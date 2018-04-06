Топ 20 модных тенденций купальников 2018 года - новинки

В преддверии пляжного сезона наступило самое подходящее время, чтобы пересмотреть все имеющиеся в шкафу купальники, избавиться от лишнего и приобрести несколько новых моделей. Кстати, не спешите выбрасывать старые комплекты. Возможно, в них еще можно вдохнуть новую жизнь. Мы собрали ТОП-20 модных тенденций 2018 года на женские купальники, которые покорили мировой подиум!

Кокетливые монокини

Мононики – слитный купальник, скрывающий живот. Также он имеет различные вырезы и разрезы. Эта модель подойдет тем девушкам, которые не готовы показать всему пляжу свою фигуру. Эстетично монокини смотрятся и на беременных.

Отметим, что цельные купальники из сезона в сезон продолжают занимать лидирующие позиции в топе самых популярных.

Монокини украшены шнуровкой и необычными принтами, представленными современными модными тенденциями. В брендовых коллекциях можно найти и однотонные модели.

Слитные купальники майо

Еще одна модель слитных купальников 2018 года – майо. На внешний вид он чем-то напоминает боди. Как правило, у майо глубокая линия декольте. Однако при желании можно найти и более скромные модели.

Особенно популярен комплект в монохромной отделке. Чтобы выделиться из толпы, стилисты советуют купить черный майо с украшениями в виде стразов.

В коллекциях модных дизайнеров можно встретить и майо, украшенные рюшами и бахромой. Комплект интересен тем, что он подходит девушкам с разными типами фигуры.

Загорело лето в мини

Бикини продолжают удерживать лидирующие позиции модных тенденций. Этот купальник мужчины считают одним из самых сексуальных. Девушкам комплект тоже импонирует. За счет минимума одежды на теле можно, наконец, похвастаться идеальным телом. Среди других плюсов – загар ложится практически на все участки кожи.

Искушенные покупательницы могут порадовать себя мини со стразами, кружевом и другими декоративными элементами. Тем, кому приелись привычные виды декора, стоит обратить внимание на вязаные модели. Такой купальник можно создать даже собственноручно.

Стильные бандо

Бандо – купальник без бретелей. Бюстье плотно обтягивает и подчеркивает грудь. Такая модель подходит девушкам с разными типами фигуры.

Стилисты считают, что бандо – беспроигрышный вариант купальника 2018 года. За счет отсутствия бретелей загар ложится ровно, на плечах не останутся надоедливые полоски.

Обладательницы пышных форм оценят плотные чаши. Они приподнимают грудь, придавая ей правильную форму. Модные критики уверены, что бандо в скором времени заполонят самые популярные у отдыхающих пляжи.

Утонченный халтер

Противоположная модель бандо – холтер. Верх комплекта оформлен очень необычно. Бретели аккуратно обрамляют шею. Такой ворот выигрышно отличает комплект от других моделей.

Женщинам с пышными формами снова в плюсе. Купальник поддерживает бюст и приподнимает его.

Халтер выполнен в разнообразных расцветках и орнаментах. Найдутся модели и для тех, кому импонирует монорасцветка. Стилисты предлагают сочетать несочетаемое и носить верх и низ халтера от разных комплектов.

Комплекты со стрингами

Трусики стринги довольно часто встречаются в купальных комплектах. Такую модель предпочли использовать в своих коллекциях многие знаменитые дизайнеры. Девушкам, которым импонируют такие плавки, стоит обратиться к брендам Courtney Allegra, Beach Bunny и другим.

Выигрышно смотрятся комплекты, где верх закрытый, а низ – открытый. Например, можно надеть верх от майо, а в качестве низа использовать трусики стринги. Необязательно, чтобы бюстье и плавки были выполнены в одном цвете. Они могут быть в контрастной цветовой гамме. Интересный выбор – одна цветовая гамма, но разные оттенки. Так гласят современные модные тенденции.

