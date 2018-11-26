Скончался режиссер фильма Мечтатели Бернардо Бертолуччи

Сегодня не стало Бернардо Бертолуччи – итальянского поэта, режиссера и драматурга. Это произошло в Риме. На момент смерти итальянцу исполнилось 77 лет. Сейчас не до конца ясно, что стало причиной смерти Бернардо Бертолуччи.

Но есть информация, что он не так давно тяжело заболел и был прикован к инвалидному креслу.

Работа и творчество

Известный режиссер Бернардо Бертолуччи не боялся снимать кино на скандальные темы. Самые лучшие фильмы:

«Конформист»;

«Последний император»;

«Последнее танго в Париже» и др.

Он неоднократно получал награды за свои труды на фестивалях в разных странах. Бертолуччи 2 раза получал "Оскар". Он был первым итальянцем, которому удалось получить 2 престижные статуэтки.

Биография

Биография этого легендарного человека начинается 16 марта 1941 года в городе Парма. Он родился в семье поэта, профессора истории искусств и популярного критика. Отец нередко звал на свои съемки талантливого сына.

Также режиссер имеет двух братьев — Джованни, который стал продюсером и Джузеппе, известного режиссера и сценариста.

В 16-17-летнем возрасте он уже вовсю занимался работой и выпускал свои первые кинокартины

После получения школьного аттестата было решено поступать на факультет философии университета в Риме. Повстречав в годы обучения, знаменитого поэта и режиссера Пьера Паоло Пазолини, в 1961 году он уже был его ассистентом, и сразу после этого выпустил свой первый сборник поэтических произведений.

Но в 1962 году режиссер решил не продолжать учебу в вузе. И занялся съемками фильма «Костлявая кума», Им был выпущен еще один сборник стихотворений. В 1964 году на экранах появился фильм Бертолуччи, «Перед революцией». В 1960-х годах было отснято еще некоторое количество картин. Но большую популярность ему принес «Конформист», по роману Альберто Моравиа. Он вышел в свет в 1970 году.

А вот всемирную славу Бернардо Бертолуччи принес кинофильм «Последнее танго в Париже», вышедший в 1972 г.

Киноэпопея «Двадцатый век» (1976), «Луна» (1979) и «Трагедия смешного человека» (1981) собрали много негативных комментариев со стороны критиков кино.

Позже Бертолуччи решит жить в Великобритании, и в 1987 году снял кинокартину «Последний император», за которую и получил «Оскар» в номинации: «Лучший фильм года».

К концу 90-х Бернардо Бертолуччи отснял еще несколько кинофильмов. А в 2003-м на экранах появилась картина «Мечтатели».

Последней работой известного режиссера был фильм «Ты и я», вышедший в 2012 году.

В 2014 в Риме Бертолуччи был награжден Премией мира за большой вклад по защите прав человека.

На данный момент все точные подробности, связанные со смертью и последними днями жизни Бернардо Бертолуччи выясняются и будут опубликованы позже.