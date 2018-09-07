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ЧР по футболу 2018-2019: турнирная таблица

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ЧР по футболу 2018–2019 года уже начался. Основную часть информации болельщики могут получить за счет турнирной таблицы и расписания матчей. Это уже 27-й чемпионат в истории России и он обещает быть очень интересным.

Российская Премьер-Лига: как все происходит

Турнир нынешнего года значительно отличается от предыдущего, хотя все нововведения затронули исключительно административные детали.

И в первую очередь это касается:

  • названия чемпионата. Вместо Российской футбольной премьер-лиги теперь выступает Российская Премьер-Лига;
  • титульный спонсор. В нынешнем сезоне он будет отсутствовать – это впервые за последние 13 лет.

Чемпионат России начался через 2 недели после окончания всемирной футбольной борьбы. 28 июля 2018 года прошла первая игра, а финальный поединок назначен на 26 мая 2019 года.

На данном этапе футболисты сражаются не столько за кубок, сколько за право сохранить за собой место в турнире. Матчи происходят в режиме «каждый с каждым», а это значит что:

Каждый участник турнира участвует в двух играх – на своем поле и на территории соперника.

Две команды, оказавшиеся на последних строчках турнирной таблицы выбывают в Футбольную национальную лигу.

На их место приходят чемпион и серебряный призер ФНЛ.

Что же касается третьего и четвертого составов, то у них еще будет возможность сохранить место в Премьер-Лиге, если они проявят себя в стыковых матчах и победят соперника.

Уже состоявшиеся матчи

Турнирную таблицу и расписание ЧР по футболу 2018-2019 годов может посмотреть любой желающий. Самое интересное еще впереди, но и о героях прошедших игр не стоит забывать:

Дата

Команды

28 июля 2018 года

В субботу прошло 3 завораживающие игры. Урал проиграл Алжи, Спартак обыграл Оренбург, а Ахмат признал свое поражение в честной игре с Ростовом. В каждом из перечисленных матчей было забито по одному мячу.

29 июля 2018 года

В матче Енисей-Зенит выиграла вторая команда, со счетом 2:0. Арсенал Тула и Динамо сыграли в ничью, а команда Рубин победила со счетом 2:1 у футболистов из Краснодара.

30 июля 2018 года

В понедельник прошла только одна игра. Уфа вышла против Локомотива, но никто так и не смог добраться до ворот противника.

31 июля 2018 года

Точно такая же ситуация повторилась и на следующий день, когда на поле встретились представители команд Крылья Советов и ЦСКА.

3 августа 2018 года

Динамо и Рубин сыграли в ничью, забив по одному голу, хотя изначально победу пророчили первой команде.

4 августа 2018 года

В субботу самая захватывающая битва разыгралась между Уралом и Краснодаром. Победа досталась второй команде со счетом 2:1. Затем Зенит обыграл Арсенал Тулу, забив один мяч, а Локомотив и Спартак сыграли в ничью.

5 августа 2018 года

На следующий день Оренбург победил Крыльев Советов (3:0), Ростов обыграл ЦСКА (1:0), а Ахмат вырвал победу у Енисея со счетом 1:0.

6 августа 2018 года

В понедельник Уфа показала замечательный результат и забила в ворота Анжи 3 мяча.

10 августа 2018 года

Через несколько дней Урал и Динамо сыграли в ничью и покинули поле со счетом 1:1.

11 августа 2018 года

На следующий день Енисей и ЦСКА забили по одному мячу в ворота противника, Спартак выиграл у Анжи (1:0), а Крылья Советов обвели Ростов вокруг пальца и забили один гол.

12 августа 2018 года

Оренбург выиграл у Локомотива со счетом 1:0, а Арсенал Тула забили целых 3 гола в ворота Ахмат и пропустили один мяч.

13 августа 2018 года

В понедельник Краснодар выиграл у Уфы, а Зенит – у Рубина. Забито было по одному мячу в каждом матче.

17 августа 2018 года

Оренбург вышел на поле с Анжи и победил со счетом 3:1.

