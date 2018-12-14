Награды для создателей красоты: от стилистов до хирургов
12 ноября состоялось ежегодное вручение V Всероссийской премии «Хрустальный Лотос», собравшее весь свет российской индустрии красоты.
Этого события ждали с нетерпением, и мероприятие, как всегда, прошло с большим размахом. Более 400 гостей, шикарная локация в центре Москвы, медийные гости и ключевые спикеры.
Позитивный настрой для вечера создавали ведущие – ви-джей MTV Россия Александр Анатольевич и актриса Екатерина Директоренко. Несмотря на то, что мероприятие рассчитано на профессионалов индустрии красоты, на нем побывало и немало светских персон. Организаторы были рады видеть в числе гостей Наталию Лесниковскую, Алену Чехову, Елену Захарову, Елену Бирюкову, Анну Чурину, Ирину Лачину, Анну Калашникову, Ташу Белую, Ольгу Мальцеву.
Екатерина Директоренко и Александр Анатольевич
Анна Чурина, Даниил Федоров, Екатерина Кудинова, Наталья Бондина, Наталия Лесниковская
Анна Калашникова
Для собравшихся на протяжении всего вечера выступали известные исполнители и творческие коллективы: группа «НА-НА», Владимир Брилев, Мари Нжипуакую, примы балета театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Елена Есенина, Мария Орехова XS.
Группа НА-НА
Ольга Златопольская и Алена Сыромыцкая
Алена Чехова и Елена Бирюкова
Новшеством церемонии вручения V Всероссийской бьюти-премии «Хрустальный Лотос» стало выступление профессионалов. Так, перед гостями выступил профессор, учредитель и председатель комитета по образованию Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Пшениснов К.П. и пластический хирург Волох М.А., вошедшая в историю российской пластической хирургии как первый специалист, выполнивший сложнейшую операцию по пересадке тканей лица.
Мария Волох
Неподдельный интерес приглашенных вызвала демонстрация результатов преображения участников проекта «Красота на Миллион». Хедлайнером пятого сезона этого шоу стал Александр Пряников, который с большим удовольствием рассказал о закулисье проекта, поделился своими впечатлениями об участии, а также еще раз со словами благодарности обратился ко всем экспертам, приложившим руку к апгрейду его внешности.
Презентация проекта «Красота на Миллион»
Специальным гостем церемонии награждения победителей «Хрустальный Лотос» стал «Врач мира», дважды номинированный на Нобелевскую премию, – Хасан Баиев из США. Из его рук получили свои награды Волох М.А., Пшениснов К.П., Белый И.А., Пенаев А.А., Ковынцев А.Н., Бабаян Г.П., Пшонкина С.Ю., Кудинова Е.С.
Андрей Ковынцев
Игорь Белый, Светлана Пшонкина и Гайк Бабаян
Наряду с ними статуэтки «Хрустального Лотоса» и дипломы лауреатов премии были вручены: Степаняну Г.Х., Гуриевой З.Р., Моллаевой Г.Ю., Ковальковой Е.Н., Дикареву А.С., Дёмину С.А., Васильевой Ю.С., Гауэр Л.Н., Анисимову И.Д., Надельсону Д.А., Константиновой И.В., Хайдарову Т.Т., Давидяну А.Л., Глазкову Ю.К., Федоровой Е.В. и Шиловой Т.Ю.
Арам Давидян и Владимир Шипков
Геворг Степанян со спутницей
А также компаниям красоты EVOLUTION, Dr. ЭСТЕТИК, клиника доктора Шипкова, ElastoBeauty, HFE, GMTClinic, «Премьер Эстетик», Seline, Luxio by Akzentz, LA CHANCE, Покровка Royal Spa, «Биос», BEAUTOWN, «Оттимо», Estettika, «Видеофирма», WestMed, Ti&Feris beauty, Ginger studio.
Клиника Seline и Светлана Гагарина
Представитель ElastoBeauty и Залина Гуриева
Не обошлось без подарков. Представители европейского бренда ODRI, телеведущие Ольга Мальцева и Алексей Киян, по совместительству постоянные клиенты бренда, разыграли на сцене два комплекта верхней одежды, которые достались случайным гостям.
Алена Чехова и представители бренда ODRI
Елена Захарова и представитель бренда ODRI
Всем гостям и лауреатам отдельно были преподнесены памятные презенты от партнеров премии – косметических брендов Maria Galland и Natura Bisse.
Maria Galland
Natura Bisse
Гостья премии