Лучшие зимние супы: французский луковый против корейского с пельменями

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Совершите кулинарное путешествие, не выходя из дома.

Когда зима в самом разгаре, хочется тепла и уюта. Тогда на помощь приходят согревающие супы. Предлагаем вам необычное кулинарное путешествие: сравним два зимних блюда из разных концов света – изысканный французский луковый суп и насыщенный корейский суп с пельменями

Французский луковый суп: элегантность простоты

Французский луковый суп – символ французской гастрономии, рожденный из скромных ингредиентов. Первоначально это было блюдо бедняков, но со временем оно перекочевало в меню лучших ресторанов Парижа, сохранив свою простоту и обретя изысканность.

Фото: соцсети / @bookcook.paris

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 6 крупных луковиц
  • Сливочное масло – 50 г
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Мука – 1 ст. л.
  • Говяжий бульон – 1 л
  • Сухое белое вино – 200 мл
  • Багет – 1 шт.
  • Твердый сыр (Грюйер или Эмменталь) – 200 г
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Соль, перец, тимьян – по вкусу

Приготовление:

  1. Лук нарежьте тонкими полукольцами.
  2. В кастрюле растопите сливочное и оливковое масло, добавьте лук.
  3. Томите лук на медленном огне 30–40 минут до золотистого цвета, периодически помешивая. Добавьте сахар для карамелизации.
  4. Всыпьте муку, перемешайте и готовьте еще 2 минуты.
  5. Влейте вино, дайте ему выпариться наполовину.
  6. Добавьте бульон, тимьян, соль и перец. Варите 20 минут.
  7. Багет нарежьте ломтиками, подсушите в духовке.
  8. Разлейте суп по горшочкам, положите сверху багет, посыпьте тертым сыром.
  9. Запеките в духовке до золотистой корочки.

Корейский суп с пельменями (Мандугук): традиции Востока

Мандугук – традиционный корейский суп с пельменями, который обычно подают на Лунный Новый год. Он символизирует достаток и начало нового цикла, принося в дом благополучие и удачу.

Фото: соцсети / @khvannina9789

Ингредиенты:

  • Корейские пельмени (манду) – 15 шт.
  • Говядина тонко нарезанная – 200 г
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Соевый соус – 2 ст. л.
  • Кунжутное масло – 1 ст. л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Зеленый лук – пучок
  • Говяжий бульон – 1,5 л
  • Нори (сушеные водоросли) – по желанию
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Маринуйте говядину в смеси соевого соуса, измельченного чеснока и кунжутного масла 15 минут.
  2. В кастрюле доведите бульон до кипения, добавьте маринованную говядину. Варите 5 минут.
  3. Добавьте пельмени, варите до их всплытия (около 5–7 минут).
  4. Взбейте яйца, аккуратно влейте в суп, помешивая вилкой для создания тонких полосок.
  5. Добавьте нарезанный зеленый лук и нори.
  6. Посолите и поперчите по вкусу.

Культурный дуэт: сравнение традиций

  • Французский луковый суп поражает богатым вкусом карамелизованного лука, тонкостью вина и нежной сырной корочкой. Это блюдо о простоте, доведенной до совершенства.
  • Корейский мандугук – сочетание насыщенного бульона, сочных пельменей и ароматов Востока. Яйцо и зеленый лук добавляют текстуру и свежесть.

Традиции потребления

  • Во Франции луковый суп часто подают после ночных гуляний – он согревает и восстанавливает силы.
  • В Корее мандугук символизирует новое начало и суп едят всей семьей, укрепляя семейные узы.

Способы согреться

  • Французы предпочитают глубокий, медленный нагрев изнутри, отражающий их склонность к наслаждению моментом.
  • Корейцы выбирают более легкий, но пряный бульон, который оживляет и наполняет энергией.

Согрейтесь зимой вкусом мировых кухонь

Оба супа – это больше, чем просто блюда; это истории, традиции и маленькие путешествия в другие культуры. Почему бы не попробовать приготовить их и открыть для себя новые грани кулинарного искусства? Возможно, один из них станет вашим любимым зимним рецептом.

Евгений Елисеев

Редактор

 

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