ЧР по футболу 2018-2019: турнирная таблица

ЧР по футболу 2018–2019 года уже начался. Основную часть информации болельщики могут получить за счет турнирной таблицы и расписания матчей. Это уже 27-й чемпионат в истории России и он обещает быть очень интересным.

Российская Премьер-Лига: как все происходит

Турнир нынешнего года значительно отличается от предыдущего, хотя все нововведения затронули исключительно административные детали.

И в первую очередь это касается:

названия чемпионата. Вместо Российской футбольной премьер-лиги теперь выступает Российская Премьер-Лига;

титульный спонсор. В нынешнем сезоне он будет отсутствовать – это впервые за последние 13 лет.

Чемпионат России начался через 2 недели после окончания всемирной футбольной борьбы. 28 июля 2018 года прошла первая игра, а финальный поединок назначен на 26 мая 2019 года.

На данном этапе футболисты сражаются не столько за кубок, сколько за право сохранить за собой место в турнире. Матчи происходят в режиме «каждый с каждым», а это значит что:

Каждый участник турнира участвует в двух играх – на своем поле и на территории соперника.

Две команды, оказавшиеся на последних строчках турнирной таблицы выбывают в Футбольную национальную лигу.

На их место приходят чемпион и серебряный призер ФНЛ.

Что же касается третьего и четвертого составов, то у них еще будет возможность сохранить место в Премьер-Лиге, если они проявят себя в стыковых матчах и победят соперника.

Уже состоявшиеся матчи

Турнирную таблицу и расписание ЧР по футболу 2018-2019 годов может посмотреть любой желающий. Самое интересное еще впереди, но и о героях прошедших игр не стоит забывать:

Дата Команды 28 июля 2018 года В субботу прошло 3 завораживающие игры. Урал проиграл Алжи, Спартак обыграл Оренбург, а Ахмат признал свое поражение в честной игре с Ростовом. В каждом из перечисленных матчей было забито по одному мячу. 29 июля 2018 года В матче Енисей-Зенит выиграла вторая команда, со счетом 2:0. Арсенал Тула и Динамо сыграли в ничью, а команда Рубин победила со счетом 2:1 у футболистов из Краснодара. 30 июля 2018 года В понедельник прошла только одна игра. Уфа вышла против Локомотива, но никто так и не смог добраться до ворот противника. 31 июля 2018 года Точно такая же ситуация повторилась и на следующий день, когда на поле встретились представители команд Крылья Советов и ЦСКА. 3 августа 2018 года Динамо и Рубин сыграли в ничью, забив по одному голу, хотя изначально победу пророчили первой команде. 4 августа 2018 года В субботу самая захватывающая битва разыгралась между Уралом и Краснодаром. Победа досталась второй команде со счетом 2:1. Затем Зенит обыграл Арсенал Тулу, забив один мяч, а Локомотив и Спартак сыграли в ничью. 5 августа 2018 года На следующий день Оренбург победил Крыльев Советов (3:0), Ростов обыграл ЦСКА (1:0), а Ахмат вырвал победу у Енисея со счетом 1:0. 6 августа 2018 года В понедельник Уфа показала замечательный результат и забила в ворота Анжи 3 мяча. 10 августа 2018 года Через несколько дней Урал и Динамо сыграли в ничью и покинули поле со счетом 1:1. 11 августа 2018 года На следующий день Енисей и ЦСКА забили по одному мячу в ворота противника, Спартак выиграл у Анжи (1:0), а Крылья Советов обвели Ростов вокруг пальца и забили один гол. 12 августа 2018 года Оренбург выиграл у Локомотива со счетом 1:0, а Арсенал Тула забили целых 3 гола в ворота Ахмат и пропустили один мяч. 13 августа 2018 года В понедельник Краснодар выиграл у Уфы, а Зенит – у Рубина. Забито было по одному мячу в каждом матче. 17 августа 2018 года Оренбург вышел на поле с Анжи и победил со счетом 3:1. 18 августа 2018 года На следующий день ЦСКА обыграл Арсенал Тулу и покинул поле с тремя забитыми голами. Спартак выиграл у Краснодара (1:0), а Ахмат и Рубин сыграли в ничью. 19 августа 2018 года В воскресенье Локомотив забил один гол в ворота Крыльев Совета, Зенит обыграл Урал со счетом 4:1, а Ростов выиграл в сухую у Енисей, так же забив 4 мяча. 20 августа 2018 года На следующий день состоялся только один матч, в котором Динамо обыграл Уфу со счетом 3:0. 24 августа 2018 года После этого Ростов в игре с Арсенал Тула смог победить, забив один гол за всю игру. 25 августа 2018 года В субботу Урал обыграл Ахмат со счетом 2:1, Рубин и ЦСКА «договорились» на ничью 1:1, а Динамо уступил победу Спартаку, покинув поле со счетом 1:2. 26 августа 2018 года Оренбург с Краснодаром сыграли в ничью (1:1), Зенит обыграла Уфу (2:0), Анжи проиграли Локомотиву со счетом 1:2. 27 августа 2018 года На следующий день в битве Крыльев Советов с Енисеем победили последние. Енисей забили единственный мяч за два тайма. 31 августа 2018 года В последний летний день Ростов и Рубин сыграли в ничью и покинули поле со счетом 1:1. 1 сентября 2018 года На следующие сутки Крылья Советов забили один мяч в ворота Анжи, ЦСКА заполучили победу у Урала (4:0), а Краснодар и Локомотив закончили матч со счетом 2:1. 2 сентября 2018 года Крайние игры нынешнего сезона состоялись в воскресенье. Енисей и Арсенал Тула сыграли в ничью, Динамо выиграл у Оренбурга со счетом 2:0, Зенит и Спартак не смогли забить ни одного мяча, а Ахмат обыграл Уфу и покинул поле с двумя забитыми голами. Соперники же смогли лишь один раз пробить их оборону.

ЧР по футболу 2018–2019 годов продолжится совсем скоро. Расписание предстоящих матчей уже известно, а в турнирной таблице можно найти текущую информацию о положении команд.

Ближайшие игры сезона

Последние новости сообщают, что дальнейшие игры Премьер-Лиги будут происходить в зафиксированном порядке:

Время и место предстоящих матчей еще не утверждено. Они будут сообщаться фанатам по ходу турнира. Но, можно сказать, наверняка, что футбольные команды выступят на 17 стадионах, которые являются «домом» команд, участвующих в чемпионате. Плюс будут задействованы 3 запасных поля.

Турнирная таблица на 7 сентября 2018 года

Впереди зрителей ждут только интересные матчи и выступления любимых команд. Сложно угадать, кто окажется победителем чемпионата, но уже есть некоторые предположения, указанные в турнирной таблице:

​

Преданным фанатам остается лишь ждать следующей игры и надеется на лучший исход. Но всегда следует помнить, что ЧР по футболу – очень непредсказуемая вещь. Нельзя ориентироваться лишь на расписание и турнирную таблицу на 2018 и 2019 год.