Нюдовый маникюр 2023 года — модные новинки

Классика всегда входит в модные тенденции любого сезона. В 2023 году на пике популярности будет нюдовый маникюр. Это нежный, женственный и универсальный дизайн. Он идеально подойдет под любой наряд, прическу и макияж.

Особенности нюдового маникюра

Под словом «нюд» подразумевается прежде всего естественность. Это касается и оттенка покрытия, и формы ногтей, и сочетаемости цвета лака с остальными элементами образа. Все должно быть органично и сдержано.

Нюдовый цвет ногтей стал одним из любимых у тех, кто видит красоту в простоте и изысканности. Сегодня подобный дизайн все чаще встречается на фото в модных журналах у звезд. Такой маникюр можно разбавить геометрическими рисунками, стразами или блестками. В монохромном выполнении он будет смотреться не менее привлекательно.

Нюд отлично смотрится как на длинных ногтях, так и на коротких, удачно подчеркивает естественность и утонченность женских ручек, создает иллюзию отсутствия лака на ногтях. Модницы сегодня все чаще выбирают однотонный маникюр в нюдовых тонах. Он входит в самые горячие тенденции 2023 года.

Универсальность — синоним нюдового маникюра. Его каждый сезон делают дамы всех возрастов. Он идеально подойдет школьнице, студентке, офисной работнице и статусной женщине. С таким дизайном вы можете сочетать как строгие костюмы, так и спортивную одежду. Именно поэтому леди так любят данный дизайн.

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Модный нюдовый маникюр на 2023 год

У нюдового маникюра нет временных рамок. Этот дизайн входит в модные тенденции каждый год, и 2023 — не исключение. Вы можете сделать его однотонным или разбавить интересным декором. Ограничений в мире нейл-арта никаких нет.

Геометрия

Геометрия всегда смотрится стильно и круто. Можно нарисовать ромбики, кружочки, треугольники или квадраты. Необычно будут смотреться зигзаги или рисунки, созданные с помощью линий разного размера. Для придания праздничного эффекта можно добавить блестки или стразы. С ними ваш маникюр будет выглядеть более ярко и современно.

Абстракция

Нюдовый маникюр смотрится аккуратно и ухоженно в однотонном исполнении. Если вы добавите на свои ноготки легкие ненавязчивые штрихи в виде точек или графических фигурок контрастных цветов, получится креативный дизайн. С таким оформлением вы точно будете привлекать взгляды: маникюр подойдет к любому образу и будет уместен в любое время года.

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Негативное пространство

Это очень нежный и романтичный дизайн. Фаворитом здесь выступает бежевый цвет. Особым спросом будет пользоваться нюдовый маникюр с черными полосками и прозрачной лункой внизу ногтевой пластины, а оживить его можно при помощи ярких принтов.

Градиент

Нюд в сочетании с градиентом может удачно заменить классический френч. Цветовая гамма хорошо смотрится как на коротких квадратных ногтях, так и на длинных миндалевидных. Более яркий дизайн можно создать при помощи втирки — она придаст ноготкам шикарный мерцающий вид.

Цветочные узоры

Цветочные узоры приходятся по душе многим модницам. В тандеме с нюдовыми оттенками они смотрятся невероятно. Это лучший дизайн для весенне-летнего сезона. Попробуйте покрыть ногти нежно-розовым лаком и добавить сверху васильки или пионы. Рисунки можно нанести при помощи кисти, а еще проще использовать наклейки. Все зависит от ваших предпочтений.

Мрамор

Мраморный нюдовый маникюр влюбляет в себя с первого взгляда, отличаясь особой изящностью и воздушностью. Особенно красиво смотрится, если использовать в качестве основы персиковый гель-лак. С таким дизайном можно смело отправляться на любое мероприятие и впечатлять окружающих.

Блестки и стразы

Блестки и стразы способны сделать ярким любой маникюр. Это лучший вариант оформления ноготков, если вы хотите посетить праздничные мероприятия. Их можно нанести на один ноготь, а можно сразу на все, но не переусердствуйте: избыток страз может сделать ваш маникюр вульгарным и несуразным.

Животный принт

Этот дизайн определенно входит в модные тенденции 2023 года. Он особенно актуален для осеннего сезона. Если вы решите разбавить свой нюдовый маникюр леопардовыми пятнами на нескольких ногтях, то у вас получится создать молодежный дизайн. Также актуальны принты с имитацией кожи змеи, черепахи, зебры, коровы и тигра.

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Френч

Это классика, которая будет всегда в моде. Нюдовый френч подчеркнет естественную красоту своей обладательницы и придаст ручкам элегантный вид. Сейчас в модные тенденции входит тонкая линия «улыбка». Попробуйте в качестве основы взять один из нюдовых оттенков, а «улыбку» сделать яркой — голубой, розовой, зеленой.

