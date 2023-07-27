Модные джинсовые платья 2023 года

Вещи из джинсовой ткани востребованы у модниц уже не одно десятилетие. Такая одежда комфортна, универсальна и практична. В 2023 году дизайнеры с мировым именем представили джинсовые платья нескольких модных силуэтов. На фото с показов можно увидеть сарафаны, приталенные модели, платья-туники и рубашки.

Самые модные силуэты в 2023 году

В 2023 году платья из трендового денима займут достойное место в гардеробе не только молоденьких модниц, но и дам зрелого возраста. Разнообразие трендовых силуэтов и моделей в этом сезоне позволяет подобрать для себя идеально подходящий вариант.

Фасон рубашка

Джинсовые платья такого силуэта остаются в тренде вот уже несколько лет. Платье-рубашка из денима будет отлично смотреться практически на любой фигуре. Такая одежда может иметь разный крой. Для молоденькой худенькой девушки отлично подойдет платье-мини классического фасона. Мешковатая модель oversize скроет лишний вес. Женщине с массивными бедрами стоит выбрать трапециевидное платье, расклешенное внизу.

В тренде в текущем сезоне как короткие, так и длинные платья в виде рубашки, а также миди. Особенно стильно в 2023 г. будут смотреться такие модели с асимметричным подолом. Еще один из самых модных вариантов платья-рубашки в текущем сезоне — джинсовая туника. Девушкам, желающим выглядеть модно, стоит выбрать такую одежду в стиле бохо, украшенную вышивкой или аппликациями.

Силуэт у туники практически такой же, как и у платья-рубашки. Отличие заключается лишь в отсутствии пуговиц.

Сарафан

Джинсовые сарафаны, не выходящие из моды еще с прошлого века, в этом сезоне дизайнеры существенно модернизировали. В 2023 г. в тренде изящные, чувственные и грациозные модели. Сарафаны допускается носить как отдельно, так и в комплекте с рубашками, топами-майками, футболками. В тренде в этом сезоне модели:

со вставками из кружева;

складочками и рюшами;

квадратными вырезами;

с большими вырезами под руками.

Модный «футляр» удлинит фигуру, а приталенная модель идеально подойдет худой девушке. На любой фигуре стильно будет смотреться вариант с карманами или разрезом.

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Тем, кто любит комфорт, можно приобрести для себя разновидность джинсового сарафана — комбинезон. Такая удобная модель отлично подойдет для повседневной носки или офиса.

Винтажные модели

Очень модными в текущем сезоне будут джинсовые платья с кружевами. Стильно будет смотреться и модель с вышивкой, особенно народной или флористической. Еще один трендовый вариант винтажного платья из денима — модели со шнуровкой. Последняя при этом может идти по линии:

позвоночника;

талии;

бюста.

Неплохой идеей будет купить для себя и платье со шнуровкой по бокам.

В тренде в 2023 г. также винтажные варианты-ретро:

с воланами и оборками в стиле 90-х;

под поясок — в стиле 60-х;

с широкой расклешенной юбкой — в стиле 60-х;

с юбкой в складку — в стиле 70-х.

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Модные в 2023 г. асимметричные джинсовые платья: советы по выбору

Девушкам, предпочитающим оригинальность в одежде, в текущем сезоне идеально подойдет асимметричное джинсовое платье. Вещи такого кроя всегда смотрятся необычно и стильно. Вырезы и разрезы в джинсовых платьях в 2023 г. могут находиться в непривычных местах — на линии талии, по бокам, вверху.

С асимметрией в текущем сезоне модно сочетать многослойность.

Со спущенными плечами

Для лета 2023 г. отлично подойдет не только джинсовый сарафан, но и платье со спущенными плечами. Этот универсальный вариант позволяет претворить в жизнь массу модных идей. Такие платья делают образ женственным и нежным, отличаются лаконичностью кроя. В моде в 2023 г. модели со спущенными плечами:

без бретелей;

с ровным вырезом;

дополненные вверху воланами или кружевом.

Для гардероба можно приобрести модный вариант с вырезом на широкой резинке, небольшим воротничком по линии плеч, длинными рукавами. Любительницам комфорта допускается надевать платья на тонких бретельках.

С завышенной талией

Еще один тренд этого сезона — платья с пышной юбкой и завышенной талией. Такая модель хорошо подойдет в том числе и для девушки с не совсем идеальной фигурой. За счет фасона в этом случае можно подчеркнуть даже невыразительный бюст в зоне декольте, сделать визуально более длинными и стройными ноги. Особенно модными в текущем сезоне будут модели мини с завышенной талией свободного кроя.

На лето можно купить и сарафан из денима с завышенной талией.

Комбинированные

В этом году большинство домов высокой моды представили в своих коллекциях и комбинированные платья из денима. В тренде в 2023 г. модели, сшитые из джинсовой ткани, в сочетании:

с денимом другого цвета или толщины;

замшей;

кожей;

хлопком, льном, любой другой тканью.

Комбинации придают джинсовым платьям колорит, делают их выразительнее.

Приталенные модели

Самыми модными приталенными джинсовыми платьями в этом году станут:

прямые;

отрезные;

с расклешенным низом.

