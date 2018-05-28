Самые модные босоножки лета 2018

Практически все женщины любят носить босоножки. Ведь для лета это самая удобная и красивая обувь, которая каждый сезон так и манит купить новую модель, а то и две. Здесь, главное, не ошибиться с выбором, чтобы босоножки были не только комфортными при ходьбе и красивыми, но и отвечали модным тенденциям. Ниже представлено подробное описание модных босоножек весна-лето 2018 года, а интересные тенденции этого теплого сезона показаны в фото.

Модные босоножки на платформе весна-лето 2018

Актуальными в весенне-летнем сезоне 2018 года являются босоножки на танкетке и платформе. Для модниц такой тренд – это настоящий подарок. Ведь такие босоножки являются модными и удобными. Еще одно преимущество такой обуви – это их универсальность, так как она прекрасно сочетается с различными стилями в одежде. Босоножками можно дополнить как романтический образ, так и деловой. Замечательные варианты представлены в коллекциях:

Dolce&Gabbana;

Gabriela Hearst;

Mary Katrantzou;

Michael Kors;

Salvatore Ferragamo;

Simone Roch;

Sonia Rykiel.

Босоножки с закрытым носком

В этом теплом сезоне популярны босоножки с закрытым носком. Они подойдут не только для развлекательных прогулок и романтических свиданий, но и для деловых официальных мероприятий. Помимо того, что образ с ними будет стильным, еще и ножки будут в комфорте. Выбрать босоножки с закрытым носком из всего множества вариаций 2018 года можно, ознакомившись с представленными модными тенденциями и моделями в коллекциях, предоставленных в фото модельеров:

Carolina Herrera;

Dolce&Gabbana;

Mary Katrantzou;

Prabal Gurung;

Proenza Schouler;

Saint Laurent;

Simone Rocha;

Tibi.

Модные босоножки с каблуком-рюмочкой

Модными в летнем сезоне 2018 года будут босоножки с каблуком-рюмочкой. Это еще раз подтверждает, что «все новое – это хорошо забытое старое». Такой каблук подчеркивает неповторимость и экстравагантность босоножек, которые, в свою очередь, придают особый шарм общему образу их обладательницы. Большое разнообразие босоножек с каблуком-рюмочкой присутствует в коллекциях: Joseph

Kenzo;

Mary Katrantzou;

Tibi.

Босоножки на низком ходу сезона весна-лето 2018

В самый разгар жары многие модницы предпочитают носить босоножки на низком ходу. Ну, а спрос рождает предложение. Поэтому дизайнеры обновляют коллекции таких босоножек каждый сезон. Вот и сезон 2018 не стал исключением. Лучшие модели можно увидеть у таких дизайнеров: Dolce&Gabbana, Fendi, Hermès, Mary Katrantzo, Michael Kors, Salvatore Ferragamo, Tod’s, Valentino. Здесь присутствует великое множество различных вариантов данной модели, которые предназначены на все случаи жизни. Так, романтический стиль можно дополнить босоножками в греческом стиле, что создаст неповторимый оригинальный образ. А для того, чтоб подчеркнуть элегантность прекрасно подойдут модели с закрытым носком.

Босоножки с квадратным каблуком – хит сезона весна-лето 2018

Настоящим хитом теплого сезона 2018 являются босоножки с квадратным каблуком. Данная модель прекрасно сочетает в себе стиль и комфорт, а устойчивый каблук снизит большие нагрузки на ноги. Поэтому такие босоножки будут уместны как на праздниках, так и на ежедневных долгих прогулках по парку. На показе мод подобные босоножки продемонстрировали в 2018 году такие известные дизайнеры: (модные тенденции предоставлены в фото)

Carolina Herrera;

Dolce&Gabbana;

GabrielaHearst;

Lanvin;

Michael Kors;

Prabal Gurung;

Salvatore Ferragamo.

Модные пляжные босоножки 2018

Этот вид босоножек появился благодаря женщинам, которые хотят выглядеть стильно и безупречно в любом месте, в том числе и на пляже. Модные тенденции лета 2018 не обошли стороной и пляжные босоножки. Их отличительной чертой является присущая женственность, несмотря на отсутствие высоких каблуков и дорогостоящих декоративных элементов. Так, подарят комфорт ногам без ущерба для модного образа пляжные босоножки от:

Jil Sander;

Prada;

Sonia Rykiel;

Tibi;

Tod’s.

Модные босоножки в спортивном стиле весна-лето 2018

Такая модель предназначена для тех, кто любит комфортную обувь. А в моду босоножки в спортивном стиле вошли благодаря массовой пропаганде здорового образа жизни, который невозможен без спорта. Это однозначно самые удобные босоножки, к тому же, еще и находятся на пике популярности. Большое разнообразие таких моделей было предложено в коллекциях:

Fenty x Puma;

Michael Kors;

Rick Owens.