Актуальные оттенки нюдового маникюра

Выбор в пользу нюдового маникюра делают миллионы девушек. Некоторым он может показаться скучным, но это совсем не так. Цветовая палитра дает возможность сочетать различные оттенки, которые смотрятся невероятно женственно и модно:

Жемчужный маникюр сегодня пользуется особым спросом, выглядит свежо и новомодно. Такое оформление ноготков придает образу изысканность и элегантность. Это своего рода классика, которая будет уместна всегда. Бежевый оттенок выбирают самые стильные девушки. Особенно круто он смотрится в матовом выполнении. Если добавить немного золотой фольги, получится шедевральный дизайн. Молочный цвет не выходит из моды уже много лет. Здесь актуальна техника омбре с переходом к нежно-розовому цвету. Также очень красиво этот оттенок будет смотреться в сочетании с цветами или веточками. Персиковый маникюр подойдет девушкам-кокеткам, которые хотят привлечь к себе внимание. Этот оттенок можно смело использовать для создания изысканного и утонченного дизайна. Он будет хорошо смотреться в сочетании с любым декором. Нежный сиреневый цвет — фаворит молодежи. Девушки любят дополнять его геометрическими узорами или сочетать с камифибуки. Попробуйте покрыть все ногти сиреневым гель-лаком, а на безымянный нанести пайетки. Этот элемент декора моментально превратить ваш дизайн в шедевр. Серо-голубой маникюр входит в топ самых красивых дизайнов ногтей. Он шикарно будет смотреться в сочетании с серебристыми полосками, фольгой и рисунками в виде веточек. Особую «изюминку» может внести техника градиент: плавные переходы от одного оттенка к другому будут смотреться не только свежо и стильно, но и очень креативно.

Новинки нюдового маникюра с фото

В 2023 году в моде будет нюдовый маникюр с надписями. Это могут быть забавные слова, иероглифы или надписи со скрытым смыслом. Их можно нанести при помощи слайдеров, трафаретов, штампа или кисти. Самые стильные девушки обычно выбирают слов на английском языке: love, dream, happy. Также спросом пользуются надписи на французском языке. Текст может быть романтичным или даже провокационным.

В модные новинки также вошел нюдовый маникюр в стиле минимализм. Он нравится девушкам из-за своей простоты, аккуратности и высокой скорости выполнения. Такой дизайн хорошо подчеркнёт любой образ, будь то милое легкое платье или строгий деловой костюм. В основе рисунков лежат точки, полосы и простые фигуры.

Самый оригинальный дизайн можно создать при помощи паутинки. Она смотрится на нюдовых ногтях одновременно строго и стильно. Более нежный вариант можно получить, если в качестве основы взять розовый цвет, а сверху нанести узор белым гель-лаком.

Еще одна новинка — лунный маникюр. Этот дизайн можно выбирать в любой сезон, его суть заключается в том, что лунку от ногтя оставляют незакрашенной или покрывают светлым лаком, а остальная часть контрастирует темным цветом. Лунный маникюр держится долго и не теряет своей актуальности даже при отросших краях ногтя.

Дорого и изысканно будет смотреться однотонное глянцевое покрытие. А сочетание глянцевой и матовой поверхности придаст маникюру особый шарм. Набирает популярность также «голая» техника, когда ногти вообще не покрывают лаком, а используют только топ.

Невероятно креативно будут смотреться хлопья Юки. Этот тренд отличается утонченностью и оригинальностью. На первый взгляд эти элементы напоминают очень тонкие кусочки голографической фольги, но на самом деле это металлизированный пигмент, который спрессован в кусочки, похожие на цветные снежные хлопья. Выбрав такой дизайн, вы точно не останетесь без внимания.

Дизайн нюдового маникюра по сезонам

Каждый сезон нейл-мастера внедряют какие-то новинки. Цвета и техники, которые были актуальны летом, уже не будут пользоваться спросом осенью. Есть варианты дизайна, которые считаются универсальными — их девушки выбирают в любую пору года. Но нейл-мастера рекомендуют пробовать что-то новое и следовать последним трендам в мире моды.

Зима предпочитает более холодные оттенки. Все большее значение приобретает сочетание розового и голубого тонов. В качестве декоративных элементов можно использовать фольгу, блестки, втирку. Зимний маникюр должен имитировать снег под солнцем.

Весенний маникюр — это нежность и свежесть. Выбирайте приглушенные оттенки: персиковый, сиреневый, нежно-зеленый. Украсить маникюр можно цветочками, веточками, завитушками или наклейками с милыми зверушками.

Летом стоит отдавать предпочтение светло-желтому, бежевому, васильковому, изумрудному или лососевому цвету. Сюда можно добавить рисунки мультяшных героев, анималистичный принт, геометрические узоры или тематические иллюстрации. Самые актуальные рисунки:

пальмы;

волны;

ягоды и фрукты;

чайки;

якоря.

Для осени подойдет теплая, ровная тональность. Для осеннего маникюра выбирайте бордовый, серый, медовый, лиловый, перламутрово-бежевый цвета. Можно комбинировать рисунки опавших листьев, лесных животных и капель дождя.

Итоги

Какой бы маникюр вы ни выбрали, постарайтесь, чтобы он соответствовал вашему образу и не был слишком кричащим. Стремитесь к минимализму: в центре внимания тренд наступающего сезона. Следите за новинками и будьте всегда на высоте.