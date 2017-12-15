Что надеть на Новый год? Модные идеи

Новогодние праздники-2018 обещают феерию красок, роскошь тканевых полотен и фантазийное разнообразие фасонов. Дамы всех возрастов и комплекций с легкостью подберут себе наряды любого стиля.

В этом сезоне модные дома смело используют бархат, шелк, кружево, стразы, пайетки, бисер, полупрозрачные ткани, многослойность, сочетание разных по фактуре и цвету тканей. Не поскупились дизайнеры на золотые, серебряные ткани и придающий летящую пышность невесомый фатин.

Наиболее актуальные цвета: синий, циановый, зеленый, светлые розовые и сиреневато-розовые тона, лиловый, темно-фиолетовый, темный беж, желтые, песочные и серые оттенки, золото, сверкающая медь и серебро. Классические цвета — черный, белый, красный — по-прежнему в тренде.

На фото: Николь Кидман

Очаровательное мини

Для леди, желающих подчеркнуть молодость, женственность и нежность, кутюрье представили множество моделей с пышными юбками, асимметричными бретелями, корсажами без бретелей.

Вы можете выбрать платье из однотонной, цветной ткани или комбинированное (например, сочетание блестящего корсета и юбочки из органзы).

Очень нежно смотрятся белые и светлые платья.

На фото: Натали Портман

Черный цвет придаст особый шарм. В ярких и цветных нарядах вы окажетесь в центре внимания.

На фото: Марго Робби

Платье-маллет

Платья-маллет с пышными юбками, стразами и кружевами невероятно удобны и красивы. Открытые ноги и свобода движения — лучшее сочетание для веселого праздника.

На фото: Кейт Босуорт

Платье-футляр

Для обстановки, требующей элегантности и умеренности, вполне подойдет однотонное шелковое платье-футляр, украшенное дорогим кружевом или умеренным количеством страз.

Дополнить его можно массивными серьгами, браслетами и блестящей сумочкой.

Платья в пол

Элегантные и комфортные платья в пол этой зимой на пике популярности. Ниспадающий, тяжелый бархат и разлетающиеся юбки, прямой, А-образный силуэты и облегающие модели с юбкой годе, «точеная» или завышенная линия талии — все это призвано наилучшим образом подчеркнуть красоту и привлекательность.

A post shared by Dior Official (@dior) on Sep 16, 2017 at 4:27pm PDT

На фото: Анджелина Джоли

Брюки

Хотя стилисты призывают встречать Новый год в вечерних платьях, нарядные брючные костюмы или брюки с мерцающими или кружевными туниками и топами придутся кстати. Особенно актуальны брючные варианты для активных дам, не знающих на празднике ни минуты покоя. Любительницам зажигательных танцев наряды с брюками тоже будут по вкусу.

На фото: Эмма Стоун

Бал-маскарад

Кто сказал, что костюмированные праздники — только для детей? Взрослые тоже любят веселиться. Если вас пригласили на бал-маскарад, не отказывайтесь от возможности одеться сказочным героем. Существует огромный выбор шикарных нарядов — от классических «королев», «волшебниц», «золушек» до оригинальных идей вроде «индейской женщины», «пиратки» и даже «пчелки». Выберите то, что вам ближе, и наслаждайтесь маскарадом.

Обувь

В тренде — комфорт и удобство. Грядущий Новый год можно смело встречать как на элегантных шпильках, так и на устойчивых каблуках средней высоты. Как вариант — лодочки на плоской подошве, украшенные стразами. Последние отлично подойдут к брючному костюму. Можно надеть лодочки без каблука с длинным платьем или моделью маллет.

С мини-юбками лодочки без каблука будут выглядеть немного по-детски. Впрочем, если образ юной девы вас устраивает или вы любите танцевать до упаду — смело выбирайте модели на плоской подошве.

Для домашнего застолья тоже лучше купить удобную обувь без каблука или с низким устойчивым каблучком. Так вы меньше устанете и не испортите собственный паркет.

Аксессуары

Массивные серьги, браслеты, колье, чокеры и сверкающие украшения для волос (декоративные гребни, невидимки и т. п.) особенно актуальны.

На фото: Ким Кардашян

Причем в этом сезоне стилисты не скупятся на камни, смело дополняя платья со стразами украшениями внушительных размеров из сверкающих кристаллов и драгоценных камней.

Как подобрать наряд

Выбирая новогодний наряд, не стоит всерьез воспринимать информацию о влиянии цветовой гаммы одежды на успешность торжества и года грядущего. Придерживайтесь дресс-кода мероприятия и собственных предпочтений. Главное — надевайте то, что вам к лицу.

Поверьте, не стоит выбирать платье в угоду суевериям. Если одеяние не будет на вас смотреться, вы точно испортите себе настроение на весь праздник, а то и станете объектом сплетен.

На корпоративных празднованиях соблюдайте меру. Откажитесь от слишком глубоких декольте, непомерно коротких юбок и обилия страз.

На фото: Гвинет Пэлтроу

Корпоративные вечеринки проводятся не только для сплочения коллектива. На них руководство выявляет потенциальных лидеров, тех, кто сохраняет честь и достоинство в любых ситуациях, индивидуалистов и аутсайдеров, способных в прямом смысле слова «ударить в салат лицом».

Отдайте предпочтение дорогим, элегантным платьям или нарядным брючным костюмам. Дополните образ продуманной прической, туфлями с удобной колодкой и средним каблуком. Возьмите вечернюю сумочку из хорошей кожи. Допустимы небольшие дизайнерские театральные сумочки из дорогих тканей (шелка, бархата). Не надевайте дешевой бижутерии.

В кругу друзей можно расслабиться и показать себя во всей красе. Здесь вы вряд ли переборщите с блестками, бижутерией и высотой каблука. На закрытую дружескую вечеринку смело надевайте то, что вам нравится.

Для застолья в кругу семьи больше подойдут удлиненные платья из приятных тканей со свободной юбкой, которые не стесняют движения, и лодочки без каблука. В таком одеянии вы будете чувствовать себя комфортно всю ночь, а свободный, длинный подол позволит с легкостью забраться в любимое кресло с ногами. Хорошо смотрятся в домашней обстановке пестрые неблестящие ткани. В кругу семьи однотонный черный наряд нагнетает тоску, а красный — утомляет домочадцев.

Среди домашних вы точно можете предаться творческим фантазиям, например, надеть чудненький браслетик из цветного пластика, гигантские серьги или ободок с цветами.

Веселых вам праздников!

Алина Рейзельман — lifestyle-эксперт.

Фото: Globallookpress.com