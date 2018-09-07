ЧР по футболу 2018-2019: турнирная таблица
ЧР по футболу 2018–2019 года уже начался. Основную часть информации болельщики могут получить за счет турнирной таблицы и расписания матчей. Это уже 27-й чемпионат в истории России и он обещает быть очень интересным.
Российская Премьер-Лига: как все происходит
Турнир нынешнего года значительно отличается от предыдущего, хотя все нововведения затронули исключительно административные детали.
И в первую очередь это касается:
- названия чемпионата. Вместо Российской футбольной премьер-лиги теперь выступает Российская Премьер-Лига;
- титульный спонсор. В нынешнем сезоне он будет отсутствовать – это впервые за последние 13 лет.
Чемпионат России начался через 2 недели после окончания всемирной футбольной борьбы. 28 июля 2018 года прошла первая игра, а финальный поединок назначен на 26 мая 2019 года.
На данном этапе футболисты сражаются не столько за кубок, сколько за право сохранить за собой место в турнире. Матчи происходят в режиме «каждый с каждым», а это значит что:
Каждый участник турнира участвует в двух играх – на своем поле и на территории соперника.
Две команды, оказавшиеся на последних строчках турнирной таблицы выбывают в Футбольную национальную лигу.
На их место приходят чемпион и серебряный призер ФНЛ.
Что же касается третьего и четвертого составов, то у них еще будет возможность сохранить место в Премьер-Лиге, если они проявят себя в стыковых матчах и победят соперника.
Уже состоявшиеся матчи
Турнирную таблицу и расписание ЧР по футболу 2018-2019 годов может посмотреть любой желающий. Самое интересное еще впереди, но и о героях прошедших игр не стоит забывать:
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Дата
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Команды
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28 июля 2018 года
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В субботу прошло 3 завораживающие игры. Урал проиграл Алжи, Спартак обыграл Оренбург, а Ахмат признал свое поражение в честной игре с Ростовом. В каждом из перечисленных матчей было забито по одному мячу.
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29 июля 2018 года
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В матче Енисей-Зенит выиграла вторая команда, со счетом 2:0. Арсенал Тула и Динамо сыграли в ничью, а команда Рубин победила со счетом 2:1 у футболистов из Краснодара.
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30 июля 2018 года
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В понедельник прошла только одна игра. Уфа вышла против Локомотива, но никто так и не смог добраться до ворот противника.
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31 июля 2018 года
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Точно такая же ситуация повторилась и на следующий день, когда на поле встретились представители команд Крылья Советов и ЦСКА.
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3 августа 2018 года
|
Динамо и Рубин сыграли в ничью, забив по одному голу, хотя изначально победу пророчили первой команде.
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4 августа 2018 года
|
В субботу самая захватывающая битва разыгралась между Уралом и Краснодаром. Победа досталась второй команде со счетом 2:1. Затем Зенит обыграл Арсенал Тулу, забив один мяч, а Локомотив и Спартак сыграли в ничью.
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5 августа 2018 года
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На следующий день Оренбург победил Крыльев Советов (3:0), Ростов обыграл ЦСКА (1:0), а Ахмат вырвал победу у Енисея со счетом 1:0.
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6 августа 2018 года
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В понедельник Уфа показала замечательный результат и забила в ворота Анжи 3 мяча.
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10 августа 2018 года
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Через несколько дней Урал и Динамо сыграли в ничью и покинули поле со счетом 1:1.
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11 августа 2018 года
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На следующий день Енисей и ЦСКА забили по одному мячу в ворота противника, Спартак выиграл у Анжи (1:0), а Крылья Советов обвели Ростов вокруг пальца и забили один гол.
|
12 августа 2018 года
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Оренбург выиграл у Локомотива со счетом 1:0, а Арсенал Тула забили целых 3 гола в ворота Ахмат и пропустили один мяч.
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13 августа 2018 года
|
В понедельник Краснодар выиграл у Уфы, а Зенит – у Рубина. Забито было по одному мячу в каждом матче.
