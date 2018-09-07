Новый Айфон: последние новости 2018

В СМИ с завидным постоянством появляются новости о самом ожидаемом гаджете 2018 года – айфоне se2. Этот смартфон еще даже не вышел в свет, но уже успел покорить миллионы сердец поклонников «яблочной продукции». Так, в последние несколько дней пресса активно тиражирует информацию о стоимости долгожданного гаджета. Во сколько же обойдется новинка?

Характеристики

Айфон se2 – это преемник модели айфон se. Что касается последнего, то у него качественно проработаны функции 6s, но выполнен он в корпусе пятого поколения. Айфон se2 – это своего рода облегченная версия десятой модели, смотрите фото ниже.

В китайской соцсети Weibo размещено видео, на котором продемонстрирован аналог десятой версии айфона. Под ней эксперты подразумевают айфон se2. Так, у него нет кнопки «Домой». Кроме того, гаджет имеет изогнутые края. Представлен небольшой вырез, который также именуется «монобровью».

На задней панели телефона присутствуют две камеры. Несколько позже под этим видео появилась статья, в которой говорится, что айфон se2 снабдят функцией Face ID, то есть идентификацией лица. Позднее информация о новинке была дополнена.

Стало известно, что ее дисплей будет доходить от края до края.

Какой еще видят новую версию «яблочного» телефона

По версии издания Mac Otakara, производитель снабдил гаджет специальной выемкой для системы камер TrueDepth. Именно она необходима для полномасштабного функционирования Face ID.

А вот мобильный разработчик и дизайнер Бен Гескин уверен, что новинка от «яблочной» компании будет изготовлена из стекла.

Также эксперт убежден, что гаджет можно будет зарядить с помощью беспроводной зарядки. Кстати, этим могут похвастаться далеко не все современные мобильные телефоны.

«Начинка» мобильного телефона вызывает не меньше споров, нежели ее внешний вид. Инсайдерская информация указывает на то, что айфон снабдят чипом A11. Не исключается и то, что упомянутый чип будет более ранней модификации – А10.

Что касается камеры, то она, скорее всего, будет такая же, как и у восьмой модели айфона.

Предварительная стоимость гаджета

Ранее стало известно, что iPhone SE2 будет доступен в 2018 году по цене, аналогичной iPhone SE. Так, стоимость гаджета составит приблизительно 33 000 и 41 000 рублей. Не исключено, что в итоге желающим приобрести этот айфон будет названа совершенно другая сумма.

Дело в том, что продажи привязаны к курсу доллара. Если иностранная валюта вырастет в цене, о чем сообщают последние новости, то соответственно, что стоимость долгожданной новинки также изменится, но в лучшую сторону для покупателя.

Когда состоится презентация

Как заявляли СМИ ранее, новый айфон должны были показать общественности еще в начале июня, но этого так и не случилось. Позже появилась информация, что гаджет поступит в продажу в начале осени. Согласно последним данным, новый айфон будет презентован 12 сентября.

Стоит отметить, что топовые зарубежные издания получили от Apple пригласительные, в которых как раз содержится информация о новинках компании.

Также известно и место, где состоится презентация айфона в 2018 году. Продукцию от именитого бренда продемонстрируют в Театре имени Стива Джобса. Об этом свидетельствуют последние новости из компании Apple.

В рамках презентации общественность увидит три новых телефона. Кроме того, публика наконец вживую насладится Mac Mini и новой версией часов Apple Watch.

Интересный факт – название третьего мобильного телефона от Apple нигде не фигурирует. Эксперты полагают, что именно за безликим гаджетом скрывается долгожданная новинка.

Некоторые пользователи вообще склонны считать, что айфона se2 не существует как такового. Уже не единожды его презентация была перенесена.

Если же гаджет не будет показан и 12 сентября 2018 года, значит, что компания Apple действительно водит своих поклонников за нос, и последние новости о якобы выходе новинки говорят совершенно об обратном. Если презентация все-таки состоится, то именно на ней и будет озвучена окончательная стоимость айфона se2.