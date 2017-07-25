Несносный аксессуар: 7 способов продлить жизнь вашей сумке

Как вы думаете, что общего между качественной кожаной сумкой и красивой женщиной? Правильно. У обеих есть характер, и обе нуждаются в заботе. Вы ухаживаете за своей кожей и изо всех сил стараетесь отодвинуть процесс старения. Так вот, с кожей, из которой сделана ваша сумка, все точно так же.

Натуральные материалы капризны: кожа может пересыхать, деформироваться, терять блеск, загрязняться. И во всех этих случаях она неизменно теряет свой первоначальный облик. Но мы с удовольствием расскажем вам, как продлить срок жизни вашей любимой сумки и при этом не выглядеть так, будто вы ограбили магазин антиквариата или не можете расстаться с бабушкиным наследством.

Итак, устраивайтесь поудобнее, Ильина Юлия, соосновательница CosyGoods.com, даст семь простых, но очень действенных советов, как продлить жизнь сумке:

1. Кожа боится влаги. Сразу же после покупки обработайте сумочку специальным водоотталкивающим спреем. Впоследствии наносите его каждые три-четыре недели.

Если все-таки вы попали под сильный дождь, постарайтесь спрятать под зонтик не только прическу, но и сумочку. Не вздумайте сушить промокший аксессуар у батареи или на солнечном подоконнике: сумка может покоробиться или даже растрескаться. Аккуратно промокните ее мягкой фланелью и оставьте сушиться в обычном помещении.

2. Как и ваша кожа, материал сумки не любит и пересыхания. Специальные кремы сохранят естественный фон влаги внутри кожи и уберегут ее от появления трещин, морщинок и заломов. Если крема у вас под рукой нет, подойдет и растительное масло: оливковое или подсолнечное, но только не в случае с белоснежной кожей, которая от этого может пожелтеть.

3. Со временем сумка теряет яркость и блеск. Чтобы замедлить этот процесс, можно использовать специальный крем, а можно — «бабушкины» средства. Вооружитесь ватным диском и протрите вашу белую сумочку молоком, черную — лимонным соком, коричневую — кофейной гущей или ореховым маслом.

4. Смена сезона автоматически означает и смену сумки. Лучше всего хранить каждую сумку в расправленном состоянии в отдельной картонной коробке. Картон не препятствует прохождению влаги из воздуха, кожа «дышит», и сумка не пересохнет и не потрескается. По этой причине категорически не подойдут полиэтиленовые пакеты и пластиковые герметичные коробки.

5. Если на сумке появились пятна — это неприятно, но не смертельно. Помаду можно стереть ваткой, смоченной 20%-ным раствором спирта, а если какой-нибудь зловредный малыш порисовал на вашей сумке шариковой ручкой — с чернилами справится лимонный сок. Главное, не заливайте пятна ацетоном, жидкостью для снятия лака, растворителем для краски и прочими агрессивными химикатами: сумка вам спасибо не скажет.

6. Кожа ярких, сочных цветов может выгореть на солнце. Поэтому берегите сумку от прямых солнечных лучей, прячьте ее в тени, а на ночь укладывайте в максимально темное место. Тогда ее жизнерадостный цвет не пострадает.

7. Главное правило любой модницы: сумок много не бывает. Нельзя носить одно и то же 365 дней в году. Даже самый качественный аксессуар не выдержит такого обращения и состарится раньше времени. Поэтому носите сумки «посменно» и давайте им отдохнуть.

Как видите, все очень просто. Соблюдая эти простые правила, вы будете носить сумку долго и с удовольствием!

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