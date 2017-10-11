Живет ли в тебе художник и дизайнер

Подробные ответы на эти вопросы дает Виктория Сухасян — художница, которая рисует с детства, знает, когда в человеке раскрывается творческий потенциал и как он помогает в жизни.

Современный художник: его новые призвания

Слово «художник» шире, чем его понимают в разговорной речи. Оно означает человека, который занимается любым видом изобразительного искусства — живописью, скульптурой. Новые виды искусства, как, например, художественная фотография, — это тоже поле для художников.

Заглянем в историю. Многие известные живописцы писали картины только в определенных жанрах. И прославились благодаря своим отдельным неповторимым работам.

Например, Рембрандта ван Рейна вдохновляли красивые образы людей, и он написал множество портретов. Пикассо мыслил нестандартно, благодаря чему его ни на что не похожие картины ценятся высоко.

Пабло Пикассо, «Харчевня», 1914 год

Правда, многие картины вошли в историю уже после жизни авторов. Но эти примеры доказывают, что для создания шедевров художнику всегда нужны вдохновение и нестандартное мышление.

Если в человеке живет художник, он проявляется как муза, вдохновляет и помогает фантазировать, подкидывает новые идеи.

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Например, у человека с призванием к художеству может быть желание…

- писать картины на продажу, для выставок;

- работать над портретами;

- делать иллюстрации;

- попробовать себя в профессии дизайнера интерьеров, декоратора.

Еще художник может развивать определенный жанр живописи, занимаясь репетиторством

Модные профессии иллюстратора, дизайнера приветствуют оригинальные идеи, нестандартное мышление. На такой должности нельзя просто следовать шаблонам и схемам!

Вместе с тем подобные творческие специальности вынуждают искать золотую середину между вдохновением и тем, что требует рынок. Продумывая фотовыставку или дизайн новых вещей, художник вынужден следовать моде. И в этом однако есть плюс — неповторимые творческие работы сейчас достойно оплачиваются, обеспечивают признание моментально!

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Как проявляется талант художника

Со школьных лет человек сталкивается с разными тестами по профориентации. Существуют и методики для взрослых, которые помогают выявить склонность к той или иной профессии.

Из большинства таких методик выделю два важных момента, которые помогут понять, есть ли у тебя призвание быть художником.

Во-первых, процесс работы — рисование, фотография — должен нравиться. Да-да, творческая профессия подходит тебе, только если ты получаешь удовольствие от выполнения работы, а не только признание за оригинальный результат.

Во-вторых, вспомни, что ты больше всего любила делать в детстве.

Способность к творчеству проявляется в самом раннем возрасте. Однако стоит знать: она не передается по наследству!

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Наблюдая за детьми во время совместных игр, можно выявить, кто лидер, кто сильный, а кто проявляет творческое мышление — делает для друзей задания в картинках и т. д. Кем была ты?

У художника с детства проявляются некоторые черты, которые важны в профессии.

Художник замечает красоту в обычных вещах. Он может любоваться капельками росы, тем, как идет снег.

Он с раннего возраста осваивает разные материалы для творчества. Если хочется рисовать — подойдет и палочка!

Будущий художник проявляет шикарную фантазию.

У него багаж неповторимых идей, которыми хочется делиться с другими на бумаге.

У ребенка может быть свой почерк художника — например, цветочки на каждой картине.

Я убедилась, что именно эти черты нужны в творческой профессии. Я долго училась передавать краски природы с помощью акварели. Но иногда возникают идеи ярких современных картин для интерьера — беру маркер и создаю постер к случаю.

Постер Victoria S. «Суши»

И напоследок

Предлагаю тебе еще несколько методик, чтобы выявить заложенный в детстве творческий потенциал.

Поиграй с детьми в их любимые игры — например, в жмурки. Когда ты вынуждена ориентироваться с завязанными глазами, обостряются другие органы чувств и проявляется нестандартное мышление. Попробуй помечтать без границ о новой работе. Представь, что уже завтра сможешь выбрать любую интересную профессию, и не загоняй себя в рамки вроде «должна быть стабильная зарплата». Попробуй понять свои истинные желания и таланты.

Красивыми идеями всегда полезно делиться с миром, и мир будет вдохновлять снова и снова! Если в тебе живет художник — обязательно найди свое призвание, и пусть любимое дело приносит тебе радость.