18 августа 2018 года

На следующий день ЦСКА обыграл Арсенал Тулу и покинул поле с тремя забитыми голами. Спартак выиграл у Краснодара (1:0), а Ахмат и Рубин сыграли в ничью.

19 августа 2018 года

В воскресенье Локомотив забил один гол в ворота Крыльев Совета, Зенит обыграл Урал со счетом 4:1, а Ростов выиграл в сухую у Енисей, так же забив 4 мяча.

20 августа 2018 года

На следующий день состоялся только один матч, в котором Динамо обыграл Уфу со счетом 3:0.

24 августа 2018 года

После этого Ростов в игре с Арсенал Тула смог победить, забив один гол за всю игру.

25 августа 2018 года

В субботу Урал обыграл Ахмат со счетом 2:1, Рубин и ЦСКА «договорились» на ничью 1:1, а Динамо уступил победу Спартаку, покинув поле со счетом 1:2.

26 августа 2018 года

Оренбург с Краснодаром сыграли в ничью (1:1), Зенит обыграла Уфу (2:0), Анжи проиграли Локомотиву со счетом 1:2.

27 августа 2018 года

На следующий день в битве Крыльев Советов с Енисеем победили последние. Енисей забили единственный мяч за два тайма.

31 августа 2018 года

В последний летний день Ростов и Рубин сыграли в ничью и покинули поле со счетом 1:1.

1 сентября 2018 года

На следующие сутки Крылья Советов забили один мяч в ворота Анжи, ЦСКА заполучили победу у Урала (4:0), а Краснодар и Локомотив закончили матч со счетом 2:1.

2 сентября 2018 года

Крайние игры нынешнего сезона состоялись в воскресенье. Енисей и Арсенал Тула сыграли в ничью, Динамо выиграл у Оренбурга со счетом 2:0, Зенит и Спартак не смогли забить ни одного мяча, а Ахмат обыграл Уфу и покинул поле с двумя забитыми голами. Соперники же смогли лишь один раз пробить их оборону.

ЧР по футболу 2018–2019 годов продолжится совсем скоро. Расписание предстоящих матчей уже известно, а в турнирной таблице можно найти текущую информацию о положении команд

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Ближайшие игры сезона

Последние новости сообщают, что дальнейшие игры Премьер-Лиги будут происходить в зафиксированном порядке:

Время и место предстоящих матчей еще не утверждено. Они будут сообщаться фанатам по ходу турнира. Но, можно сказать, наверняка, что футбольные команды выступят на 17 стадионах, которые являются «домом» команд, участвующих в чемпионате. Плюс будут задействованы 3 запасных поля.

Турнирная таблица на 7 сентября 2018 года

Впереди зрителей ждут только интересные матчи и выступления любимых команд. Сложно угадать, кто окажется победителем чемпионата, но уже есть некоторые предположения, указанные в турнирной таблице:

Преданным фанатам остается лишь ждать следующей игры и надеется на лучший исход. Но всегда следует помнить, что ЧР по футболу – очень непредсказуемая вещь. Нельзя ориентироваться лишь на расписание и турнирную таблицу на 2018 и 2019 год.

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07.09.2018
Теги: чемпионат России по футболу расписание футбол

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  • Яна / 07.09.18 23:59
    -
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    Муж подсадил на футбол. Никогда не думала, что буду так увлеченно болеть за Елисей. Может, они и не выиграют, но интересные матчи ребята нам точно обеспечат. В этом я даже не сомневаюсь.
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  • Михаил / 07.09.18 23:53
    -
    0
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    Всю жизнь болею за ЦСКА. Считаю, что они отлично себя показали в уже прошедших играх и что дальше все будет только лучше. Они достойны победы, так как всегда показывали себя с лучшей стороны.
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  • Влад / 07.09.18 23:52
    -
    0
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    Я пропустил несколько игр, потому рад, что здесь предоставлена полная информация. Сейчас сложно предположить, кто победит, но я надеюсь, что победа будет честной. Удачи вам, ребята.
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