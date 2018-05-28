Календарь стрижек на август 2018 года

С давних времен волосы наделялись магическими свойствами. Считается, что они способны передавать человеку космическую информацию и влиять на жизненную энергию. Поэтому выбирая благоприятный день для посещения парикмахерской, стоит обратиться за помощью к календарю стрижек на август 2018 года.

Благодаря его подсказкам, получится подобрать дату, которая не только привлечет в судьбу положительные перемены, но и благотворно скажется на качестве волос.

Таблица

На характеристики каждого дня влияют несколько параметров: фаза Луны, ее пребывание в определенном зодиакальном доме, очередность лунных суток и день недели.

Учитывая особенности каждой величины, августовские дни можно разделить на следующие категории:

Ниже вы можете ознакомиться с описанием каждой отдельной даты, узнать о ее положительном и отрицательном влиянии на ваши пряди.

Благоприятные дни

В календаре стрижек на август 2018 года астрологи выделили несколько благоприятных дней. Именно эти даты больше всего подходят для стрижки, окрашивания и оздоровительных процедур:

4 числа Убывающая Луна переместится в созвездие Тельца. Стрижка в этот день способна улучшить общее состояние волос. Они наполняются силой и здоровьем, реже будут сечься, укрепятся корни, появится естественный блеск. Кроме этого, изменение длины благотворно скажется на работе дыхательной системы, позволит укрепить ваше общественное положение, повысить самооценку, поможет найти спутника жизни. Окрашивание также пройдет удачно, а новый цвет прядей откроет дополнительные источники дохода;

Убывающая Луна переместится в созвездие Тельца. Стрижка в этот день способна улучшить общее состояние волос. Они наполняются силой и здоровьем, реже будут сечься, укрепятся корни, появится естественный блеск. Кроме этого, изменение длины благотворно скажется на работе дыхательной системы, позволит укрепить ваше общественное положение, повысить самооценку, поможет найти спутника жизни. Окрашивание также пройдет удачно, а новый цвет прядей откроет дополнительные источники дохода; 13 августа смело записывайтесь к мастеру. Расположение земного спутника в Деве весьма благотворно воздействует на состояние волос. Стрижка улучшит структуру стержней, стимулирует рост, укрепит корни и поможет улучшить материальное положение. Помимо этого, в понедельник состригается весь негатив, поэтому у вас появится прекрасная возможность избавиться от тоски и депрессии. Удачно пройдет процедура завивки и окрашивания;

смело записывайтесь к мастеру. Расположение земного спутника в Деве весьма благотворно воздействует на состояние волос. Стрижка улучшит структуру стержней, стимулирует рост, укрепит корни и поможет улучшить материальное положение. Помимо этого, в понедельник состригается весь негатив, поэтому у вас появится прекрасная возможность избавиться от тоски и депрессии. Удачно пройдет процедура завивки и окрашивания; 21-23 числа Растущая Луна расположится в Козероге. После стрижки волосы наполнятся здоровьем и энергией. Перестанут сечься кончики, укрепятся корни, увеличится густота и объем, сократится выпадение. Изменение длины также защитит от неприятностей. Астрологи рекомендуют провести в эти дни окрашивание, тонирование, колорирование, химическую и биозавивку. Использование натуральных красителей поможет улучшить отношения с руководителем.

Благоприятные дни – это идеальное время для посещения салона красоты. Можно не только привести в порядок привычную прическу, но и решиться на нестандартное окрашивание или завивку.

Нейтральные дни

В календаре стрижек на август 2018 года также указаны нейтральные даты. В отличие от благоприятных дней, посещение парикмахерского зала в указанные ниже числа, может обернуться несколькими, не совсем приятными, неожиданностями.

Но в целом стрижка не способна существенно испортить волосы или внести дисгармонию в привычный жизненный уклад:

хотя 5 числа Луна пребывает в Тельце, который способен улучшить внешний вид волос, укрепить корни и подарить волосам красивое сияние, 23 лунный день советует воздержаться от стрижки. Она может стать причиной появления мелких неурядиц. Окрашивание натуральными компонентами наполнит жизнь радостью и вернет положительный настрой;

6-7 августа земной спутник переместится в созвездие Близнецов. Под влиянием знака волосы ускорят рост, но приготовьтесь к тому, что они слегка завьются и перестанут поддаваться укладке. Хотя, если вы желаете обладать легкой и воздушной прической – смело записывайтесь к парикмахеру. К тому же новая стрижка надолго сохранит форму и восполнит запасы жизненной энергии. Удачно пройдет окрашивание. Если вы хотите найти новую работу или улучшить отношения с нынешним руководителем, покрасьте пряди в темный цвет натуральными красками;

