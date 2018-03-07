Мамина копия: женские актерские династии
Говорят, что стать хорошей актрисой невозможно, ею нужно родиться. Поэтому не удивительно, что по наследству передается не только красота, но и актерский талант. Специально к Международному женскому дню мы подготовили истории самых успешных мам и дочерей большого экрана.
Маргарита Терехова и Анна Терехова
Маргарита Терехова смогла заслужить любовь миллионов зрителей благодаря образу обворожительной и коварной Миледи из популярной истории про трех мушкетеров. Никого не оставила равнодушным ее роль настоящей женщины в фильме «Зеркало» Андрея Тарковского.
Дочь Маргариты Анна с детства полюбила актерскую профессию.
Фото из архива Анны Тереховой
Сначала она отдавала предпочтение театральной сцене, но со временем пришла в мир кино. Дочка великой актрисы всегда говорила открыто, что высокая планка Маргариты Тереховой недостижима. Но при этом Анна продолжает сниматься и имеет звание заслуженной артистки РФ.
Фото из архива Анны Тереховой
Алла Каштанова и София Каштанова
Еще в трехлетнем возрасте София Каштанова говорила всем, что станет известной актрисой, как ее мама. Алла Каштанова никогда не отговаривала дочь, а наоборот, проведя всю свою юность на сцене МХАТа, поддерживала ее в этом стремлении.
Когда Софии было 9 лет, мама второй раз вышла замуж, и семья переехала в солнечную Мексику. В округе не было актерских кружков, чтобы София могла развивать свои таланты, поэтому мама взяла на себя роль преподавателя.
«Дома мы делали небольшие постановки, занимались вокалом и учили стихотворения»,— вспоминает София. Поэтому не удивительно, что сразу после школы актриса вернулась в Москву для поступления в МХАТ. Сейчас София Каштанова задействована в успешных российских и зарубежных проектах. Мама, как и в детстве, поддерживает дочку как в личных, так и в рабочих вопросах.
Татьяна Лютаева и Агния Дитковските
Ни для кого не секрет, что Агния просто копия мамы. А благодаря тому, что Татьяна Лютаева тщательно следит за собой, то этих двух успешных актрис можно приять за двух сестер, нежели за маму с дочкой.
Фото Globallookpress.com
Несмотря на возраст, Татьяна активно работает в кино и ведет такую же насыщенную съемочную жизнь, как и Агния. Конечно, все зрители помнят Татьяну в роли прекрасной и аристократичной Анастасии Ягужинской из серии фильмов о гардемаринах.
Кстати, почти сразу после выхода нашумевшего фильма появилась на свет Агния. Еще маленькой девочкой Агния мечтала стать актрисой, поэтому ее решение не стало сюрпризом для родителей. Слава пришла к актрисе сразу же после дебютной роли в фильме «Жара». Сейчас Агния востребованная актриса нашего кино, много снимается и успевает уделять время своему сыну.
Ксения Раппопорт и Дарья-Аглая Тарасова
Дарья Тарасова с юного возраста поняла, что будет актрисой, хотя не оставляла мечту получить высшее образование. Сразу же после школы она отправилась учиться на политолога, но бесконечные съемки то и дело заставляли бросать учебу.
Всероссийскую известность актриса получила после роли в сериале «Интерны». Нестандартная внешность, кучерявые волосы, великолепная игра вознесли молодую актрису на пик популярности.
Сейчас Дарья снимается в многочисленных проектах, а ее мама — лауреат международных и российских кинопремий. Ксения Раппопорт поддерживает дочь во всех начинаниях и радуется ее успехам.
Лариса Голубкина и Мария Голубкина
Ларису Голубкину можно смело назвать любимицей целого поколения. После выхода фильма «Гусарская баллада» актриса в одночасье завоевала сердца миллионов зрителей.
Кадр из фильма «Гусарская баллада»
Поэтому с такой мамой у Марии практически не было сомнений в выборе профессии, так как будучи еще маленькой девочкой, она выходила на сцену Театра Сатиры. Впервые Мария Голубкина появилась на экране в 16 лет, и после успеха первой картины «Ребро Адама» на актрису посыпались новые роли.
Еще Мария продолжила семейную традицию не только в работе, но и в личной жизни. Поэтому в возрасте 22 лет вышла замуж за артиста — Николая Фоменко. В браке с известным актером она прожила 13 лет, но из-за двух сильных характеров под одной крышей брак не удалось сохранить.
Вера Алентова и Юлия Меньшова
Юлии Меньшовой повезло родиться в по-настоящему талантливой семье. Заслуги ее отца были признаны мировым киносообществом, а мама — народная артистка России и лауреат многочисленных премий.
Поэтому от мамы Юлии достался не только актерский талант, но и характер. Целеустремленность и трудолюбие помогли ей реализоваться не только в актерской сфере, но и в качестве телеведущей на федеральных каналах, продюсера и театрального режиссера.