скроет недостатки фигуры.

Каждая модница должна внимательно изучить все доступные модели и постараться понять, какой наряд в наибольшей степени подойдет именно ей.

С чем носить сарафан

Лето не всегда бывает жарким. Порой летние дни оказываются прохладными. По данной причине рекомендуется не только выбрать стильный сарафан, но и продумать образы с ним:

Сарафаны хорошо сочетаются с кардиганами, жакетами, кофтами. Желательно помнить: длинный сарафан подойдет только к короткой верхней веще. При этом оба изделия должны сочетаться друг с другом по цвету. Допускается использование шелковых и шифоновых шарфов. Такие аксессуары добавляют женственности образу. У крашения не должны быть тяжелыми. Объемные украшения являются исключением. Иногда можно выбрать крупные бусы или браслеты. Обычно это касается длинных сарафанов. Качественная бижутерия будет наиболее подходящей, так как элегантные ювелирные изделия не подойдут к летнему образу. Сумка должна быть объемной и среднего размера. При желании можно выбрать компактный модный рюкзак. Из обуви подойдут босоножки, шлепанцы. Невысокие барышни вправе выбрать обувь на платформе. Под длинный сарафан подойдут классические босоножки или туфли с открытым носком.

Сарафаны, которые отличаются удобством и привлекательным дизайном, подойдут для создания стильного летнего образа.