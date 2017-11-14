Девушка Тимати получила премию «Хрустальный Лотос»

1 ноября прошла церемония вручения бьюти-премии «Хрустальный лотос», и мероприятие, где традиционно чествуют представителей красивого бизнеса, привлекло немало знаменитостей. Особенно отличились в этом году Анастасия Решетова и Тома Алиева, яркие представительницы бьюти-индустрии.

Награды премии, которая проходит уже четвертый раз, получили 50 наиболее выдающихся персон и заведений в индустрии красоты, включая блогеров, фитнес-клубы, клиники, специалистов и телевизионный проект, посвященный вопросам здоровья и красоты.





































Виктория Квасова, руководитель проекта Kleos, приветствовала лауреатов премии и отметила, что в 2017 году был применен новый, оптимальный, с ее точки зрения, способ выбора номинантов. Как она отметила, главным в бьюти-индустрии является красота и здоровье клиента, именно поэтому пациенты стали инициаторами внесения кого-либо в номинационные списки, которые после оказывались в руках экспертного совета.

Пациенты, довольные результатом работы хирургов, могли внести их в каталог для награждения Kleos.ru. К тому же никто, кроме самих пациентов, не сможет оценить труд специалистов.

Известно, что Анастасия Решетова и Тома Алиева получили премию в номинации «Открытие года», пациенты особо отметили преимущества клиники эстетической медицины «Анатомия», которой заправляют эти две выдающиеся дамы. Само название образовано от Анат = Том = Ия.

Любопытно, что в октябре клиника «Анатомия» получила еще награду журнала Оксаны Федоровой «Мода Топикал». Девушки отличаются целеустремленностью, неспроста за них проголосовали люди. Настя Решетова, которая раньше была известна модным обозревателям только как модель, за последние годы заметно выросла. Тимати может гордиться своей девушкой, которая сейчас активно занимается карьерным ростом, недавно стало известно, что Настя открывает свой салон INHYPEBEAUTY и строит клинику в Санкт-Петербурге.

Победителями премии также стали выдающиеся пластические хирурги, среди них выделился и Сергей Михайлович Портной из «Фрау Клиник», пациенткой которого была Маша Цигаль. Хирург не смог лично получить премию и доверил это своему коллеге Андрею Копасову, участвующему в проекте «Перезагрузка» на канале ТНТ. Передача, кстати, тоже получила награду как лучший телевизионный проект о здоровье и красоте.

Церемония награждения, проводимая Kleos один раз в год, неизменно становится роскошным мероприятием, поражающим всех приглашенных и наполняющим их энергией творчества и радости. Для гостей была создана beauty-зона с напитками и сладостями, где можно было попробовать чудесное фиалковое шампанское, пообщаться со сказочниками из театра Артемия Фогеля, изучить фитнес-зону нового поколения от NEWFIT и посетить корнер Implant Medical.

Всего на мероприятии присутствовало более 500 гостей, среди которых были как пациенты лауреатов и клиник, так и знаменитости: актеры, певцы.

Ведущим праздника был знаменитый шоумен Александр Белов. Победители получали статуэтки из рук таких знаменитостей, как Шура, Маша Цигаль, Жанна Эппле, Юлия Новикова (гендиректор компании Implant Medical), Мехди Эбрагими Вафа (ясновидящий, победитель 3-го сезона «Битвы экстрасенсов» на ТНТ).































Пользователи сайта Kleos.ru также проголосовали за тех, кого сочли эталонами здорового образа жизни и красоты. Ими в этом году стали модный блогер Айза Анохина и Виктория Демидова, которая стала популярной благодаря своей истории похудения. В паузах между награждениями гостей развлекали группа Plazma, юная певица Даша Волосевич и шоу-оркестр «Танслу».

Гостей мероприятия также порадовали приятным бонусом – состоялся розыгрыш авторской подвески с бриллиантом, стоимостью более ста тысяч рублей. Подвеска была представлена потомственным ювелиром Сергеем Изместьевым. Помимо статуэток, каждый лауреат премии получил подарочные сертификаты и эксклюзивный набор профессиональной косметики ARCAYA.

Эффектным украшением сцены выступили автомобили Range Rover Velar и Jaguar XF, предоставленные компанией «Артекс».

PR-поддержка премии – коммуникационное агентство A2 под руководством Алины Моисеевой.

Партнеры премии «Хрустальный Лотос-2017®»

Компания АРТЕКС – официальный дилер Jaguar и Land Rover, EMS-тренировки нового поколения от NEWFIT, официальный представитель американской компании Mentor Worldwide LLC Implant Medical, одежда для влюбленных в медицину «Лечи Красиво», концентрат молодости РАСЦВЕТАЙ, ювелирные украшения Izmestiev Diamonds, компания «Ньюс Косметик» – эксклюзивный представитель марки ARCAYA в России и СНГ, курорт «Красная Пахра» от сети АMAKS Hotels&Resorts, салон InBali Luxury SPA и салон красоты бизнес-класса Роман Ян, платья от MMbeautyproject, клуб загородного отдыха «АлександрЪ», ивент-дизайн от Катерины Лошкарёвой, арт-кондитерская Like me, центр красоты и косметологии Алии Шаламберидзе Star Beauty, натуральное тайское мороженое Ice Tasty, фиалковое шампанское от компании Kloomba, тихие и игристые вина Chateau Tamagne, интернет-магазин премиум-брендов воды из Архызского месторождения arkhizstore.ru, натуральные соки и нектары Pago, театр Salva Theatre Артемия Фогеля.

Юридическое сопровождение мероприятия – адвокатское бюро Михаила Боровского.



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