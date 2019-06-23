Модный маникюр на осень 2019

Каждый осенний сезон радует поклонников моды новыми трендами в маникюре. Инновационные техники окрашивания, трендовые текстуры, модернизированные палитры оттенков – все это позволяет отвлечься от тоски по ушедшему лету. Осенний маникюр 2019 с фото подробно рассмотрен ниже.

Основные тенденции осеннего сезона

Нейл-арт значительно продвинулся вперед. Мастера отдают предпочтение не только простым композициям, но и сложным работам. Такая модная тенденция сохранится и в осеннем маникюре 2019 года. В тренде будут сложно украшенные ногти: текстурированные, со стразами на самой пластине или кутикуле, с натурально выглядящими принтами.

При этом мастера до сих пор считают, что оптимальная длина ногтей – натуральная, практически без удлинения. Это вовсе не значит, что обладательницам длинных ногтевых пластин придется срочно обрезать их. Просто больше внимания сейчас уделяется натуральному маникюру.

Третья тенденция осеннего маникюра 2019 года – это смешанные цвета. Чтобы разнообразить внешний вид ногтей и привнести оригинальности, модницы, а также специалисты модных домов стали смешивать кофейный и белый, оранжевый и розовый, бежевый и персиковый.

Что из этого получилось, можно увидеть на фото с недавних показов, приуроченных к осеннему сезону.

Наконец, вместо кричащих оттенков лучше подбирать приглушенные. Никто не запрещает традиционные оранжевые и красные оттенки, которые всегда используются осенью, но в основу должны лечь более нейтральные сочетания. Это может быть зеленый, мягкий кофейный, бежевый. Подробнее о популярных в грядущем сезоне палитрах рассказано ниже.

Основные цвета маникюра на осень 2019 года

Раньше было принято использовать традиционные краски: оранжевый, желтый, красный, в крайней случае – зеленый. Все эти цвета напоминают об опадающих листьях. Однако сейчас в моде не только перечисленные оттенки.

В моду входит коричневый цвет. Девушки могут наносить лак разных оттенков: золотистого, насыщенного древесного, слегка красноватого. Наибольшей популярностью пользуется мягкий кофейный с сероватым оттенком.

Это сочетание уже разошлось по модным журналам. Поверх такого нежного покрытия обычно наносят дополнительные, более яркие элементы.

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Это могут быть объемные листья, различные принты в золотистых тонах. На нейтральной основе также отлично смотрятся имитации капель дождя. Их создают прозрачным гель-лаком, достигая эффекта объема за счет нанесения нескольких слоев материала.

Из моды не выходит элегантный черный. Им можно покрывать как всю ногтевую пластину, так и ее часть. Чтобы подчеркнуть, что модный образ приурочен к осени, можно нанести узор черным лаком поверх матовой поверхности естественного оттенка. Принты, в том числе с природной тематикой, сейчас особенно в моде.

Черный будет особенно актуален в конце октября и начале ноября, когда молодежь будет праздновать Хэллоуин. Не стоит бояться ярких экспериментов в осеннем маникюре 2019 года: традиционное сочетание фиолетового, зеленого и рыжего, а также черный, красный и белые цвета.

В осенний сезон на пике популярности будут и сине-голубые оттенки. Хотя их принято использовать с наступлением зимы, уже сейчас многие модные дома представили новые оттенки голубых, синих и серо-голубых тонов.

Гамму обычно сочетают со сдержанным золотистым, белым, а также черным. Главное, чтобы синий оставался во главе угла.

Новые и вновь популярные старые техники

Какие-то модные тенденции осеннего маникюра 2019 года взяты с предыдущих лет, а некоторые стали абсолютной новинкой. Не так важно, использовались ли приемы ранее. Главное, чтобы они смотрелись уместно как на самих ногтях, так и в сочетании с одеждой девушки.

Матовый лак

Нельзя сказать, что матовые покрытия вытесняют глянцевые. Гуру говорят об оптимальном сочетании 50% на 50%, то есть половина модных образов будет дополняться глянцевым блеском, а другая половина – бархатистой поверхностью ногтей. В сочетании с матовым финишем рекомендуется использовать простые, желательно абстрактные узоры.

Интересно! Модный осенний маникюр 2019 года из Instagram

Подойдут горизонтальные и вертикальные широкие полосы, но самым хорошим тоном в сочетании с бархатистым финишем считается однотонный осенний маникюр.

Эффект вязаной основы

Вязаная техника держится на пике популярности уже несколько сезонов. Особенно этот прием популярен среди бьюти-блоггеров. Тем, кто захотят последовать вслед за ними, лучше всего начать с простых ромбовидных узоров. Также можно попробовать соты, «гусиную лапку». Вязаный осенний маникюр 2019 года обычно не занимает весь ноготь.

Под технику отводится центральная или верхняя часть пластины, в то время как остальную занимает более спокойный однотонный лак. Чтобы ногти не выглядели перегружено, можно оставить часть из них с мягким полупрозрачным покрытием. Такая модная тенденция в ногтевой индустрии актуальна уже несколько лет подряд.

Акцент на лунку

Техника, в которой внимание приковывают на лунку в основании ногтя, называют лунной. Лунный маникюр понравится тем, что любит необычные абстрактные композиции. Чтобы соблюсти тренды, достаточно нанести лак полукругом у самого основания. Оттенок окрашенной лунки может быть любым – желтым, красным, белым.

Самый простой вариант – матовый ноготь красного или розового оттенка и лунка с естественным прозрачным лаком. Те, кто хочет создать более интересный узор, украшают лунку в несколько дугообразных полос.

Хотя изначально лунку украшали именно полукругом, теперь придерживаться этой формы не обязательно. Можно создать и узор клина, выдающегося вперед, чтобы верхняя часть ногтя формировала сердце.

Акцент на кончиках ногтей в осеннем маникюре 2019 года

Данная техника – это видоизмененный френч. Французский маникюр на осень 2019 года подразумевает создание белого кончика. В новых же тенденциях вместо приглушенного розового и белого используются яркие цвета. Так, кончик может быть золотистым, рыжим, красным. Остальная часть ногтевой пластины обычно остается пастельной, но не обязательно естественной.

Отделка кутикулы

Почти в совершенстве освоив украшение ногтевой пластины, мастера маникюра пошли дальше и стали уделять внимание кутикуле. Теперь по периметру ногтя, не обязательно только у валика, прикрепляют небольшие украшения. Имитация цепочки, стразы, позолота и многое другое идет в ход. Главное, чтобы кутикула была украшена чем-то объемным.

Дополнительные рекомендации

Фото ногтей осеннего маникюра 2019 года помогут определиться с выбором. Следить за новыми постами в Instagram – отличный способ почерпнуть новые идеи. Сейчас многие тенденции идут вовсе не от специалистов миры моды, а от бьюти-блогеров.

Осенний маникюр на 2019 год выйдет удачным, какую бы технику или цветовую гамму ни выбрала девушка.

Главное – это мастерство специалиста, который выполняет задуманную клиентом композицию. И, конечно, нельзя забывать про грамотное сочетание ногтей с элементами гардероба и аксессуарами.