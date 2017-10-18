Дедлайнов не признаю, потому что Телец! Зодиак и работа

Кто лучше работает в команде, а кто преуспеет в ведении собственного бизнеса? О сильных и слабых сторонах каждого из знаков Зодиака рассказывает наш новый блогер — практикующий астролог и таролог Александра Белова.

В профессиональных делах, как и в других сферах жизни, представители разных знаков проявляют свои неповторимые особенности.

Овен

Они-то готовы действовать без предварительных летучек и совещаний, смело рубят с плеча, принимают решения, не ожидая одобрения других. Хотят быть первыми, чем бы не занимались и действуют на опережение (зачастую, обгоняя даже здравый смысл). И только по достижении самой вершины готовы отдохнуть. Если работа не требует тщательного планирования, буквоедства, проработки, то получили отличного сотрудника.

Вполне возможно, в роли соискателя перед Овнами окажитесь вы сами, потому что они не любят следовать чужим инструкциям и предпочитают вести собственный бизнес, возложив на себя функции идейного вдохновителя. А рутинные вопросы с удовольствием переложат на плечи наемного директора.

Телец

Кто как не они знают толк в удовольствиях, дорогих и качественных вещах, безопасности. Упор на эти стороны будет сделан в рабочих проектах. Все будет выполнено надежно, добротно, прочно, будто на века. В этом и проявляется желание построить прочную карьеру в обеспечении своего будущего.

В то же время, медлительность и нерасторопность может собирать косые взгляды коллег по кабинету. Что бы ни происходило, бизнес-ланч — это святое, а с ним и не безгрешные опоздания после обеда.

Близнецы

Пожалуй, самые гибкие и социальные из всех знаков. И если нужен человек, умеющий проводить переговоры, на лету схватывать информацию, составлять логистические маршруты, вы по адресу!

Они склонны выбирать профессии, которые обеспечат постоянный поток впечатлений. И если требуется постоянно переключаться с одной темы на другую — для них это не жизнь, а ириска.

Однако представитель знака Близнецов не потерпят никакого однообразия. И если работа покажется слишком монотонной, с легкостью ее оставят, ведь так хочется попробовать что-то новое!

Рак

Эмоциональная устойчивость и вопросы безопасности — их конек. С одинаковым успехом могут организовать работу кафе, гостиницы, финансовой организации или службу безопасности. Умение обо всех позаботиться, стабильный характер — дают основу для того, чтобы укрепить свои позиции в коллективе и заработать деньги.

В то же время «мамочка» (или «папочка») склонны выделять любимчиков в коллективе и спускать им с рук всевозможные оплошности. К тому же, эмоциональная составляющая ставится на первый план. Следствие: не бизнес и ничего личного, а лично-личное-личное и немного бизнеса.

Лев

В должностной инструкции прописаны напористость, обаяние и блестящий внешний вид? Перед вами тот, кто нужен!

Представители этого знака умеют с успехом поддерживать социальное общение. Готовы постоянно вдохновлять окружающих, задавать им направление работы, проявляя прирожденный талант руководителя.

Львам необходимо чувствовать себя нужными. Соперничество не остановит, а, напротив, подстегнет, поэтому поставив соревновательный план между сотрудниками, ожидайте нешуточных схваток за корону победителя. В то же время, работа, исключающая общение, со скромной должностью на визитке, не позволяющая выгулять новый костюм, быстро охладит пыл и наскучит Львам.

Дева

Сведет всех с ума, но сделает все правильно, уделив внимание каждой точке, каждой букве. Аккуратность, бережливость — их конек. В процессе выполнения того или иного задания будет делать массу записей, документировать буквально каждый шаг, чтобы сделать все безупречно.

Дева соблюдает свое реноме и незапятнанную репутацию. Очень конкретно и буквально понимает все задания, прежде чем приступать, будет задавать руководителю массу уточняющих вопросов, что, однако, не мешает ей промахиваться по крупным вопросам и за деревьями не увидеть леса. Не сможет работать в хаосе и в месте, где постоянно меняются приоритеты.

