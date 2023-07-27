Модные джинсовые платья 2023 года

Какое джинсовое платье выбрать в 2023 году. Фото модных моделей и полезные советы. Фасоны, остающиеся в тренде всегда. С чем можно сочетать джинсовые платья
Вещи из джинсовой ткани востребованы у модниц уже не одно десятилетие. Такая одежда комфортна, универсальна и практична. В 2023 году дизайнеры с мировым именем представили джинсовые платья нескольких модных силуэтов. На фото с показов можно увидеть сарафаны, приталенные модели, платья-туники и рубашки.
Самые модные силуэты в 2023 году
В 2023 году платья из трендового денима займут достойное место в гардеробе не только молоденьких модниц, но и дам зрелого возраста. Разнообразие трендовых силуэтов и моделей в этом сезоне позволяет подобрать для себя идеально подходящий вариант.
Фасон рубашка
Джинсовые платья такого силуэта остаются в тренде вот уже несколько лет. Платье-рубашка из денима будет отлично смотреться практически на любой фигуре. Такая одежда может иметь разный крой. Для молоденькой худенькой девушки отлично подойдет платье-мини классического фасона. Мешковатая модель oversize скроет лишний вес. Женщине с массивными бедрами стоит выбрать трапециевидное платье, расклешенное внизу.
В тренде в текущем сезоне как короткие, так и длинные платья в виде рубашки, а также миди. Особенно стильно в 2023 г. будут смотреться такие модели с асимметричным подолом. Еще один из самых модных вариантов платья-рубашки в текущем сезоне — джинсовая туника. Девушкам, желающим выглядеть модно, стоит выбрать такую одежду в стиле бохо, украшенную вышивкой или аппликациями.
Сарафан
Джинсовые сарафаны, не выходящие из моды еще с прошлого века, в этом сезоне дизайнеры существенно модернизировали. В 2023 г. в тренде изящные, чувственные и грациозные модели. Сарафаны допускается носить как отдельно, так и в комплекте с рубашками, топами-майками, футболками. В тренде в этом сезоне модели:
- со вставками из кружева;
- складочками и рюшами;
- квадратными вырезами;
- с большими вырезами под руками.
Модный «футляр» удлинит фигуру, а приталенная модель идеально подойдет худой девушке. На любой фигуре стильно будет смотреться вариант с карманами или разрезом.
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Винтажные модели
Очень модными в текущем сезоне будут джинсовые платья с кружевами. Стильно будет смотреться и модель с вышивкой, особенно народной или флористической. Еще один трендовый вариант винтажного платья из денима — модели со шнуровкой. Последняя при этом может идти по линии:
- позвоночника;
- талии;
- бюста.
Неплохой идеей будет купить для себя и платье со шнуровкой по бокам.
В тренде в 2023 г. также винтажные варианты-ретро:
- с воланами и оборками в стиле 90-х;
- под поясок — в стиле 60-х;
- с широкой расклешенной юбкой — в стиле 60-х;
- с юбкой в складку — в стиле 70-х.
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Модные в 2023 г. асимметричные джинсовые платья: советы по выбору
Девушкам, предпочитающим оригинальность в одежде, в текущем сезоне идеально подойдет асимметричное джинсовое платье. Вещи такого кроя всегда смотрятся необычно и стильно. Вырезы и разрезы в джинсовых платьях в 2023 г. могут находиться в непривычных местах — на линии талии, по бокам, вверху.
Со спущенными плечами
Для лета 2023 г. отлично подойдет не только джинсовый сарафан, но и платье со спущенными плечами. Этот универсальный вариант позволяет претворить в жизнь массу модных идей. Такие платья делают образ женственным и нежным, отличаются лаконичностью кроя. В моде в 2023 г. модели со спущенными плечами:
- без бретелей;
- с ровным вырезом;
- дополненные вверху воланами или кружевом.
Для гардероба можно приобрести модный вариант с вырезом на широкой резинке, небольшим воротничком по линии плеч, длинными рукавами. Любительницам комфорта допускается надевать платья на тонких бретельках.
С завышенной талией
Еще один тренд этого сезона — платья с пышной юбкой и завышенной талией. Такая модель хорошо подойдет в том числе и для девушки с не совсем идеальной фигурой. За счет фасона в этом случае можно подчеркнуть даже невыразительный бюст в зоне декольте, сделать визуально более длинными и стройными ноги. Особенно модными в текущем сезоне будут модели мини с завышенной талией свободного кроя.
Комбинированные
В этом году большинство домов высокой моды представили в своих коллекциях и комбинированные платья из денима. В тренде в 2023 г. модели, сшитые из джинсовой ткани, в сочетании:
- с денимом другого цвета или толщины;
- замшей;
- кожей;
- хлопком, льном, любой другой тканью.
Комбинации придают джинсовым платьям колорит, делают их выразительнее.
