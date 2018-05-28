Самые модные летние платья 2018 года

Сарафан является незаменимой частью гардероба каждой девушки. Узнать, какие летние платья в 2018 году будут стильными, помогут модные тенденции. Дизайнеры в своих коллекциях представили различные модели, с помощью которых удастся удовлетворить вкусы даже самых придирчивых модниц.

Цветовая палитра

Летний сезон наполнен яркими красками. Модными будут следующим оттенки: коричневый, синий, белый, серый, черный, розовый, желтый, изумрудный, оранжевый, бирюзовый, голубой, фиолетовый.

На пике популярности 3 цвета: коралловый, индиго, бургундия. Дизайнеры включили эти оттенки в свои коллекции и представили модные наряды на показах.

Сочетание белого и черного – классика, которая не теряет своих лидирующих позиций. В новом сезоне белый цвет слегка тонирован.

Пастельные оттенки также будут модными. С их помощью можно создать нежный и женственный образ.

Для летнего периода лучше всего выбирать яркие и насыщенные краски. Желтый и васильковый – лидеры сезона.

Модные принты

Дизайнеры отказались от использования различных рисунков, минимализм в моде. Цветы, фэнтези, надписи и цифры постепенно теряют свои позиции. Они уступают место однотонным нарядам, полоскам, горошку.

Полоска может быть как горизонтальной, так и вертикальной. Горошек имеет разный размер: начиная от крупного, заканчивая мелким.

Ткани и декор

Модные тенденции ежегодно меняются. Для пошива летних платьев 2018 года используют прозрачные ткани.

Особое внимание привлекают следующие материалы:

шифон;

тюль;

кружева.

В качестве декора используют воланы, оборки, рюши. Эти элементы придают образу женственную, воздушность. Блестящий декор также очень популярен. Вечерние наряды украшены различными пайетками.

Бахрома – лидер сезона. Дизайнеры смогли выгодно использовать материал в своих работах, создавая потрясающие наряды.

Модные платья летнего сезона 2018

Коллекции летних нарядов довольно разнообразные. Найдутся варианты для повседневности, вечернего выхода, отпуска. Каждая модель уникальна и заслуживает особого внимания.

Платье-рубашка

То количество нарядов, которое было продемонстрировано на модных показах, обязывает девушек присмотреть себе несколько вариантов. Модели разные, отличаются по длине, фасону, расцветке. Можно выбрать однотонное платье или комплект с принтами.

Платье-рубашка – отличный вариант для повседневности. В нем удобно и комфортно, движения свободны.

Акцент на детали

Специалисты рекомендуют обратить внимание на модели со шнуровкой на талии, кожаными вставками, сборками на рукавах. Такие детали не останутся незамеченными. Наряды выбирают смелые личности, которые не боятся экспериментов. Можно ежедневно примерять новый образ, оставаясь при этом индивидуальной.

Перфорация

Перфорированный материал придает наряду легкость и живописность. В таком платье удастся покорить сердца мужчин и быть в центре внимания. Чаще всего такие наряды выбирают выпускницы или невесты.

Плиссе

Вспомнить о модных тенденциях 80-х годов можно с помощью летних платьев плиссе. В 2018 году они будут на пике популярности. Несколько складок по бокам одежды, и образ станет воздушным и неповторимым.

Особую привлекательность наряд приобретает в ярком исполнении. Солнечные цвета вместе с воздушными сборками выглядят изумительно. Отличный вариант для романтического свидания.

Пышные рукава

Специалисты рекомендуют выбирать легкие и воздушные наряды. Поэтому пышный рукав сможет дополнить образ, придаст ему естественность. Женщины могут выбрать рукав-клеш или фонарик, оба вариант уже полюбились модницам.

Платья-брюки

Новинка сезона, платья-брюки могут с легкостью конкурировать с комбинезонами. Наряд выгодно подчеркивает женскую фигуру, делая ее более соблазнительной и привлекательной.

Выбирая такой наряд, остаться без внимания просто не удастся. Поэтому он подходит для смелых личностей, которые готовы к экспериментам.

Туника

Туника должна быть в гардеробе каждой модницы. Благодаря простому крою, туника может сочетаться с любыми комплектами. В летний сезон достаточно присмотреть несколько стильных аксессуаров, и модный образ гарантирован.

