Юбка-"павлин" не выйдет из моды: разговор с легендарным дизайнером Татьяной Смирновой

"Русская Шанель" назвали дизайнера Татьяну Смирнову в Париже, куда она впервые приехала в 1990 году – тогда Европа была в восторге от ее коллекции, полностью выполненной в технике пэчворк.

Ей предлагали постоянное сотрудничество с модным домом Dior, но, по словам Татьяны Смирновой, она слишком любит творческую свободу, чтобы предпочесть работу в тени чужой легенды.

Сейчас старейший дизайнер России Татьяна Смирнова в свои 93 года каждый день работает над созданием новых коллекций и раз в два месяца проводит показы для клиентов и гостей.





– Татьяна Игоревна, ваши вещи как произведение искусства. Это ведь полностью ручная работа?

– Да, я сама выбираю ткани и делаю полотно, состоящее из лоскутков. Перебираю множество цветовых сочетаний, чтобы получилось то, что я задумала. А моя помощница из этого полотна шьет юбку. Она со мной уже 13 лет работает.



– А кто сейчас ваши клиенты?



– В основном, женщины среднего возраста, когда они хотят необыкновенно выглядеть и одеваться. Мне нравится этот возраст – женщина уже поняла, какая она. В жизни мы все проходим разные этапы, и самая трудная пора – понимание себя и окружающих. Если этот момент пройден и вы нашли свой образ и свое дело, вы прекрасны, и вы можете совершенствоваться и лично, и профессионально.



Раз в два месяца я провожу показы у себя в ателье. Я всегда добавляю в свои показы новое содержание и ориентируюсь в разных слоях общества, чтобы все смогли что-то для себя найти. Клиенты ко мне сами приходят, я никогда себя не рекламирую. Мое творчество меняется, и мой многолетний опыт играет мне на руку.

– Вы не устали столько лет без перерыва создавать коллекции, искать разные цветовые сочетания, постоянно стараться чем-то удивить…?

– Конечно, нет! Я всегда ищу и буду каждый день искать новое. Мне не хочется повторяться и сегодня делать то, что я делала вчера. Мне не бывает скучно. Я могу заскучать, если люди меня разочаруют или мне не понравится обстановка… Но я умею приспосабливаться в том смысле, что приспосабливаться не к требованиям широкой публики , а к тем изменениям в желаниях женщины, которые приходят с возрастом.



Я отдаю все силы, чтобы быть довольной собой. Недовольной собой быть нельзя. Поэтому я радуюсь и маленьким удачам. Есть много причин расстраиваться, но я не позволяю себе расстраиваться. Я человек действия – если можно исправить, я исправлю. Надо идти все время вперед и узнавать новое. "Я знаю, что я ничего не знаю" – этот девиз Сократа меня все время сопровождает.

– Как вы нашли свою технику пэчворк?



– Это долгий путь. Я тогда уже состоялась в профессии как модельер, и мне захотелось чего-то нового – мне все время хочется нового. Я увидела одну вещь в подобной технике, мне понравилось цветовое сочетание, я пришла домой и начала подбирать цвета – раскромсала все вещи! А я очень люблю необычные цвета – например, красный имеет разные оттенки, каждый цвет может быть разным. С тех пор я начала соединять лоскутки, подбирая оттенки, которые мне нравятся. Но когда я сделала коллекцию для показа, организаторы мне сказали, что зал большой и со сцены лучше будут смотреться именно яркие цвета. С тех пор я в яркости потонула и стала делать не только одежду, но и украшения, аксессуары из этих кусочков, лоскутков.



Пэчворк не относится к русским традиционным техникам, но меня вдохновил именно русский костюм своей яркостью. Простой народ чувствует цвета. Однажды у моей соседки я увидела крестьянскую накидку, которую сшила ее мама, на меня эта простая накидка произвела сильное впечатление.



