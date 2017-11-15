Модно и тепло: тренды зимней коллекции 2017/2018

Грядущая модная зима обещает теплые и предельно комфортные вещи. Актуальны сочетания темных, белых, бежевых тонов с яркими красками. Дизайнеры предлагают плавные, женственные контуры, свободные и чуть приталенные силуэты, мягкие ткани и теплые меха.

Начнем с самых легких и совсем не теплых вещей на выход! В вечерних нарядах царит море блеска: льнущие ткани, сияющие серебром, легкие, полупрозрачные материи, обильно покрытые стразами, мерцающие платья-футляры, нарядные брючные костюмы и платья в пол также из блестящих материалов.

























В моде этой зимой — обувь на шнуровке, сумки-тоут, миниатюрные сумочки с ручками-цепочками на выход, массивные колье, разнообразные чокеры.

В макияже акцент делается на глаза: яркие тени, темная подводка, прокрашенные и тщательно разделенные либо наращенные густые ресницы. Многие визажисты отказались от румян и обильного использования тонального крема. Вместо этого в фокусе — максимально чистая, естественная кожа: легкий дневной крем, хайлайтер и немного помады ягодных оттенков или полупрозрачного, почти бесцветного блеска.











Юбки и платья

В моде — женственные удлиненные платья, ненавязчиво подчеркивающие талию, и юбки ниже колен расширяющегося силуэта из плотного трикотажа, вельвета, замши, кожи, плиссированных и шерстяных тканей. Юные модницы могут приобрести юбочки выше колен из яркого искусственного меха.

Актуальны синие, зеленые, коричневые оттенки и клетка. Чуть расклешенные, присборенные на талии, асимметричные, с цветными и прозрачными вставками, с воланами и без. В зимних коллекциях представлен огромный выбор силуэтов, тканей и расцветок.



















Брюки

Какая зима без брюк? В этом сезоне предпочтение отдается расклешенным от бедра широким моделям, которые комбинируют с женственными, слегка удлиненными пиджаками приталенного силуэта. Чрезвычайно популярны вельветовые и костюмные ткани, а также брюки из плиссированных материалов.

Цветовая гамма включает черный, синий, зеленый, зеленый хаки, серый, коричневый, клетку, которые разбавляют рыжими, янтарными, красными и коралловыми оттенками.











Блузы

В тренде — блузы самых разнообразных моделей: однотонные и цветные, с воланами и кружевами, с прозрачными рукавами и шнуровкой, романтичные и спортивные.

Для поклонниц джинсов дизайнеры предлагают клетчатые свободные рубашки с большими накладными карманами и асимметричной застежкой из традиционных хлопковых и модных полупрозрачных тканей.

Для нестрогого офисного дресс-кода вполне подойдут шелковые блузы, отделанные дорогим кружевом, которые отлично сочетаются с широкими однотонными брюками и юбками чуть ниже колена. Также можно выбрать элегантные, закрытые блузки пастельных тонов с объемными рукавами или украшением в виде аккуратной сборки.

Свитера и джемперы

Теплые свитера и джемперы машинной и ручной вязки как нельзя кстати холодной зимой. Приталенные, прямые и объемные, длиной до талии или середины бедра — главное, чтобы было удобно. Носить объемные свитера лучше с прямыми юбками и джинсами. Прямые и укороченные джемперы составят великолепную пару свободной юбке или широким брюкам.















Шубы, пальто, плащи, пуховики

Эта зима пестрит разнообразием стилей и красок. Верхняя одежда — не исключение. Модные дома представили разнообразные шубы из натуральных и искусственных мехов, окрашенные в карамельные и яркие цвета. Покрой шуб — свободный, актуальная длина — от середины бедра до середины икр. Также допускается сочетание разных мехов, например, мутоновая основа с объемными рукавами из меха лисы, выкрашенные в один цвет или отличающиеся на пару тонов.

Пальто из шерстяного материала и утепленные вельветовые плащи — то, что надо для холодной погоды. Предпочтение отдается моделям макси, хотя короткие варианты для активных барышень тоже в тренде.

Цвета — классические пастельные, белые, темные, клетчатые и яркие. Многие дизайнеры представили модели с оригинальными отделками из меха и тканей контрастных цветов. Актуальны модели с застежкой на пуговицы или вовсе без нее, удерживаемые в запахнутом состоянии широким поясом.

По-прежнему популярны легкие приталенные пуховики и дутые куртки разнообразных цветов, отороченные натуральным или искусственным мехом: однотонные и с принтом. Длина варьируется от уровня талии до совсем длинных, почти по щиколотку. В зимних коллекциях модных домов представлены модели на любой вкус, стиль и возраст. Здесь можно видеть как молодежные спортивные варианты, так и элегантные стеганые пальто с меховыми воротниками.

























Обувь, сумки

Обувные коллекции представлены удобными темными и белыми кожаными ботинками на шнуровке. Дамы могут выбрать комфортный повседневный вариант на плоской подошве с «тракторным протектором» либо более элегантную модель на устойчивом каблуке. На выход дизайнеры советуют приобретать ботинки из блестящей кожи либо густо покрытые стразами.

В нынешнем зимнем сезоне предпочтительно выбирать сумки с жестким каркасом и короткой ручкой разнообразных цветов. На выход вместо поднадоевшего клатча можно приобрести небольшую оригинальную сумочку с накладным карманом и длинной ручкой в виде узкого ремешка или цепочки.

Головные уборы

Русская зима требует наличия теплых и практичных головных уборов. Этой зимой в тренде шапки из длинного меха, береты ручной вязки и шапки из плотного шерстяного трикотажа с крупными «печатными» надписями по контуру.