Обязательное условие для носки плавок – хорошая фигура. Из-за этого такие трусики позволить себе могут лишь немногие девушки.

Модели с длинными рукавами

Новая модная тенденция 2018 – купальники с длинными рукавами. Этот аксессуар просто идеален для тех, кто боится обгореть на отдыхе. Модели с длинными рукавами представили такие бренды, как Aqua Blu, Duskii и другие.

Купальник смотрится очень оригинально и несколько кокетливо. Длинные рукава ничуть не скрывают естественную женскую красоту. Например, можно сыграть на контрасте. Надеть верх с длинными рукавами, а на них – бикини или стринги. С таким комплектом девушка точно не останется без внимания не только со стороны противоположного пола, но и со стороны других дам.

Купальники с застежками спереди

Застежка спереди теперь есть не только у нижнего белья, но и купальников. Такие комплекты выглядят очень необычно. Застежка – оригинальный акцент в купальниках. Она может доходить как до линии бедер, так и заканчиваться на уровне груди.

Расстегнуть застежку или оставить закрытой – остается на усмотрение хозяйка купальника. Она в любом случае будет выглядеть в нем эффектно.

Часто застежку украшает какой-либо декор: ленты или банты. И то, и другое можно завязать либо расстегнуть.

Ретро стиль

Модели с завышенной талией по-прежнему актуальны у законодателей пляжной моды. Комплекты легко справляются с задачей скрыть недостатки фигуры. За счет высоких трусиков тело становится более пропорциональным. Беременные женщины также предпочитают такие модели пляжного белья.

Ретро-трусики украшают бахрома, завязки, ленты и другие элементы декора, характерные для современных модных тенденций. Идеальная расцветка ретро-горошек или полоска. Оригинально смотрятся и однотонные модели.

Спортивные комплекты

Ставка на спорт – отнюдь не новое веяние в сфере моды и красоты. Так, критики модного журнала Vogue положительно оценили представленные в коллекциях спортивные модели женского белья для водных прогулок. Они подходят как для занятий спортом, так и для отдыха.

Купальники в стиле спорт лишены декора, как это видно на фото. Они практичны и удобны в носке. Популярны купальники в морской расцветке. Также в продаже представлены и однотонные спортивные модели.

Купальники из сетки

На фото представлены несколько моделей купальников 2018 года из сеточки. Не каждая девушка пойдет на риск и наденет комплект из такого материала. Кто-то посчитает его слишком вызывающим. Однако модные критики уверены, что сеточка – это вовсе не вульгарно.

Купальники на одно плечо

В предстоящем сезоне на пике популярности останутся комплекты на одно плечо. Сам купальник может быть как раздельным, так и слитным. Плечо украшено рюшами либо оборками. Однако наиболее часто встречаются однотонные модели без принта.

Комплекты подойдут девушкам с любой фигурой. Купальник на одно плечо будет выигрышно смотреться даже на пышнотелых барышнях. Доступна широкая палитра расцветок. Мастхэв сезона – черный купальник на одно плечо без декора. Также возможен вариант с тонкой цепочкой, украшающей эту модель.

Такой разный горошек

Горошек – нестареющий рисунок. Он присутствует на самой разнообразной одежде, в том числе и на купальниках. Перед тем как отправиться на отдых в жаркие страны, обязательно, обзаведитесь несколькими моделями купального костюма в горошек. Рисунок может быть как мелким, так и крупным.

Самый распространенный вариант – монохромный. Тем не менее пользуются спросом и вариации с красным горошком и синим. Многие популярные дизайнеры одежды активно используют горошек при пошиве моделей одежды.

Очень оригинально смотрится горошек с высоким низом. Стоит отметить, что такая расцветка особенно актуальна для купальников 2018 года в стиле ретро.

Банановый рай

Солнце, пальмы, белый песок и бананы… Один из современных трендов пляжной моды – изображение бананов на купальнике. Эти фрукты появляются на бюстье и трусиках в самых разнообразных вариациях – спелые, зеленые и даже черные.