На фото: Вручение Татьяне Смирновой диплома Книги рекордов России как старейшему действующему модельеру.



– Расскажите о своей встрече с Коко Шанель

– Мы познакомились в 1968 году на Международном конгрессе моды в Москве. Ей было 80 лет, она приехала со своими манекенщицами. Мне нравились костюмы Шанель, потому что они повседневные, их можно носить не только на подиуме, и она показывала нашим женщинам, как эти вещи носить в жизни. Шанель была маленькая, худенькая, приветливая, я помню, что на голове у нее была повязана чалма. Очень умная женщина. Она четко следовала своему пути, жизнь у нее была сложная, и она для меня была примером несгибаемой силы воли.



– Вы показывали свои коллекции в разных странах, какая поездка особенно запомнилась?

– В Америке меня очень тепло принимали. Там пэчворк распространен повсеместно, и каждый округ имеет организацию, которая занимается пэчворком. Председатель одной из таких организаций пригласила меня пожить у нее дома, выдала мне швейную машинку, и я шила браслеты и шапочки, которые пользовались спросом. Я два месяца жила в Америке и даже сама зарабатывала продажей своих аксессуаров, они им очень нравились! Меня даже хотели выдать замуж за антрепренера, он старше меня, а мне тогда было 60 лет. Я кое-как его убедила, что не хочу, мне это не надо. Уезжать в Америку лучше, если там родственники, и они уже прижились, освоились в стране, а когда никого не знаешь и приходится заново все начинать, это точно не для меня.





– Какая из ваших коллекций у вас самая любимая?



– Я на юбках-"павлин" отрываюсь! Столько разных вариантов сочетаний цветов, бесконечное количество… Нужно иметь большой запас тканей, я весь дом завалила... Но всегда сама делаю цветовые наборы "павлина". Мне очень интересно находить необычные сочетания цветов. Я не люблю резкие сине-бело-красный или прямые цвета – есть тысячи оттенков! Чем дольше живу, тем больше понимаю, что жизнь коротка, объять необъятное не получится, но надо стараться!



На фото: в 2024 году Татьяна Смирнова приняла участие в Неделе моды в Даляне (КНР), где получила Гран-при.



– Ваша внучка Екатерина тоже дизайнер, она работает в вашей в студии?

– Да, Екатерина очень талантливая. Она делает коллекции домашней одежды и проводит съемки. Меня поражает ее умение чувствовать момент, которым она живет, ее энергичность и красота. В свои 40 лет она расцвела, пропала застенчивость, она очень интересно размышляет, часто вовлекает меня в свои проекты. Например, она снимала фотопроект о том, как проходит день в дворянской усадьбе, и я там участвовала. Мы снимали в старинном особняке недалеко от Нескучного сада. Катя продумала всю историю от начала до конца. Выстроила диалог между природой и человеком, архитектурой и модой. И очень точно передала уклад дворянской жизни. Она очень чуткая. Я хотела бы какие-то черты у нее перенять.





– Татьяна Игоревна, а что вас вдохновляет помимо моды?



– Я – городская жительница. Меня питает энергией город, его ритм. Мне в Москве хорошо, я не замечаю ее шум и суету.



– Что помогает вам преодолевать трудности?



– Главное – не потерять себя. Я всю жизнь иду своей дорогой. И я никогда не жалуюсь, я ко всему привыкну и буду жить как заставляет жизнь, но буду стремиться к лучшему.

Я научилась отбрасывать лишнее и преодолевать трудности со светлым смирением. Сейчас так, а завтра будет лучше. Принимать и не плакать.

Я хочу еще больше отдавать. Я и так отдаю все на что способна, но мне хотелось бы еще больше отдавать. Любовь к своему делу – это самое важное. И еще я очень упорная и всегда делаю по-своему. С некоторыми людьми пришлось расстаться, они не хотели, чтобы я делала то, что я хочу, а я очень свободолюбивая и, слава Богу.