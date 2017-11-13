Нужна ли маммопластика русским женщинам?

Представления об идеальной красоте субъективны и изменчивы. Когда-то на смену пышногрудым крестьянкам с пухлыми румяными щеками пришли бледные худосочные барышни, затянутые в корсеты. Шли годы — менялась мода, появлялись новые стандарты красоты и олицетворяющие их бьюти-иконы.

На Западе это — Мэрилин Монро, Грейс Келли, Одри Хепберн, Моника Беллуччи, Анджелина Джоли, а у нас — Людмила Гурченко, Наталья Варлей, Лариса Гузеева, Оксана Федорова, Вера Брежнева, Наталья Водянова и многие другие.

Наталья Водянова в образе Венеры Виллендорской Globallookpress.com

Кажется, совсем недавно все мечтали о груди, как у Памелы Андерсон или Анны Семенович. Но то, что еще вчера было на пике популярности, сегодня выглядит вызывающе и неуместно.

Возникает справедливый вопрос: зачем русским женщинам прибегать к хирургическому вмешательству, если мода так непостоянна? Ведь наших девушек всегда по праву считали одними из самых красивых во всем мире. Попытаемся разобраться, популярна ли маммопластика в России, какого результата помогает добиться такая операция и действительно ли она так необходима нашим женщинам.

Прежде чем делать выводы, следует понять, по каким причинам сотни, тысячи женщин решают лечь под нож хирурга, что из этого — сиюминутный каприз, что — серьезная психологическая проблема, а что — оправданное стремление обрести желанную красоту.

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Погоня за модой

Красавицы-модели на обложках журналов, роскошные актрисы на экране телевизора и фитнес-блогеры с идеальной фигурой будто постоянно пытаются напомнить девушкам о том, что пора и им задуматься о собственной внешности. Сначала было модно поражать мужчин размером бюста 5+, однако несколько лет спустя на смену этой тенденции пришел здравый смысл — и вот женщины снова бегут в клиники пластической хирургии, чтобы избавиться от лишнего «груза» и вернуться к заветной «двойке» или «тройке».

Кстати, стоит отметить, что в последние годы действительно прослеживается положительная тенденция: девушки стремятся выглядеть более естественно, подчеркивают свои достоинства и деликатно маскируют недостатки. Тем не менее стоит ли игра свеч, когда на кону — жизнь и здоровье? Очевидно, нет.

Борьба с комплексами

В то время как одни девочки уже щеголяли с глубоким декольте, другие не могли похвастаться пышными формами, выслушивали обидные насмешки, стеснялись своей фигуры и закрывались от всего мира.

Неуверенность в себе порождает множество комплексов и лишает способности объективно оценивать свое отражение в зеркале. Девочка, которую с детства считали гадким утенком, однажды может превратиться в прекрасного лебедя, но проблема в том, что она вряд ли сможет заметить в себе что-то, кроме несовершенств. К сожалению, девушки с низкой самооценкой нередко становятся жертвами пластической хирургии из-за неумения принимать свою внешность и вовремя останавливаться.

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Возрастные метаморфозы

Увы, старение неизбежно. Ни чудодейственные кремы, ни волшебные процедуры не спасут женское тело от влияния возрастных изменений. После 40 сложно противостоять естественным процессам организма, особенно в условиях ежедневного стресса и неблагоприятной экологической обстановки. Кожа стареет, мышцы становятся дряблыми, грудь теряет былую форму и упругость. Наши женщины всегда стремились выглядеть молодо, поэтому в данном случае желание перехитрить возраст вполне уместно и оправданно.

Устранение видимых дефектов

Никто не застрахован от несчастных случаев и тяжелых болезней. Реконструктивная пластика — настоящее спасение для тех, кто долгие годы мечтает устранить последствия травм, ожогов и избавиться от рубцов. Восстановление молочных желез после мастэктомии (удаления груди) помогает вернуться к активной, полноценной жизни тем, кто победил страшное заболевание.

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На сегодняшний день маммопластика стала одной из самых популярных операций наряду с ринопластикой и липосакцией. Едва ли возможно добиться нужной формы и нужного размера груди, даже если активно заниматься спортом, правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Быстрый и безопасный способ достичь желаемого результата — сделать выбор в пользу увеличения молочных желез с помощью силиконовых имплантов.

Противопоказания к проведению операции — общие: болезни крови, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, период лактации и физиологическая незрелость (несовершеннолетие).

Позволить себе такую операцию при сильном желании возможно: цена в столице варьируется в среднем от 150 до 250 тысяч рублей, при этом значительную часть стоимости составляют непосредственно импланты. Нельзя забывать, что маммопластика требует высокого профессионализма и предельной внимательности от хирурга, поэтому не стоит экономить на собственной красоте. Самое важное и сложное, что требуется от женщины — ответственно подойти к выбору пластического хирурга, набраться терпения, чтобы пройти период реабилитации, и строго придерживаться предписаний врача.

Итак, нужна ли маммопластика русским женщинам? Многочисленные исследования подтверждают, что наличие имплантов ничуть не препятствует грудному вскармливанию и не провоцирует развитие различных заболеваний, в том числе онкологических. Не всегда и не всем удается собственными силами избавиться от закомплексованности, принять свои внешние данные или вернуться к привычной форме, в особенности после родов. Но очевидно, что выглядеть эффектно и ухоженно хочет каждая женщина, вне зависимости от возраста и национальности. Сегодня пластическая хирургия предлагает новейшие методики в проведении операций, которые минимизируют риск осложнений. Применяются комплексные подходы коррекции тела, например, Idealmom. Технология позволяет не только скорректировать молочные железы, но и избавиться от растяжек, обвисшей кожи, провести абдоминопластику и/или липосакцию.

Если коррекция тела позволит представительницам прекрасного пола почувствовать себя счастливее, увереннее, сексуальнее — зачем предавать осуждению их решение? Кому-то маммопластика поможет, наконец-то, полюбить свою внешность, кому-то — внести гармонию в отношения с любимым человеком, а кому-то — открыть новую страницу жизни после победы над тяжелой болезнью и начать дышать полной грудью.

Дмитрий Скворцов — пластический хирург клиники «Коррект», автор методики коррекции щек «Французские щечки».