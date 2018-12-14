Награды для создателей красоты: от стилистов до хирургов

12 ноября состоялось ежегодное вручение V Всероссийской премии «Хрустальный Лотос», собравшее весь свет российской индустрии красоты.

Этого события ждали с нетерпением, и мероприятие, как всегда, прошло с большим размахом. Более 400 гостей, шикарная локация в центре Москвы, медийные гости и ключевые спикеры.

Позитивный настрой для вечера создавали ведущие – ви-джей MTV Россия Александр Анатольевич и актриса Екатерина Директоренко. Несмотря на то, что мероприятие рассчитано на профессионалов индустрии красоты, на нем побывало и немало светских персон. Организаторы были рады видеть в числе гостей Наталию Лесниковскую, Алену Чехову, Елену Захарову, Елену Бирюкову, Анну Чурину, Ирину Лачину, Анну Калашникову, Ташу Белую, Ольгу Мальцеву.



Екатерина Директоренко и Александр Анатольевич Екатерина Директоренко и Александр Анатольевич



Анна Чурина, Даниил Федоров, Екатерина Кудинова, Наталья Бондина, Наталия Лесниковская Анна Чурина, Даниил Федоров, Екатерина Кудинова, Наталья Бондина, Наталия Лесниковская



Анна Калашникова Анна Калашникова

Для собравшихся на протяжении всего вечера выступали известные исполнители и творческие коллективы: группа «НА-НА», Владимир Брилев, Мари Нжипуакую, примы балета театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Елена Есенина, Мария Орехова XS.



Группа НА-НА Группа НА-НА



Ольга Златопольская и Алена Сыромыцкая Ольга Златопольская и Алена Сыромыцкая



Алена Чехова и Елена Бирюкова Алена Чехова и Елена Бирюкова

Новшеством церемонии вручения V Всероссийской бьюти-премии «Хрустальный Лотос» стало выступление профессионалов. Так, перед гостями выступил профессор, учредитель и председатель комитета по образованию Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Пшениснов К.П. и пластический хирург Волох М.А., вошедшая в историю российской пластической хирургии как первый специалист, выполнивший сложнейшую операцию по пересадке тканей лица.