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Умер Владимир Шаров: причина смерти, биография

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17 августа 2018 года стал трагическим днем для ценителей литературы. В возрасте 66 лет ушел из жизни писатель Владимир Шаров. Умер талантливый человек, лауреат премии «русский Букер» за роман «Возвращение в Египет».  Узнаем, что стало причиной смерти Владимира Шарова, а также биографию и семью писателя.

Этапы жизни писателя

Владимир Александрович Шаров родился в 1952 году. Вместе с семьей он проживал в Москве. Любовь к литературе передалась Владимиру Александровичу по наследству. Его отец был известным детским писателем.

Высшее образование Владимир Александрович получил в Воронеже. Он обучался на историческом факультете. После окончания обучения Шаров работал грузчиком, литературным секретарем.

Первый раз в качестве писателя он появился в журнале «Новый мир». Это произошло в 1979 году. А с его первым романом под названием «След в след: Хроника одного рода в мыслях, комментариях и основных датах» читатели смогли познакомиться в 1991 году. Он был опубликован в журнале «Урал».

Позже вышли его произведения «Будьте как дети», «Старая девочка», «Воскрешение Лазаря». В 1993 году был опубликован роман «До и во время», который вызвал огромный скандал среди литературных критиков. Члены коллегии редакторов журнала «Новый мир» были несогласны с трактовкой исторических событий в произведении, которые они считали неожиданными и дерзкими.

О себе Владимир Александрович рассказывал, он никогда не думал, что станет писателем. В юности он больше предпочитал устную речь. У него даже не было дневника, хотя в то время это было модно. Писать Владимир Александрович начал только ближе к тридцати годам.

В век компьютерных технологий Владимир Шаров не пользовался компьютером. Для своего творчества он применяет печатную машинку. Писатель признавался журналистам, что он любит тепло бумажных листьев. Компьютеры нужны для написания научных работ, а вот литературное произведение требует иного подхода. Его нужно прочувствовать, а сделать это можно, только переписывая текст вручную.

Любой свой роман Владимир Александрович считал философским. Для него было важно восстановить хронологию, целую цепочку убеждений, верований, которые привели к определенным событиям в русской истории.

Трагический закат творчества

Вот уже полтора года Владимир Шаров боролся с тяжелым заболеванием, которое победило его. Жизнь талантливого писателя прервалась слишком рано. Сколько еще книг мог написать Владимир Александрович!

Жена писателя Ольга Дунаевская сообщила, что у Шарова был диагностирован рак. Он прошел курс лечения, но результатов не было.

В июле вышла его новая книга под названием «Царство Агамемнона». Как оказалось, роман стал последним. Умер Владимир Шаров, его семья и поклонники творчества переживают большую утрату, но этапы биографии известного писателя не забудутся никогда. Он останется в памяти читателей, как один из самых известных романистов-историков. Он исследователь, который в своих произведениях всегда обращался к теме семьи.

Каждый его роман пропитан неоценимым человеческим опытом, которым писатель делился со своими читателями.

Прощание с Владимиром Александровичем Шаровым состоится в ритуальном зале центральной клинической больницы имени 20 августа в 12.00.

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17.08.2018
Теги: Владимир Шаров причина смерти биография

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А читали книги Владимира Шарова? 4  

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  • Галина / 17.08.18 21:43
    -
    0
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    Очень жалко, умер настоящий талант. Только в его романах можно увидеть такое оригинальное сплетение религиозности и истории. Кто мог подумать, что репрессии времен Сталина – это заранее спланированное умерщвление плоти для того, чтобы спасти души жертв.
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  • Антон / 17.08.18 21:42
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    0
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    Соболезнование родным и близким. Ушел из жизни великий человек, талантливый и светлый.
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  • Лена / 17.08.18 21:42
    -
    0
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    Читала несколько лет назад его интервью с одним журналистом. Насколько он был интересным человеком. Его рассуждения о том, как нужно воспитывать детей, могут стать настоящим пособием по семейной психологии.
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  • Татьяна Андреева / 17.08.18 21:41
    -
    0
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    Как жалко, что так рано от нас уходят такие талантливые люди. Я зачитываюсь его романами. Ничего глубже я не читала.
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