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17 августа 2018 года
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Оренбург вышел на поле с Анжи и победил со счетом 3:1.
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18 августа 2018 года
|
На следующий день ЦСКА обыграл Арсенал Тулу и покинул поле с тремя забитыми голами. Спартак выиграл у Краснодара (1:0), а Ахмат и Рубин сыграли в ничью.
|
19 августа 2018 года
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В воскресенье Локомотив забил один гол в ворота Крыльев Совета, Зенит обыграл Урал со счетом 4:1, а Ростов выиграл в сухую у Енисей, так же забив 4 мяча.
|
20 августа 2018 года
|
На следующий день состоялся только один матч, в котором Динамо обыграл Уфу со счетом 3:0.
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24 августа 2018 года
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После этого Ростов в игре с Арсенал Тула смог победить, забив один гол за всю игру.
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25 августа 2018 года
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В субботу Урал обыграл Ахмат со счетом 2:1, Рубин и ЦСКА «договорились» на ничью 1:1, а Динамо уступил победу Спартаку, покинув поле со счетом 1:2.
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26 августа 2018 года
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Оренбург с Краснодаром сыграли в ничью (1:1), Зенит обыграла Уфу (2:0), Анжи проиграли Локомотиву со счетом 1:2.
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27 августа 2018 года
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На следующий день в битве Крыльев Советов с Енисеем победили последние. Енисей забили единственный мяч за два тайма.
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31 августа 2018 года
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В последний летний день Ростов и Рубин сыграли в ничью и покинули поле со счетом 1:1.
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1 сентября 2018 года
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На следующие сутки Крылья Советов забили один мяч в ворота Анжи, ЦСКА заполучили победу у Урала (4:0), а Краснодар и Локомотив закончили матч со счетом 2:1.
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2 сентября 2018 года
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Крайние игры нынешнего сезона состоялись в воскресенье. Енисей и Арсенал Тула сыграли в ничью, Динамо выиграл у Оренбурга со счетом 2:0, Зенит и Спартак не смогли забить ни одного мяча, а Ахмат обыграл Уфу и покинул поле с двумя забитыми голами. Соперники же смогли лишь один раз пробить их оборону.
ЧР по футболу 2018–2019 годов продолжится совсем скоро. Расписание предстоящих матчей уже известно, а в турнирной таблице можно найти текущую информацию о положении команд.
Ближайшие игры сезона
Последние новости сообщают, что дальнейшие игры Премьер-Лиги будут происходить в зафиксированном порядке:
Время и место предстоящих матчей еще не утверждено. Они будут сообщаться фанатам по ходу турнира. Но, можно сказать, наверняка, что футбольные команды выступят на 17 стадионах, которые являются «домом» команд, участвующих в чемпионате. Плюс будут задействованы 3 запасных поля.
Турнирная таблица на 7 сентября 2018 года
Впереди зрителей ждут только интересные матчи и выступления любимых команд. Сложно угадать, кто окажется победителем чемпионата, но уже есть некоторые предположения, указанные в турнирной таблице:
Преданным фанатам остается лишь ждать следующей игры и надеется на лучший исход. Но всегда следует помнить, что ЧР по футболу – очень непредсказуемая вещь. Нельзя ориентироваться лишь на расписание и турнирную таблицу на 2018 и 2019 год.
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А за кого болеете вы? 3
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Яна / 07.09.18 23:59Муж подсадил на футбол. Никогда не думала, что буду так увлеченно болеть за Елисей. Может, они и не выиграют, но интересные матчи ребята нам точно обеспечат. В этом я даже не сомневаюсь.
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Михаил / 07.09.18 23:53Всю жизнь болею за ЦСКА. Считаю, что они отлично себя показали в уже прошедших играх и что дальше все будет только лучше. Они достойны победы, так как всегда показывали себя с лучшей стороны.
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Влад / 07.09.18 23:52Я пропустил несколько игр, потому рад, что здесь предоставлена полная информация. Сейчас сложно предположить, кто победит, но я надеюсь, что победа будет честной. Удачи вам, ребята.