Наиболее трендовым вариантом будет в 2023 г. классическое стройнящее силуэтное платье с застежками вверху или по всей длине и с длинным рукавом. Такая модель, которую стоит дополнить джинсовым же поясом с пряжкой, идеально подойдет для прохладных летних дней или для осени.

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Ретро-бохо

Любительницы оригинального стиля в этом сезоне могут выбрать для себя и ретро-платье в стиле 90-х — с юбкой ярусами или широким воланом внизу. Такая модель идеально подойдет для лета. Юбка-бохо будет хорошо смотреться не только на молодой изящной девушке, но и на более зрелой даме. Такие модели отлично скрывают лишний вес, визуально вытягивая фигуру.

Джинсовые платья, которые всегда в моде

В 2023 г. можно приобрести для себя и фасон джинсового платья, обойденный дизайнерами в этом сезоне, но остающийся в моде уже не одно десятилетие.

Модели с V-образным вырезом

Платья с V-образным вырезом всегда помогают создать свежий, воздушный, элегантный и привлекательный образ. Треугольный вырез способен:

соблазнительно выделить контуры груди;

компенсировать массивные бедра;

визуально вытянуть лицо, приблизив его форму к идеальному овалу.

Считается, что джинсовые платья с V-образным вырезом отлично подходят как для стройных и высоких девушек, так и для пышнотелых дам.

Приобрести для своего гардероба в 2023 г. можно как платье с обычным треугольным вырезом, так и с зауженным. Последний вариант особенно хорошо подойдет для осени и зимы.

Особенно популярными у модниц уже много лет остаются платья с V-образным вырезом прямого кроя и трапециевидные с рукавами-фонариками.

Мини

Такая модель хорошо будет смотреться на молоденькой девушке или девочке-подростке. Платья-мини в 2023 г. модно комбинировать осенью с высокими сапогами или белыми ботильонами. Летом этот фасон можно носить с лодочками или кроссовками.

Платья-халаты

Любительницам комфорта в 2023 г. стоит приобрести для себя джинсовое платье-халат на пуговках либо молниях. Неплохим вариантом станет как прямая модель этого типа, так и с А-образным силуэтом. Платье можно дополнить пояском или носить свободно.

Выгодные сочетания с джинсовыми платьями в 2023 г.

Джинсовые модели в текущем году отлично комбинируются как с туфельками или сапожками на каблуке, так и со спортивной обувью. Гармонично такие модели смотрятся абсолютно с любой одеждой:

кардиганами и куртками;

пальто;

ажурными кофточками.

Косуха в комплекте с джинсовым платьем придаст образу новизны и дерзости. С такой курткой будут отлично смотреться платья миди и мини.

Короткие модели в сочетании с косухой обычно выглядят вульгарно.

Чтобы получить деловой образ, в 2023 г. поверх джинсового платья можно надеть удлиненный пиджак и дополнить образ туфельками на высоком каблуке. Для прогулки отличным решением будет добавить к джинсовому платью жакет либо кардиган свободного силуэта. Неплохими дополнениями для такой одежды могут стать:

другие вещи из денима — куртки, сумочки, обувь;

жилеты из любого плотного материала либо стеганые.

Чтобы не получить нелепый тотал-лук, джинсовое платье стоит сочетать с курткой из денима другой фактуры или цвета.

Легкие джинсовые платья обычно комбинируют с летней же обувью. Женственными туфлями желательно дополнять и летние джинсовые модели голубого цвета. Комбинезон из денима хорошо подчеркнут ковбойские сапожки.

Как выбрать джинсовое платье

Выбирать такое платье в 2023 г. стоит в соответствии с особенностями своей фигуры. Считается, что для полных женщин лучше подходят варианты:

из денима средней плотности с эластичными добавками — такие модели отлично скрывают недостатки фигуры и обладают утягивающим эффектом;

с выраженной талией в длинных моделях;

с подчеркнутой зоной декольте;

простого фасона.

При выборе модного джинсового платья в 2023 г. стоит ориентироваться не только на фото с показов домов высокой моды, но и следовать таким рекомендациям:

приталенные модели хорошо подходят только стройным женщинам;

короткие платья подчеркивают стройные ноги;

на полных девушках лучше смотрятся модели с широкими плечами;

для беременной отличным вариантом станет модель прямого кроя или с поясом под грудью.

В текущем сезоне в моде не только джинсовые платья классического синего цвета. Можно найти вариант из голубого, ярко-синего, белого, черного денима или даже розового или бежевого.

Итоги

Джинсовое платье — настоящий прорыв в женской моде последних лет. Сегодня без труда можно выбрать такую одежду на любой случай. Для осени будет несложно подобрать модель из плотного денима с длинным рукавом и воротом. Для лета существует огромный выбор легких джинсовых платьев и сарафанов, которые можно сочетать даже с кружевом, шифоном или любыми другими воздушными тканями.

Главное при покупке такой одежды — обращать внимание на особенности своей фигуры. Фактор предназначения вещи особого значения не имеет — то же платье-рубашка отлично подойдет как для повседневной носки, так и для вечеринки или офиса.