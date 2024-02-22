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Оставаясь в постели: какие упражнения для похудения можно делать лежа под одеялом

Оставаясь в постели: какие упражнения для похудения можно делать лежа под одеялом

Правильное начало дня зарядит позитивным настроем

Каждая представительница прекрасной половины человечества хорошо знает, что добиться идеальной фигуры без физических упражнений невозможно. При этом достаточно сложно заставить себя встать с утра и выйти на пробежку. Приобщаться к спорту лучше постепенно. Например, есть эффективные упражнения, которые позволяют проработать проблемные зоны и избавиться от лишнего веса, даже не в вставая с кровати. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, как поработать над телом, лежа в постели.


Воздушный велосипед


В первую очередь, стоит отметить, что легкие упражнения практически сразу после пробуждения помогут быстро включиться в новый день и подарят заряд энергии. Можно начать с такой активности, как воздушный велосипед. Многим хорошо известно это упражнение еще со школьных времен. Остаемся в постели, лежа на спине. Затем сгибаем ноги в коленях и поднимаем их в воздух. Теперь нужно перебирать ногами, будто вы едете на велосипеде. Такая легкая тренировка поможет запустить процессы в организме и укрепит мышцы ног. Воздушный велосипед можно совместить с ножницами – поднятые вверх прямые ноги следует скрещивать попеременно – то одна сверху, то другая.


Подъем ноги


Еще одно эффективное и полезное упражнение, которое можно выполнять прямо в постели – это подъем ног. Оставайтесь на боку. Можно упереть голову на согнутую в локте руку или оставить тело полностью в горизонтальном положении. Затем начинаем поднимать прямую ногу. Это упражнение отлично прорабатывает проблемную зону – бедра. При регулярных тренировках удастся избавиться от лишних объемов в этом месте. Сначала прорабатываем одну ногу, затем вторую. Количество подходов зависит от наличия свободного времени и желания потрудиться с утра.


Напряжение пресса


Для того чтобы укрепить мышцы живота, можно начать с такого щадящего упражнения, как простое напряжение пресса. Оставаясь в постели, со всей силы напрягайте мышцы живота. Должно быть ощущение, будто вы качаете пресс. Такие простые движения можно выполнять, оставаясь в постели. Конечно, со временем следует перейти к более активным упражнениям для достижения наилучшего эффекта. Однако начинать утро можно с легких активностей, они помогут взбодриться и укрепят мышцы.


Прогиб


Начиная заниматься, вспомните об опыте ваших домашних любимцев. Наверное, всем довелось наблюдать за тем, как кошечки и собачки выгибают спинки. Они делают это не для того, чтобы привлекать восхищенные взгляды окружающих, а ради поддержания организма в тонусе. Стоит взять с них пример и также растянуть мышцы. Простые прогибы можно выполнять, лежа в постели. Расправив мышцы, вы почувствуете прилив энергии и зарядитесь позитивом на весь грядущий день.

Растяжка


Завершить приятную утреннюю тренировку следует легкой растяжкой. Вы можете потянуть ножки, не меняя горизонтальное положение тела. Для этого просто оставайтесь лежать, стараясь попеременно как можно сильнее вытягивать ноги. Затем можно привстать и потянуться руками к кончикам ног. Также проработайте руки. Поднимите их над головой и растяните тело, вы должны почувствовать напряжение в руках и косых мышцах живота. Такие простые утренние манипуляции – отличное начало дня.

Помните, что при любых упражнениях вы не должны испытывать боль и дискомфорт. Например, если у вас слишком мягкий матрас, некоторые части тела могут проваливаться, и тогда заниматься даже «ленивым спортом» не получится. В таком случае все же придется перебраться на пол и постелить спортивный коврик.

22 февраля 2024, 20:49
Фото: www.unsplash.com
Ольга Белозерова
Клео.ру✓ Надежный источник

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