Вечерние босоножки

Ни один модный показ не обходится без демонстрации вечерних босоножек. В результате кропотливого труда многих известных дизайнеров в этом году было создано огромное количество разнообразных босоножек для вечерних мероприятий. Однако, самые выделяющиеся из всей массы, получились у дизайнеров:

Calvin Klein;

Dolce&Gabbana;

Dri Van Noten;

Giorgi Armani;

Gucci;

Lanvin;

Salvatore Ferragamo.

Босоножки на чулки

Данный тренд появился еще в прошлом году, однако, своей популярности не потерял и в нынешнем. Благодаря плотным чулкам, босоножки можно носить и ранней весной, и поздней осенью. При этом, обращая на себя восхищенные взгляды окружающих. Так, босоножки, хорошо сочетающиеся с гольфами и носками, были продемонстрированы в 2018 году знатоками моды (модные тенденции предоставлены в фото):

Dolce&Gabbana;

Fendi;

Gucci;

Kenzo;

Prada.

Босоножки на шпильке весна-лето 2018

Практически каждая женщина имеет хотя бы одну пару обуви на шпильке. Такая обувь хорошо подчеркивает женственность, зрительно удлиняет ноги, а также придает образу сексапильности. Дизайнеры и здесь учли предпочтения представительниц прекрасного пола, создав довольно большое многообразие босоножек на шпильке. Больше всего в 2018 году отличились специалисты по высокой моде от: Alexander Wang, Dolce&Gabbana, Giorgio Armani, Jason Wu, Monse, Saint Laurent, Versace. Однако и среди других брендов можно найти прекрасную пару босоножек на шпильке.

Босоножки со шнуровкой и завязками

Очень популярны в 2018 году босоножки со шнуровкой и завязками. Приобретя такую обувь, представительницы прекрасного пола не только продемонстрируют свой великолепный вкус, но и будут выглядеть стильно и современно. Такие босоножки можно выбрать из ряда знаменитых брендов: Altuzarra

Balmain Chloé;

Dolce&Gabbana;

Giorgio Armani;

Sies Marjan.

Модные шлепки 2018

Над шлепками поработали практически все дизайнеры. Поэтому почти во всех коллекциях представлено их многообразие. Соответственно, каждая женщина найдет для себя самый подходящий вариант и обязательно приобретет хотя бы одну пару в свой летний гардероб. Определиться можно просмотрев варианты от:

Phillip Lim;

Christian Dior;

Dolce&Gabbana;

Dries Van Noten;

Fenty x Puma;

Joseph;

Marc Jacobs;

Sonia Rykiel;

Victoria Beckham.

На какие еще модели босоножек обратить внимание

Толстый каблук

Практически на каждом показе присутствовали босоножки с толстым каблуком и тракторной подошвой. Поэтому не стоит их обходить стороной, лучше внимательнее к ним присмотреться.

Самые модные босоножки без каблука: фото-подборка

Теплый сезон – это время длительных прогулок и гуляний, поэтому особенно актуальны будут босоножки без каблука, которые очень удобны и практичны. Лето в 2018 году порадует также и модными тенденциями босоножек без каблука, смотрите предоставленные фото.

Босоножки на плоской подошве: трендовые модели

Трендом сезона 2018 можно назвать тракторную плоскую подошву, которую сочетают с различными стилями. Так дизайнеры продемонстрировали их гармоничное совмещение как с брюками, так и с легкими сарафанами, и даже с купальниками. Такие босоножки будут смотреться выигрышно в любом комплекте.

Бархатные босоножки с бахромой – маст хэв летнего сезона

В прошлом году на пике популярности были сумки с бахромой, а в 2018 стала трендом обувь с бахромой. В такой обуви каждая женщина будет чувствовать себя по-королевски.

Цвета и принты босоножек в 2018 году: тренды летнего сезона

В 2018 году мода предусматривает наличие на обуви декоративных элементов: разноцветные полоски, яркие завязочки-ленточки, цветочный принт, бантики. Цвет можно выбрать, какой душе угодно, но самыми трендовыми стали черный и золотой.

Многие считают черную обувь обыденной классикой. Однако, благодаря отличной работе дизайнеров, черные босоножки в 2018 году приобрели яркую индивидуальность. Профессионалы привнесли в них поистине неординарные решения:

различные переплетения;

соблазнительные шнуровки;

завораживающая бахрома.

Самыми хитовыми в 2018 году стали босоножки из замши.