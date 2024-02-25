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Какие продукты помогают отрастить волосы: пополните холодильник

Какие продукты помогают отрастить волосы: пополните холодильник

Питание играет очень важную роль в уходе за локонами

Роскошные пышные волосы – мечта каждой представительницы прекрасной половины человечества. Это естественное украшение добавляет уверенность в себе, притягивает взгляды представителей противоположного пола и делает женщину более привлекательной. Разумеется, если волосы находятся в хорошем состоянии. К сожалению, многие девушки страдают из-за проблем, связанных с шевелюрой. Волосы могут выпадать, иметь тусклый, нездоровый вид и так далее. При наличии серьезных проблем нужно обращаться к врачу. При этом также крайне важно правильно организовывать питание. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, какие продукты должны быть в холодильнике девушки, следящей за здоровьем волос.


Источники белка


Огромную роль в уходе за волосами играет регулярное потребление белка. Этот материал очень нужен для того, чтобы волосы оставались крепкими, здоровыми и своевременно обновлялись. Вместе с белком организм получает аминокислоты, которые активируют рост новых волос и укрепляют шевелюру. В ежедневном меню всегда должны быть яйца, морепродукты, рыба, бобовые, мясо и орехи.

Источники железа


Также девушки, которые стремятся к красоте волос, мечтают отрастить длинные и красивые локоны, а также хотят поражать окружающих густой шевелюрой, должны внимательно следить за уровнем железа. Недостаток этого элемента может привести к серьезной проблеме с волосами. Они становятся тусклыми, безжизненными, начинают сильно выпадать, появляются секущиеся кончики. Так что важно регулярно потреблять продукты, богатые железом. Этот элемент в изобилии содержится в говядине, дарах моря, печени, орехах, а также гречке и шпинате.


Источники цинка


Цинк – еще один крайне важный элемент для сохранения красоты и здоровья волос. Девушки, которые вызывают восхищение окружающих пышными, роскошными волосами, точно не страдают от недостатка цинка. Так что обязательно обратите внимание на этот элемент. Обеспечить его бесперебойное поступление в организм удастся, если в холодильнике будут такие продукты, как говядина, баранина, орехи, овес, продукты молочного происхождения.

Источники кремния


Представительницы прекрасной половины человечества, которые страдают от повышенной ломкости локонов и обильного выпадения волосков, должны проверить организм на уровень содержания кремния и селена. Именно дефицит этих элементов приводит к тому, что волоски начинают обламываться чуть ли не у самых корней, а после расчесывания на расческе остается целый клок волос. Для того чтобы восполнить дефицит селена, регулярно употребляйте бобовые, белые грибы, отруби, чеснок и оливковое масло. Также полезно периодически есть орехи кешью и морские водоросли. Подпитать организм кремнием поможет морковка, редиска, рис, пшеница и кукуруза. При правильном подходе к организации питания восстановление волос не займет много времени. Главное – внимательно следить за тем, что появляется в вашей тарелке.

25 февраля 2024, 14:04
Фото: www.unsplash.com
Ольга Белозерова
Клео.ру✓ Надежный источник

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