земной спутник переместится в созвездие Близнецов. Под влиянием знака волосы ускорят рост, но приготовьтесь к тому, что они слегка завьются и перестанут поддаваться укладке. Хотя, если вы желаете обладать легкой и воздушной прической – смело записывайтесь к парикмахеру. К тому же новая стрижка надолго сохранит форму и восполнит запасы жизненной энергии. Удачно пройдет окрашивание. Если вы хотите найти новую работу или улучшить отношения с нынешним руководителем, покрасьте пряди в темный цвет натуральными красками; 10 числа Убывающая Луна обоснуется в знаке Льва и позволит совершить любые манипуляции с прядями. Стрижка, укладка, окрашивание, тонирование обесцвечивание, ламинирование и прочие парикмахерские процедуры будут весьма успешными. Однако астрологи утверждают, что изменение длины волос в 28 лунные сутки может негативно отразиться на продолжительности жизни и физическом состоянии;

Убывающая Луна обоснуется в знаке Льва и позволит совершить любые манипуляции с прядями. Стрижка, укладка, окрашивание, тонирование обесцвечивание, ламинирование и прочие парикмахерские процедуры будут весьма успешными. Однако астрологи утверждают, что изменение длины волос в 28 лунные сутки может негативно отразиться на продолжительности жизни и физическом состоянии; 12 августа Растущая Луна перейдет в зодиак Девы. После стрижки ускорится рост волос, они будут легче поддаваться укладке, а прическа надолго сохранит новую форму. Кроме этого, изменение длины позволит наладить здоровье, а окрашивание натуральными красителями поможет привлечь новые денежные потоки. Однако, если вы верите в существование ангела-хранителя, лучше перенесите встречу с мастером. Состригание волос в воскресенье способно разрушить незримую духовную связь. Если вам сложно назвать себя верующим человеком, можете не переносить запись. Хотя, в жизни слишком много непознанного. На всякий случай стоит перестраховаться;

Растущая Луна перейдет в зодиак Девы. После стрижки ускорится рост волос, они будут легче поддаваться укладке, а прическа надолго сохранит новую форму. Кроме этого, изменение длины позволит наладить здоровье, а окрашивание натуральными красителями поможет привлечь новые денежные потоки. Однако, если вы верите в существование ангела-хранителя, лучше перенесите встречу с мастером. Состригание волос в воскресенье способно разрушить незримую духовную связь. Если вам сложно назвать себя верующим человеком, можете не переносить запись. Хотя, в жизни слишком много непознанного. На всякий случай стоит перестраховаться; 14-15 числа земной спутник переместится в созвездие Весов. После стрижки ускорится рост волос, но они станут непослушными. Уложить пряди в красивую прическу будет очень сложно. Вам следует учитывать еще один маленький нюанс: не стригите волосы 14 числа, если в ближайшие дни вам предстоит реализация давно продуманных планов. Они могут сорваться. Кроме этого, не следует менять цвет волос. Конечный результат принесет разочарование;

16-18 августа Растущая Луна расположится в Скорпионе. Если у вас тонкие и ослабленные волосы, можете записываться на стрижку. Она поможет вашим волосам выглядеть более густыми и объемными. Чем обернется стрижка нормальных волос, спрогнозировать практически невозможно. Работа мастера может увенчаться невероятным успехом или стать провалом. Окрашивание и завивку желательно перенести на другой день;

Растущая Луна расположится в Скорпионе. Если у вас тонкие и ослабленные волосы, можете записываться на стрижку. Она поможет вашим волосам выглядеть более густыми и объемными. Чем обернется стрижка нормальных волос, спрогнозировать практически невозможно. Работа мастера может увенчаться невероятным успехом или стать провалом. Окрашивание и завивку желательно перенести на другой день; 24-25 числа земной спутник перейдет в знак Водолея. Эти дни удачны только для необычных стрижек или окрашивания. Неординарный образ привлечет в жизнь положительные перемены и поможет избавиться от недовольства собственной персоной. Привычную стрижку сегодня лучше не делать. Она негативно отразится на качестве волос и, скорее всего, станет причиной депрессии;

земной спутник перейдет в знак Водолея. Эти дни удачны только для необычных стрижек или окрашивания. Неординарный образ привлечет в жизнь положительные перемены и поможет избавиться от недовольства собственной персоной. Привычную стрижку сегодня лучше не делать. Она негативно отразится на качестве волос и, скорее всего, станет причиной депрессии; 31 августа Убывающая Луна расположится в созвездии Тельца. Стрижка придаст волосам сил, улучшит их внешний вид и совершенно точно поднимет настроение. Однако помните, что после пятничного посещения мастера волосы станут медленнее расти. Окрашивание лучше перенести на другой день.

