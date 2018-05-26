Санкции против России в 2018 году

Когда в 2014 году жители Крыма провели референдум и проголосовали за присоединение полуострова к России, а народ Донбасса объявил о своей независимости и создании республик ДНР и ЛНР, окружающий Россию мир отреагировал введением жестких санкций против Российской Федерации, которые продолжаются и до сих пор.

С начала 2018 года предыдущие ограничения были не только не отменены, но и продлены, а также имело место введение новых санкций против РФ. В свете последних новостей в 2018 году сегодня многие предполагают появление новых запретов, которые могут сильно подорвать экономику России.

Санкции, уже введенные в отношении РФ с 01.01.2018

Если рассматривать все ограничения, имеющиеся по отношению к России начиная с момента их введения, а именно с 2013 года, на начало января в отношении страны присутствовали следующие санкции, введенные от западных и американских партнеров:

Дело Магницкого. Начиная с 2013 года, многие страны Европы, ЕС, а также США предпочли озвучить персональные санкции, которые относились к ряду должностных лиц РФ, обвиняемых ими в растрате денежных средств из бюджета страны. Толчком к введению данных мер послужила гибель одного из консультантов инвестиционного фонда Британии Hermitage Capital Management Сергея Магницкого, на которую последовала очень неоднозначная реакция. Данный список лиц постоянно дополняется и на настоящий момент насчитывает 51 человек. В 2014 году после присоединения полуострова Крым, а также в результате обвинений в адрес России в оказании поддержки сепаратистам, воюющим и наводящим дестабилизацию на востоке Украины, были также введены определенные ограничения, которые касались не только физических лиц, но и государственных организаций и компаний, находящихся в частной собственности. Согласно санкционным документам, представленным США, данный список на начало 2018 года состоял из 300 компаний и более 140 человек. Подобный документ предоставил и ЕС, однако, их лист ограничился всего 37 компаниями и порядка 150 должностными лицами. В начале 2015 года Соединенные Штаты Америки также заявили о ряде санкций, связанных с игнорированием и нарушением закона, касающегося нераспространения ядерного оружия, что было связано с Сирией, Ираном и КНДР. В очередном списке стали присутствовать 5 крупных российских компаний, при этом к ним отнесли также все их дочерние предприятия и имеющиеся подразделения.

Санкции, принятые США в начале 2018 года («Кремлевский доклад»)

В начале нынешнего года, а точнее, 29.01.2018 МинФин Соединенных Штатов представил к рассмотрению документ, получивший название «Кремлевского доклада». Данный санкционный лист также содержал обширный список должностных лиц, которые находятся в непосредственном окружении Президента РФ и Администрации.

Список был подготовлен после принятия США закона, датированного августом 2017 года и носящего название «О противодействии противникам Соединенных Штатов Америки посредством санкций».

Опять, как и прежде, был создан санкционный лист, под действие которого попало порядка 200 должностных лиц, включающих в себя:

Людей, работающих непосредственно в Администрации Президента РФ – 43 человека. Сотрудников Правительства РФ – 31 человек. Должностных лиц, так или иначе, занимающих определенные посты и принимающих участие в политической жизни страны – 40 человек. Представителей коммерческих структур, ведущих бизнесменов – 96 человек.

При этом в «Кремлевском докладе» было четко обозначено, какими именно причинами вызвано введение подобного ряда ограничений:

В связи с атаками российских хакеров, причинивших значительный ущерб серверам одной из ведущих партий США – Демократической, было осуществлено прямое вмешательство в президентские выборы, происходящие на тот момент в США. Прямое лоббирование ряда деятелей политики стран, входящих в Евросоюз, что также оказало влияние на местные выборы европейских лидеров. Активное распространение различного рода информации, носящей характер явной пропаганды, что привело к появлению СМИ, являющихся полностью подконтрольными государству, при этом все независимые Средства Массовой Информации были аннулированы. Обвинения в оккупационных действиях в отношении Абхазии, Южной Осетии, а также несоблюдение глав Будапештского меморандума, в котором прописано о целостности Украины. Нарушений условий, принятых во время Минских договоренностей. Нарушение условий договора «По открытому небу», а также отказ в исполнении соглашения, касающегося уничтожения ракет малой, средней дальности.

Санкции, продленные в марте 2018 года

В связи с непрекращающимся конфликтом, происходящим в восточной части Украины, было принято решение, продлевающее ограничения против РФ, о чем указывалось в очередном санкционном листе, касающемся 150 должностных лиц, имеющих российское гражданство и 38 организаций.

Данное постановление было подписано 12 марта, однако, чуть позднее, США вновь продлили ограничения в связи с Крымским полуостровом и агрессивной политикой России на территории Донбасса, обвиняя Российскую Федерацию в том, что она продолжает угрожать целостности Украины, подрывает устои Украинской Демократии и вносит дестабилизацию в экономику страны.

Еще позднее, с двадцатых чисел марта 2018 года, из последних новостей становится ясно, что США на сегодня вводит очередные новые санкции против РФ, обвиняя Россию в проведении хакерских кибератак, которые повлияли как на выборы Президента США, проходившие в 2016 году, так и продолжающие оказывать влияние на политику государства.

В данной ситуации также был прописан лист санкций, в котором были отмечены:

Должностные лица, имеющие российское гражданство – 19 человек. Организации, зарегистрированные на территории РФ – 5. При этом, в данном списке присутствуют не только лица из Администрации Президента, но и некоторые руководители таких организаций, как ГРУ и ФСБ.

Санкции, принятые в апреле 2018 года против РФ согласно последним новостям

Несмотря на такое продолжительное введение всевозможных ограничений против России, список, который был утвержден в США в апреле 2018 года, стал наиболее значимым и призван был подчеркнуть, что любые действия России, являющиеся «злонамеренными» немедленно, будут вызывать весомые действия со стороны США.

На сегодня момент данный лист включает следующее:

Должностные лица – 26 человек. Организации, зарегистрированные на территории РФ – 15. Подобные действия со стороны представителей власти США повлияли на Российскую экономику, что проявилось резким снижением индексов на рынке ценных бумаг, а также падением курса рубля согласно ЦБ РФ.

К примеру, после введения подобных санкций против РФ в 2018 году согласно последним новостям на Московской бирже резко упала стоимость акций таких компаний, как Сбербанк (на 19%), НорНикель (на 17%) и Русал (на 26%), было зафиксировано падение индекса РТС на 11,44%, Мосбиржи - на 8,345.

Что собой представляют вводимые санкции

Все виды ограничений, принятых странами ЕС и США против РФ, можно разделить на следующие типы:

Для физических лиц – запрет владеть и распоряжаться различными видами собственности, невозможность посещения стран, подписавших подобный список, запрещение осуществления любого рода банковских процедур. Для организаций – запрет на любые виды инвестиционных вложений, поставок различного оборудования и технологий. При этом, все указанные организации, так или иначе, вовлечены в такие отрасли, как оборонная, энергетическая или связанная с ценными бумагами. Также подобное ограничение распространяется на любые действия с ценными бумагами (продажа и покупка) данных компаний. Ограничения, связанные с Крымом – запрет любого инвестирования в экономику полуострова, торговых и экономических взаимоотношений.

Согласно последним новостям на сегодня, подобные санкции против РФ вряд ли будут отменены до конца 2018 года, что может неблагоприятно сказаться на экономике страны.