Приталенные модели
Самыми модными приталенными джинсовыми платьями в этом году станут:
- прямые;
- отрезные;
- с расклешенным низом.
Наиболее трендовым вариантом будет в 2023 г. классическое стройнящее силуэтное платье с застежками вверху или по всей длине и с длинным рукавом. Такая модель, которую стоит дополнить джинсовым же поясом с пряжкой, идеально подойдет для прохладных летних дней или для осени.
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Ретро-бохо
Любительницы оригинального стиля в этом сезоне могут выбрать для себя и ретро-платье в стиле 90-х — с юбкой ярусами или широким воланом внизу. Такая модель идеально подойдет для лета. Юбка-бохо будет хорошо смотреться не только на молодой изящной девушке, но и на более зрелой даме. Такие модели отлично скрывают лишний вес, визуально вытягивая фигуру.
Джинсовые платья, которые всегда в моде
В 2023 г. можно приобрести для себя и фасон джинсового платья, обойденный дизайнерами в этом сезоне, но остающийся в моде уже не одно десятилетие.
Модели с V-образным вырезом
Платья с V-образным вырезом всегда помогают создать свежий, воздушный, элегантный и привлекательный образ. Треугольный вырез способен:
- соблазнительно выделить контуры груди;
- компенсировать массивные бедра;
- визуально вытянуть лицо, приблизив его форму к идеальному овалу.
Считается, что джинсовые платья с V-образным вырезом отлично подходят как для стройных и высоких девушек, так и для пышнотелых дам.
Особенно популярными у модниц уже много лет остаются платья с V-образным вырезом прямого кроя и трапециевидные с рукавами-фонариками.
Мини
Такая модель хорошо будет смотреться на молоденькой девушке или девочке-подростке. Платья-мини в 2023 г. модно комбинировать осенью с высокими сапогами или белыми ботильонами. Летом этот фасон можно носить с лодочками или кроссовками.
Платья-халаты
Любительницам комфорта в 2023 г. стоит приобрести для себя джинсовое платье-халат на пуговках либо молниях. Неплохим вариантом станет как прямая модель этого типа, так и с А-образным силуэтом. Платье можно дополнить пояском или носить свободно.
Выгодные сочетания с джинсовыми платьями в 2023 г.
Джинсовые модели в текущем году отлично комбинируются как с туфельками или сапожками на каблуке, так и со спортивной обувью. Гармонично такие модели смотрятся абсолютно с любой одеждой:
- кардиганами и куртками;
- пальто;
- ажурными кофточками.
Косуха в комплекте с джинсовым платьем придаст образу новизны и дерзости. С такой курткой будут отлично смотреться платья миди и мини.
Чтобы получить деловой образ, в 2023 г. поверх джинсового платья можно надеть удлиненный пиджак и дополнить образ туфельками на высоком каблуке. Для прогулки отличным решением будет добавить к джинсовому платью жакет либо кардиган свободного силуэта. Неплохими дополнениями для такой одежды могут стать:
- другие вещи из денима — куртки, сумочки, обувь;
- жилеты из любого плотного материала либо стеганые.
Легкие джинсовые платья обычно комбинируют с летней же обувью. Женственными туфлями желательно дополнять и летние джинсовые модели голубого цвета. Комбинезон из денима хорошо подчеркнут ковбойские сапожки.
Как выбрать джинсовое платье
Выбирать такое платье в 2023 г. стоит в соответствии с особенностями своей фигуры. Считается, что для полных женщин лучше подходят варианты:
- из денима средней плотности с эластичными добавками — такие модели отлично скрывают недостатки фигуры и обладают утягивающим эффектом;
- с выраженной талией в длинных моделях;
- с подчеркнутой зоной декольте;
- простого фасона.
При выборе модного джинсового платья в 2023 г. стоит ориентироваться не только на фото с показов домов высокой моды, но и следовать таким рекомендациям:
- приталенные модели хорошо подходят только стройным женщинам;
- короткие платья подчеркивают стройные ноги;
- на полных девушках лучше смотрятся модели с широкими плечами;
- для беременной отличным вариантом станет модель прямого кроя или с поясом под грудью.
В текущем сезоне в моде не только джинсовые платья классического синего цвета. Можно найти вариант из голубого, ярко-синего, белого, черного денима или даже розового или бежевого.
Итоги
Джинсовое платье — настоящий прорыв в женской моде последних лет. Сегодня без труда можно выбрать такую одежду на любой случай. Для осени будет несложно подобрать модель из плотного денима с длинным рукавом и воротом. Для лета существует огромный выбор легких джинсовых платьев и сарафанов, которые можно сочетать даже с кружевом, шифоном или любыми другими воздушными тканями.
Главное при покупке такой одежды — обращать внимание на особенности своей фигуры. Фактор предназначения вещи особого значения не имеет — то же платье-рубашка отлично подойдет как для повседневной носки, так и для вечеринки или офиса.