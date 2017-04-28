Как стать travel-блогером и не разориться

Бесконечные путешествия, постоянно новые эмоции и как бонус — красивые снимки и тысячи фолловеров, требующих все больше и больше красочных постов. Бесплатное проживание в дорогих гостиницах и увлекательные блог-туры по неизведанным маршрутам и странам за счет рекламодателей. Быть популярным travel-блогером — мечта любого пользователя Instagram.

C чего начать свой путь в этом направлении и как его успешно продолжить? Мы выяснили у популярных travel-блогеров основные секреты и делимся ими с вами.

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На что снимать?

Это самый важный вопрос, которым нужно озадачиться перед тем, как ступать на тропу travel-блогинга. Яркие и необычные снимки — это основная составляющая успеха.

Фотографии должны быть сочными, захватывающими дух и вдохновляющими немедленно отправиться туда, где этот кадр был снят.

Публикация от From Crimea with love❤️Крым❤️ (@nastyajoooonny) Фев 19 2017 в 2:25 PST

Как добиться таких фотографий? Обязательно ли покупать дорогостоящую профессиональную аппаратуру и становиться дипломированным фотографом?

Многие travel-блогеры не являются профессиональными фотографами и чаще всего снимают на камеру мобильного телефона. Во-первых, это удобно, так как в путешествиях очень важно быть налегке. Во-вторых, это дешевле профессиональных камер. Ну а в-третьих — мобильные технологии уже давно шагнули вперед и им есть, что предложить.

Например, новый флагман Huawei P10 с усовершенствованной встроенной камерой Leica второго поколения. Смартфон оснащен светосильными объективами, оптической стабилизацией изображения и множеством настроек для художественной съемки. Он делает качественные снимки, в том числе и супер-селфи при любых погодных условиях не хуже профессионального оборудования. Неплохо снимают и Samsung Galaxy S7, Sony Xperia XZ Premium, ASUS ZenFone 3 Zoom — обязательно присмотритесь сами к камере. И главное — проявлять креативность и находить выигрышный ракурс.

Публикация от Beau Dunn (@beaudunn) Апр 21 2017 в 2:46 PDT

Как обрабатывать фотографии?

Любую фотографию, будь то сделанную на профессиональный фотоаппарат или на мобильный телефон, нужно обрабатывать. В смартфоне это, конечно же, выполнить легче всего. Осваивать Photoshop и Lightroom не придется.

Существует множество мобильных графических программ с самым разнообразным и удобным функционалом. Например, придать изображению настроения, ярких или темных красок, загадочности или солнечной атмосферы поможет VSCO. Стоит отметить, что для достойной обработки снимков вполне достаточно стандартного набора фильтров. Хорошие варианты обработки есть и в приложении Afterlight.

Если вы хотите подправить контраст, сделать определенные участки фотографии сочнее, светлее или темнее, то вам поможет приложение Snapseed. Работать в нем очень легко, так как управление полностью интуитивное.

Отличные приложения для обработки можно найти и в списках «родных» программ для смартфона.

Как оформлять посты, чтобы они стали популярными?

После того как с созданием красивого контента мы разобрались, нужно задуматься о продвижении своих фотографий и аккаунта в целом. Travel-блогеры не раскрывают карт и не делятся секретами продвижения, но изучив их профили, можно отметить важность комментариев, подписей, хэштегов, геометок и отметок сторонних аккаунтов.

Прежде чем загружать новую фотографию, нужно продумать то, о чем вы будете писать в посте. В Instagram много писать не требуется, но полезная или вдохновляющая информация будет нелишней. Например, опишите, в каких экстремальных условиях делалось то или иное фото или расскажите любопытный факт из истории этого места. Это оживит аудиторию и поможет собрать больше лайков и комментариев.

Публикация от Jonavan Crail (@jonavancrail) Авг 17 2015 в 8:44 PDT

К слову, о последних: количество комментариев влияет на популярность фотографии. Чем больше отзывов к фото оставят ваши подписчики, тем потенциально шире окажется охват вашего поста.

Что же касается хэштегов, геометок и упоминаний сторонних аккаунтов, то здесь придется потрудиться и подбирать подходящие варианты под каждую новую фотографию.

Например, можно найти десятки популярных аккаунтов, которые совершенно бесплатно публикуют красивые тематические снимки — достаточно поставить отметку и вас могут заметить.

Как ездить в путешествия постоянно и не разориться?

Вопрос красивых и захватывающих маршрутов на начальном этапе развития блога всегда стоит ребром. Во-первых, где взять время на постоянные путешествия, а во-вторых, где же найти деньги на них?

Для начала нужно внимательно изучить свой родной город. Наверняка о многих красивых местах вы и не подозреваете. Изучайте местность и делитесь интересными снимками со своими подписчиками.

Если говорить о поездках в другие города и страны, то отличный бюджетный вариант — это поездка на выходные. Мониторьте туристические агентства на предмет горячих путевок, добавьте в закладки обновления спецпредложений по лоукостерам и автобусам по международным маршрутам.

Встречаются отличные акции от отелей и хостелов. Ну и, конечно, не забывайте заглядывать в приложение Couchsurfing. Здесь можно найти не только отличную компанию для изучения окрестностей, но и место, где можно бесплатно остановиться на пару дней. Иногда самые интересные путешествия и, соответственно, фотографии, получаются благодаря новым знакомствам.