Весы

Короли дипломатии и умения обходить острые углы. Внешний вид всегда соответствует ситуации. Заметив помарки, будут нещадно с ними бороться, дорабатывая ситуацию до полного идеала. Запросто мотивируются деньгами.

Весы — командные игроки, чувствуют локоть товарища, ловят все перепады в настроении других людей. И если в деловых переговорах не лишне соблюдать хотя бы минимальную дистанцию, то в общении с коллегами отчужденность может создать репутацию зазнайки, не желающего дружить с коллегами.

Крайне долго принимают решения, а потому часто упускают хорошие возможности. Не терпят давления, стоит поставить над ними босса-тирана, их уже и след простыл (перед этим трижды извинятся, конечно).

Скорпион

Подойдет любая работа, в которой важны амбиции, острая проницательность и интеллект. Если видят карьерную перспективу, Скорпионы готовы быть внимательными и трудолюбивыми. Они гораздо выносливей всех остальных. Способны к глубокому анализу.

Рожденные под знаком Скорприона не любят работу на самом виду, так что проведение презентаций и встречи гостей для них — одно мучение. Будьте уверены, что все малейшие несовершенства каждого из сотрудников будут отмечены и обязательно поданы его владельцу, когда в холодном, а когда и в горячем виде.

Стрелец

Разносторонний, предприимчивый и знающий сотрудник. Они спокойные и добродушные, могут легко адаптироваться к изменениям. Их запросто можно узнать по улыбке и приподнятому настроению. А командировки? Это же просто песня, их можно выдавать вместо премии.

Но подписывать договора на выезде вовсе не мастера — в спешке могут по диагонали прочесть документы и не заметить помеченное звездочкой или мелким шрифтом. И если работа не нравится или при ее выполнении становится скучно, нет возможности роста и обучения, поминай как звали.

Стрельцам необходима карьера, которая позволит расширить кругозор, путешествовать и исследовать.

Козерог

Самый стабильный и надежный сотрудник. Хорошо подходят для работы, в которой требуется адово терпение, последовательность, организационные навыки.

Козероги нуждаются в постоянном и стабильном источнике дохода, а потому задерживать им зарплату противопоказано. Ради достижения заветного карьерного кресла готовы годы корпеть над ним, превозмогая себя. Будьте уверены, ими прописан детальный план карьерного становления на десятилетия вперед. Туманное будущее предприятия, неопределенность, стеклянный потолок в карьере расшатывают их уверенность и заставляют посматривать сайты поиска работы.

Водолей

Хотят быть уникальными. Обычные занятия не вызывают интерес. Ярчайшая внутренняя потребность быть замеченными и отвращение к скуке. Прекрасные способности планировать, гораздо легче остальных осваивают современные технологии. Могут опережать всех в мышлении.

Показатель удовлетворенности работой — увлеченность, в которой Водолеи не заметят бытовые подробности, такие как перебои с отоплением или доставкой обедов в офис. Не надейтесь, что у них получится выполнять однотипные, рутинные занятия. Если им не предоставить пространство, чтобы проявить собственную независимость, результаты будут печальными и для самого работника, и для организации в целом

Рыбы

Хорошо подходят для любой карьеры, в которой важны воображение, сопереживание, творческий подход. Могут вдохновлять коллег.

Рыбы кому угодно дадут фору в помогающих профессиях и в ситуациях, или когда нужно создать атмосферу праздника. Абсолютно не приспособлены к жизни по графику с 9 до 5, сложно переносят стандартные рамки, им нужно самостоятельно построить для себя рабочий процесс.

Так что, если находитесь в поиске: фотографа, режиссера, аниматора, учителя в художественной школе, тренера по плаванию, обратите внимание на представителей этого знака.

Иллюстрации: 123RF/Varvara Gorbash