Чтобы вдохновиться доступной палитрой рисунков, рекомендуем познакомиться с работами Энди Уорхола.

Решитесь на покупку купальника с банановым принтом как можно скорее. Такие модели в магазинах не задерживаются, а разлетаются в один миг, как пирожки… Точнее, как бананы.

Белые и цветные

Цвет – еще один важный параметр стильного купальника 2018 года. В этом сезоне, как никогда актуальны яркие и сочные оттенки.

Не остается без внимания и белый цвет. С ним особенно эффектно сочетается загорелое тело. Однако есть один нюанс. Белый цвет акцентирует внимание на недостатках фигуры, даже если они незначительны.

Белый комплект стоит приобрести лишь в том случае, если девушка на 100% уверена в привлекательности своего тела.

Стилисты советуют приобрести купальные костюмы в расцветке черно-белый горох и яркая полоска.

Летний цветочный принт

Экзотика пляжной моды – цветочный принт. Желательно, чтобы в таком комплекте верхняя и нижняя части кардинально отличались по цветовой гамме. Возможен и тандем из трусиков и бюстье от разных наборов – верх от купальника с геометрическим рисунком, низ от костюма с цветочным принтом.

Сочетание конфликтующих расцветок – модная тенденция этого сезона. Чтобы выглядеть выигрышно на отдыхе, стоит приобрести 2 модели купальников и носить части отдельно друг от друга. Чем больше наборов есть в наличии у девушки, тем больше возможных вариаций их комбинирования.

Занимательная геометрия

Оригинальная расцветка купального костюма – первое, на что обращают внимание девушки при покупке этого предмета одежды. Некоторые бренды в преддверии плавательного сезона решили поэкспериментировать с принтом. Тех, кому импонирует геометрия на одежде, ждет настоящий рай.

Ромбы, овалы, треугольники – это лишь самые простые типы фигур, которые украшают современные модели купальников, что и демонстрирует фото.

Чем сложнее геометрический рисунок, тем лучше. Стилисты рекомендуют обращать внимание именно на такие комплекты.

Кстати, на загорелом теле геометрия смотрится крайне привлекательно.

Полосатый рейс

Классическая полоска давно перестала занимать первые места среди актуальных модных тенденций пляжной моды. Ей уступили место футуристические мотивы. Диагональная, переливающаяся полоска – то, что нужно. Также могут встретиться и разнообразные художественные эффекты.

Вполне возможен и такой вариант, когда низ украшает горизонтальная полоска, а верх – вертикальная или наоборот.

Среди пляжных аксессуаров в полоску встречаются также шляпы, парео, платки и другие предметы. Однако не стоит идти на поводу у дизайнеров и скупать абсолютно весь «набор в полоску». Достаточно приобрести купальник и парео либо халат и шляпу в такой расцветке.

Купальники с кисточками

Декоративные кисти из ниток – одно из наиболее часто встречающихся украшений на купальниках. Такие модели выглядят очень женственно и кокетливо. Некоторые дизайнеры обильно украсили кистями не только верх и низ купальника, но и другие пляжные аксессуары.

Однако стилисты рекомендуют не увлекаться таким видом декора, а использовать его в меру необходимости. Старайтесь придерживаться золотой середины, «колдуя» над образом с использованием кисточек.

Кстати, кисточки можно изготовить самостоятельно. Соответствовать модным тенденциям легче, чем кажется.

Золото и серебро

В предстоящем сезоне стоит обзавестись купальниками в цвете золото и серебро. Так утверждают отечественные и зарубежные модные критики. Золото и серебро очень эффектно смотрятся на загорелом теле, подчеркивая его привлекательность.

Кроме того, золотой и серебряный цвета считаются благородными. Их обязательно следует использовать в своем пляжном луке тем, кто хочет предстать на пляже в по-настоящему королевском образе. Взгляните на фото - вот так эффектно может выглядеть купальник цвета золота и серебра на подтянутой девушке.