Асимметрия

Асимметрия в нарядах встречается довольно часто. Это могут быть платья на одно плечо, с одним рукавом или бретелькой. Чаще всего это праздничные комплекты. Однако, в новом сезоне дизайнеры смогли их немного упростить. В результате модели приобрели деловой стиль.

Платья с брюками

Модное сочетание платья и брюк, комплект выглядит изумительно. Он отлично подойдет для вечерней прогулки и встречи с друзьями. Наряд приобретает яркие краски благодаря разным фактурам. Каждая деталь смотрится восхитительно.

Квадратная юбка

Летние платья 2018 года представлены различными вариантами. Согласно модным тенденциям стоит обратить внимание на необычные линии силуэта. Квадратная юбка – это тренд сезона. Дизайнеры решили поиграть с тканью, плотный материал дополняют прозрачные вставки.

Такой наряд не останется без внимания. Он выглядит оригинально и необычно. Только смелые девушки выбирают комплект, стараясь выделиться в толпе.

Платье-пальто

Стремление к комфорту и простоте заставляет женщин обратить внимание на фасон платье-пальто. Прекрасный вариант для создания делового стиля. Плечи закрыты, все детали строгие.

Если рассматривать цветовую гамму, то светлые тона доминируют. При желании выбрать ткань с узором, предпочтение следует отдавать полоске и клетке.

Придать деловому стилю некоторую индивидуальность можно с помощью прозрачных топов, водолазок. Надевая юбку, платье превратится в летнее пальто.

Баллон

Фасон баллон подойдет для женщин, желающих скрыть некоторые недостатки фигуры. От талии юбка расширяется, делая бедра более округленными. Такой фасон интересно смотрится как в коротком, так и длинном варианте.

Дополнить наряд можно поясом. Это позволит визуально сделать фигуру более стройной.

Маллет

Не выходит фасон из моды уже несколько сезонов подряд. В 2018 году он все так же будет на пике популярности. Как бы дизайнеры ни хотели изменить модели, но общие детали остаются неизменными. Неровный подол привлекает к себе особое внимание.

Юбка может быть украшена волнами или пышными уборами. Длина сзади и спереди отличается, что и делает модель такой востребованной.

Стиль New Look

Дизайнеры представили в своих коллекциях наряды, напоминающие 70-е годы. Это давно забытые образы, которые уже можно продемонстрировать. Как же хочется побывать на богемных вечерниках и показать себя во всей красе.

Однако, специалисты нарядам добавили современные черты. Это юбки-квадраты, которые будут так модны в новом летнем сезоне.

Бельевой стиль

Молодым девушкам так хочется выделиться из толпы и показать всем свою привлекательность. Платья в бельевом стиле помогут осуществить задуманное. Кружева и легкие ткани выгодно подчеркивают фигуру. Такой наряд не останется без внимания. Платья часто встречаются на модных показах.

Раздельные платья

Необычный комплект, который набирает огромную популярность. Он состоит из юбки и топа, подходит для повседневной, праздничной моды.

Раздельные комплекты подойдут девушкам с идеальной фигурой. В ином случае образ получится нелепым.

Балахон

Тренд сезона, покорил модные подмостки. Фасон может быть выполнен в разных вариантах. Отличный вариант для женщин, имеющих лишний вес. С помощью такого платья удастся скрыть некоторые недостатки фигуры.

Черное платье

Черное платье должно быть у каждой современной женщины. В 2018 году особую популярность приобретают черные платья в пол. С помощью наряда можно создать идеальный образ и быть королевой вечера.

Платья с воланами

Рюши, воланы, сборки могут стать настоящим украшением. Они встречаются на рукавах, спине, юбке платья. Такое обрамление будет выступать замечательным декором.

Воздушный каскад

Воздушные платья на пике популярности. Они состоят из множества слоев, будто каскадом струятся вниз. Отличный вариант для романтических натур, которые желают показать свою индивидуальность. Фасон чаще всего выбирают выпускницы.

Быть стильной несложно. Достаточно изучить модные тенденции 2018 года и выбрать летние платья. Модели довольно разнообразные, даже требовательные девушки смогут подобрать наилучший вариант и создать идеальный образ.