Предупрежден, значит, вооружен. Внимательно читайте рекомендации астрологов, прежде чем решиться на визит к парикмахеру в нейтральные дни.

Неблагоприятные дни

Конечно же, смену образа лучше всего планировать на благоприятный день. Но для вашего удобства, в календаре стрижек на август 2018 года вы также найдете подробное описание неблагоприятных дат. Зная, какую опасность несут указанные числа волосам, вы сможете назначить визит к мастеру на более удачное время:

1 числа Убывающая Луна окажется в знаке Рыбы. Это совершенно неподходящее время для стрижки. Может пострадать кожа головы, появится перхоть, ухудшится структура стержней, очень быстро появятся секущиеся концы. Химическая завивка и окрашивание также негативно скажется на качестве прядок. Лучше посвятить этот день оздоровительным процедурам;

Убывающая Луна окажется в знаке Рыбы. Это совершенно неподходящее время для стрижки. Может пострадать кожа головы, появится перхоть, ухудшится структура стержней, очень быстро появятся секущиеся концы. Химическая завивка и окрашивание также негативно скажется на качестве прядок. Лучше посвятить этот день оздоровительным процедурам; 2-3 августа земной спутник переместится в созвездие Овна. Под влиянием знака волосы начнут выпадать, увеличится количество секущихся концов. Кардинальное окрашивание может испортить настроение, так как конечный результат, скорее всего, не удовлетворит. Допускается лишь незначительная смена цвета или тонирование;

земной спутник переместится в созвездие Овна. Под влиянием знака волосы начнут выпадать, увеличится количество секущихся концов. Кардинальное окрашивание может испортить настроение, так как конечный результат, скорее всего, не удовлетворит. Допускается лишь незначительная смена цвета или тонирование; стрижка 8-9 числа доставит массу неудобств. Из-за Луны в Раке прическа быстро потеряет форму, а уложить волосы будет совершенно невозможно. Кроме этого, изменение длины прядей может стать причиной грусти и депрессивного состояния;

доставит массу неудобств. Из-за Луны в Раке прическа быстро потеряет форму, а уложить волосы будет совершенно невозможно. Кроме этого, изменение длины прядей может стать причиной грусти и депрессивного состояния; астрологи настоятельно рекомендуют отказаться от стрижки 11 августа, ведь Новая Луна совершенно не допускает любого вмешательства в организм или внешний вид человека. Окрашивание волос может спровоцировать проблемы с деньгами;

19-20 августа земной спутник переместится в зодиак Стрельца. Сделанная стрижка не сохранится надолго, волосы быстро отрастут, а прическа потеряет форму. После окрашивания, краска быстро смоется и потускнеет. Волосы будут выглядеть безжизненными и неопрятными. Сегодня стоит избегать любого вмешательства в образ, иначе можно привлечь несчастье;

земной спутник переместится в зодиак Стрельца. Сделанная стрижка не сохранится надолго, волосы быстро отрастут, а прическа потеряет форму. После окрашивания, краска быстро смоется и потускнеет. Волосы будут выглядеть безжизненными и неопрятными. Сегодня стоит избегать любого вмешательства в образ, иначе можно привлечь несчастье; 26-28 числа Луна расположится в знаке Рыбы. Это совершенно неподходящий период для посещения мастера парикмахерского искусства. Любые манипуляции с волосами пройдут неудачно и станут причиной ухудшения качества прядей. Кроме этого, астрологи предупреждают, что стрижка может ухудшить работу кровеносной и эндокринной системы;

Луна расположится в знаке Рыбы. Это совершенно неподходящий период для посещения мастера парикмахерского искусства. Любые манипуляции с волосами пройдут неудачно и станут причиной ухудшения качества прядей. Кроме этого, астрологи предупреждают, что стрижка может ухудшить работу кровеносной и эндокринной системы; 29-30 августа ночное небесное светило войдет в зодиак Овна. Стрижка спровоцирует выпадение волос и ускорит появление секущихся кончиков. Кроме этого, возможны незначительные проблемы со здоровьем.

Однако допускается окрашивание натуральными красителями. Это привлечет в вашу жизнь надежных деловых партнеров. В эти дни желательно провести общеукрепляющие процедуры и массаж головы.

Владея полной информацией календаря стрижек на июль 2018 года, вы сможете подобрать благоприятные дни для посещения парикмахерской. Однако не менее важно выбрать квалифицированного специалиста. Он создаст безупречный образ, который подчеркнет все достоинства вашей внешности.