Живет ли в тебе художник и дизайнер
Подробные ответы на эти вопросы дает Виктория Сухасян — художница, которая рисует с детства, знает, когда в человеке раскрывается творческий потенциал и как он помогает в жизни.
Современный художник: его новые призвания
Слово «художник» шире, чем его понимают в разговорной речи. Оно означает человека, который занимается любым видом изобразительного искусства — живописью, скульптурой. Новые виды искусства, как, например, художественная фотография, — это тоже поле для художников.
Заглянем в историю. Многие известные живописцы писали картины только в определенных жанрах. И прославились благодаря своим отдельным неповторимым работам.
Например, Рембрандта ван Рейна вдохновляли красивые образы людей, и он написал множество портретов. Пикассо мыслил нестандартно, благодаря чему его ни на что не похожие картины ценятся высоко.
Пабло Пикассо, «Харчевня», 1914 год
Правда, многие картины вошли в историю уже после жизни авторов. Но эти примеры доказывают, что для создания шедевров художнику всегда нужны вдохновение и нестандартное мышление.
Если в человеке живет художник, он проявляется как муза, вдохновляет и помогает фантазировать, подкидывает новые идеи.
123RF/Andor Bujdoso
Например, у человека с призванием к художеству может быть желание…
- писать картины на продажу, для выставок;
- работать над портретами;
- делать иллюстрации;
- попробовать себя в профессии дизайнера интерьеров, декоратора.
Еще художник может развивать определенный жанр живописи, занимаясь репетиторством
Модные профессии иллюстратора, дизайнера приветствуют оригинальные идеи, нестандартное мышление. На такой должности нельзя просто следовать шаблонам и схемам!
Вместе с тем подобные творческие специальности вынуждают искать золотую середину между вдохновением и тем, что требует рынок. Продумывая фотовыставку или дизайн новых вещей, художник вынужден следовать моде. И в этом однако есть плюс — неповторимые творческие работы сейчас достойно оплачиваются, обеспечивают признание моментально!
123RF/photominus
Как проявляется талант художника
Со школьных лет человек сталкивается с разными тестами по профориентации. Существуют и методики для взрослых, которые помогают выявить склонность к той или иной профессии.
Из большинства таких методик выделю два важных момента, которые помогут понять, есть ли у тебя призвание быть художником.
Во-первых, процесс работы — рисование, фотография — должен нравиться. Да-да, творческая профессия подходит тебе, только если ты получаешь удовольствие от выполнения работы, а не только признание за оригинальный результат.
Во-вторых, вспомни, что ты больше всего любила делать в детстве.
Способность к творчеству проявляется в самом раннем возрасте. Однако стоит знать: она не передается по наследству!
123RF/Alena Ozerova
Наблюдая за детьми во время совместных игр, можно выявить, кто лидер, кто сильный, а кто проявляет творческое мышление — делает для друзей задания в картинках и т. д. Кем была ты?
У художника с детства проявляются некоторые черты, которые важны в профессии.
- Художник замечает красоту в обычных вещах. Он может любоваться капельками росы, тем, как идет снег.
- Он с раннего возраста осваивает разные материалы для творчества. Если хочется рисовать — подойдет и палочка!
- Будущий художник проявляет шикарную фантазию.
- У него багаж неповторимых идей, которыми хочется делиться с другими на бумаге.
- У ребенка может быть свой почерк художника — например, цветочки на каждой картине.
Я убедилась, что именно эти черты нужны в творческой профессии. Я долго училась передавать краски природы с помощью акварели. Но иногда возникают идеи ярких современных картин для интерьера — беру маркер и создаю постер к случаю.
Постер Victoria S. «Суши»
И напоследок
Предлагаю тебе еще несколько методик, чтобы выявить заложенный в детстве творческий потенциал.
- Поиграй с детьми в их любимые игры — например, в жмурки. Когда ты вынуждена ориентироваться с завязанными глазами, обостряются другие органы чувств и проявляется нестандартное мышление.
- Попробуй помечтать без границ о новой работе. Представь, что уже завтра сможешь выбрать любую интересную профессию, и не загоняй себя в рамки вроде «должна быть стабильная зарплата». Попробуй понять свои истинные желания и таланты.
Красивыми идеями всегда полезно делиться с миром, и мир будет вдохновлять снова и снова! Если в тебе живет художник — обязательно найди свое призвание, и пусть любимое дело приносит тебе радость.