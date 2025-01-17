Модный цвет волос 2025 года: горячие тренды окрашивания и советы для выбора оттенка в зависимости от типа внешности

При выборе трендов в окрашивании стилисты настоятельно советуют придерживаться современных тенденций, отвечающих требованиям моды, и подбирать актуальные оттенки. Модный цвет волос 2025 года представлен разнообразными вариациями тонов, среди которых можно встретить как максимально естественные и натуральные, так и яркие, привлекающие внимание окружающих. В этой статье Клео.ру предлагает вместе узнать, какие новинки окрашивания будут особенно популярными в этом сезоне.

Топовые оттенки 2025 года

Стилисты предлагают вниманию модниц всевозможные хиты, среди которых не составит особого труда подобрать свой цвет, идеально подходящий к определенному типу внешности. При этом, чтобы идти в ногу со временем и соответствовать современной моде, важно соблюдать нюансы. Помогут справиться с задачей тренды окрашивания волос 2025 года, которые будут отличаться для обладательниц темных и светлых локонов. Далее Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор наиболее актуальных тенденций окрашивания.

Модные темные оттенки

Для брюнеток предназначены преимущественно благородные природные тона: угольно-черному на смену придет темный каштан, естественный и насыщенный одновременно. Впрочем, любительницы черного смогут не отказываться от любимого цвета, но должны разбавить его синим или баклажановым подтоном. Дополнительной глубины образу придадут популярные техники: балаяж или шатуш, создающие эффект солнечных бликов и прядей, выгоревших на солнце, освежающий омбре или корректирующий пропорции лица контуринг.

К числу лучших оттенков волос относятся следующие:

шоколад, обоснованно считающийся и подходящий для любого цветотипа внешности;

холодный эспрессо, признанный в этом сезоне лидером среди тонов кофейной палитры;





глясе – еще один кофейный оттенок, придающий стрижке эффектный блеск и динамику;

мокко, придающий волосам красивое перламутровое сияние. Популярный стилистический прием – переход от темных корней холодного полтона к кончикам мокко;





черный тюльпан – привнесет в образ нотки футуристичности за счет примеси баклажанового подтона;

морозный каштан – станет идеальным решением для девушек с холодным тоном кожи;

шоколадно-лиловый – возглавляет хиты сезона для брюнеток. Цвет придает внешности благородные черты за счет своей сложности и многогранности.





Модные светлые оттенки

Блондинок 2025 год, несомненно, порадует разнообразием оттенков, варьирующихся от медового и заканчивая розовым кварцем. При желании разрешается разбавить основной оттенок волос с помощью популярных техник: мелирования, омбре, балаяжа, шатуша, Airtouch. Клео.ру рекомендует блондинкам обратить особое внимание на такие стильные цвета волос:

ванильный блонд – оттенок, который характеризуется несколько кукольным эффектом, но составляет красивый контраст со светлой кожей. Стоит учесть, что выбор подобного цвета требует своевременного и регулярного обновления корней волос;

медовый блонд – теплый оттенок, который будет одинаково выигрышно смотреться как на обладательницах загорелой, так и светлой кожи;

персиковый блонд – цвет, который придаст внешности уникальности и неординарности;





клубничный блонд – обоснованно ассоциируется с женственностью и романтичностью. Окрашивание может быть монохромным или разбавляться более светлыми мелированными прядками;

жемчужный блонд – придает волосам эффектный перламутровый блеск.





Модные оттенки на русые волосы

В число горячих трендов сезона вошли цвета, которые будут одинаково хорошо смотреться как на блондинках, так и на брюнетках, но особенно выигрышно выглядят на русых волосах. В такую палитру включены следующие оттенки:

карамель – цвет, универсальный за счет своей многогранности и присутствия одновременно бежевых, белых и рыжих тонов;

латте – представляет собой идеальное сочетание бежа и кофе с молоком;





корица – оттенок, ассоциирующийся со стилем "тихая роскошь" и придающий прическе глубины;

орех – цвет, который может иметь различные дополнения: примеси золота, бронзы.





Модные яркие цвета

Сочная и насыщенная палитра продолжает оставаться неизменным трендом. Такой выбор – идеальное решение для модниц, желающих привлечь к прическе максимальное внимание. В число актуальных хитов сезона вошли следующие:

имбирный – яркий и натуральный одновременно;

медно-рыжий, который придаст внешности вайб аристократичности, особенно в сочетании со светлой кожей. Приветствуется микс основного цвета с мелированием;





винная палитра, включающая тона вишни, бургунди, бордо, темной малины;

розовый кварц, содержащий нотки коралла и фиолетового подтона;

сиреневый, который может уходить как в серебристую пастель, так и в темный, приближенный к черному.





Как выбрать цвет волос в зависимости от типа внешности

При выборе оттенков для окрашивания основное условие, которого рекомендуют придерживаться стилисты – учитывать цветотип внешности той или иной женщины. В этом случае выбранный оттенок волос будет смотреться максимально гармонично и сбалансированно. Клео.ру предлагает взять на вооружение следующие особенности при подборе цвета для окрашивания:

Цветотип "весна" – характеризуется сочетание светлых локонов, светлой кожи, имеющей теплый подтон, глаз зеленого, голубого, орехового цвета. При выборе оттенков для окрашивания девушкам с подобным цветотипом рекомендованы тона ореха, карамели, медовые. При желании сделать внешность более яркой допускается подобрать цвета перламутрового миндаля, страстного янтаря, розового дерева. Табу являются холодные цвета: к примеру, черный, молочный белый.

Цветотип "лето" – отличается сочетанием светлых прядей, светлой кожи, имеющей персиковый или оливковый подтон, глаз голубого, зеленого или серого цвета. Для обладательниц такой внешности подойдут темно-русые и пепельные тона для окрашивания, а также цвета "жемчужно-пепельный блонд" и "перламутровый шелк".

Цветотип "осень" свойственен для девушек со светлым, но теплым подтоном кожи, зеленых или карих глаз. Оттенок волос преобладает медный, золотистый, рыжий. Такие же теплые тона рекомендуется подбирать и для окрашивания локонов.

Цветотип "зима" – это волосы темных цветов, светлая кожа, имеющая холодный или фарфоровый подтон, темно-зеленые или карие глаза. На обладательницах такой внешности будет идеально смотреться окрашивание в черных тонах, которое может содержать примесь фиолетового. Удачным решением при выборе красок станет холодный алмазный шатен, аметист, морозный каштан.





Подведем итог

Модный цвет волос 2025 года представлен невероятно богатой палитрой оттенков. Определив свой цветотип внешности, любая представительница прекрасного пола сможет подобрать для себя идеальный тон с учетом своих индивидуальных пожеланий.