Самые модные женские футболки 2019 года

В летнем сезоне 2019 года модные женские футболки лежат в основе большинства стильных луков. Этот универсальный элемент гардероба может стать частью как повседневного, так и спортивного, и даже вечернего или рабочего образа.

Ключевые модные тренды футболок

Футболки на лето могут стать отличным дополнением к любым брюкам и джинсам, шортам и юбкам, и даже сарафанам. Выбирая для себя уникальную и интересную вещь, следует в первую очередь помнить, что превыше всего должно быть качество материала, из которого она выполнена.

Он должен быть натуральным, легким и не препятствовать теплообмену. В 2019 году модные женские футболки на лето, как правило, выполняются из:

полиэстера и хлопка;

бамбука и льна;

вискозы;

атласа;

хлопка;

трикотажа;

полиэстера;

шелка.

Самыми выигрышными тканями выступят лен и хлопок, ведь именно они лучше всего пропускают через себя воздух и имеют свойство долго носиться. Полиэстер, несмотря на искусственное происхождение, также великолепно пропускает воздух. Преимущественно, из него выполняются спортивные изделия.

Трендовые изделия в 2019 году в основном выполнены свободным кроем. Все так же востребованы укороченные модели и стиль оверсайз.

В соответствии с фото, дизайнеры, создавая модные женские футболки в сезоне 2019 года, придерживались лозунга «чем проще – тем более стильно и гламурно». Вот почему не стоит бояться отдавать предпочтение однотонным моделям со строгими надписями или нетривиальными принтами и узорами.

Цветовые решения и принты

Цветовые решения популярных современных коллекций поражают палитрой красок и фактур, и футболки не стали исключением. На пике моды пребывают лаконичные модели однотонного цвета всевозможных оттенков со скромными принтами и рисунками. Даже самый обыденный крой может в один миг преобразиться, если его дополнить сопутствующими деталями.

Самыми модными женскими футболками в 2019 году будут считаться модели следующих колеров:

темно-бордовый;

винный;

сапфировый;

оливковый;

черный;

белоснежный (классический колер, который сможет выигрышно оттенить загар);

серый.

Помимо всего прочего в летнем сезоне 2019 популярно цветочные мотивы и геометрия. В особенности – пейзажи тропиков, райских птиц и островов. В моду плавно возвращаются и анималистические принты: кожа змеи, полосы (зебра, тигр), пятна (гепард).

Весьма востребованы в 2019 году модные женские футболки с оригинальными и даже ироничными надписями. Такие вещи предоставляют отличную возможность проявить свою индивидуальность. В этом случае весьма сложно ограничиться единственной моделью, поэтому весьма рациональным станет приобретение нескольких разноплановых вариантов принтованных или монохромных изделий. При этом следует помнить, что чем более броским и ярким будет низ и сопутствующие аксессуары, тем спокойнее и сдержаннее должна быть футболка.

Модные фасоны

С уверенностью, можно сказать, что модные женские майки и футболки на лето 2019 года, как правило, обладают широким, свободным силуэтом. Модели по фигуре будут встречаться все реже. В качестве ключевого варианта среди актуальных трендов выступит футболка прямого кроя неброской окраски. Белая, черная или серая футболка могут стать универсальным дополнением любого лука.

Спортивным девушкам можно выбирать укороченные варианты, которые слегка оголяют живот. Как правило, они выполняются в просторном крое, что, с визуальной точки зрения, еще больше уменьшает талию.

В том случае, если вы наоборот стремитесь его скрыть, то стоит остановиться на низе с высокой талией. Весьма востребованы композиции с удлиненной майкой, которые создают эффект многослойности.

Среди актуальных модных моделей женских футболок на лето 2019 года можно выделить следующие:

Футболка в стиле оверсайз. Это модель занимает место лидера на протяжении уже нескольких сезонов. Непринужденная, очень комфортная и скрывающая даже явные недостатки фигуры. При этом стоит заметить, что свободный крой совсем не убавляет утонченности и женственности, а делает образ еще более хрупким и нежным. Очень актуален фасон объемных футболок со спущенным плечом. Футболка с удлиненными рукавами свободного кроя. В этой вещи акцент также делает на максимальном удобстве и комфорте. Укороченная футболка. Этот фасон подойдет лишь стройным, спортивным девушкам. По стилю он напоминает кроп-топ, добавляя дерзости и игривости луку. Футболка может быть как свободной, так и приталенной. Футболка-поло. Модель с воротником-стойкой на небольших пуговицах совсем не стремится уходить с подиумов, она воплощает в жизнь спортивный и стильный, свежий лук. Поло превосходно смотрится с джинсами, шортами или юбками. Подвязанная футболка. Это изделие пришло из пляжной моды и заняло свою нишу в летней моде. Такую модель можно комбинировать с юбкой-миди и маленьким каблуком. Асимметричная футболка. Экстравагантная модель, подчеркивающая женственность фигуры, стала одним из ключевых трендов лета 2019. Поп-арт футболка. Этот один из самых броских и оригинальных вариантов, который стал весьма активно приветствоваться в модной индустрии. Принты могут быть совершенно разными: кино и мультипликационные герои, животные, звезды фильмов. Поп-арт – новое молодежное направление, которое постепенно занимает свое место в фешн-индустрии.

Модный декор

В современности декорирование футболок стало настоящим искусством, ведь в некоторых моделях рисунки представляют собой полноценные картины. Рассматривая фэшн-журналы, можно встретить множество изделий, которые отличаются друг от друга не только цветом и стилем, но и декором.

Надписи

Лето 2019 – время принтованных футболок с надписями. В качестве них могут выступать лозунги и девизы, цитаты из фильмов, смешные фразы на любом языке. Весьма актуальны лейблы и названия знаменитых брендов.

Прозрачные элементы

Полупрозрачность – хит сезона 2019, и она, безусловно, не смогла обойти футболки. Среди стильных новинок можно встретить отделку из вуали, органзы или батиста. Также очень востребованы оборки и кружево. Прозрачность может присутствовать, как на горловине, так и на животе и рукавах.

Пайетки

Таким декором украшаются не только модели для вечеринок, но и для повседневности. В прошедшем сезоне популярность приобрели матовые пайетки, которые стали скромным, неброским, универсальным вариантом. Что же касается низа, то здесь можно выбрать металлизированные брюки.

Футболка – это неотъемлемая часть летнего гардероба из сезона в сезон, остается только понять, какой именно стиль и декор будет разработан дизайнерами и признан модницами в 2019 году.