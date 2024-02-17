Как замаскировать перхоть: пять экстренных советов

Внешний вид играет огромное значение для представительниц прекрасной половины человечества. Девушки готовы тратить уйму времени и денежных средств на то, чтобы выглядеть превосходно. Такая неприятность, как появление перхоти, может надолго лишить женщину покоя и даже довести до отчаяния. Действительно, несмотря на то, что это всего лишь заболевание кожи головы, которое нужно вылечить, перхоть всегда ассоциируется с неопрятностью, грязью и так далее. Девушка с перхотью вряд ли привлечет внимание представителей противоположного пола, зато может стать объектом насмешек окружающих. Женский журнал «Клео.ру» делится пятью эффективными способами, которые позволят быстро замаскировать перхоть.





Глубокое очищение

Пиллинг

Правильный режим фена

Сменить пробор

Собрать объемный хвост

В первую очередь, нужно отметить, что этот недуг нуждается в комплексном лечении, которое может подобрать только профильный специалист. Однако мгновенно перхоть не уйдет. Так что даже на период лечения нужно найти способ снизить негативный визуальный эффект. Для начала обзаведитесь специальным шампунем против перхоти. Глубокое очищение поможет аккуратно убрать с кожи омертвевшие клетки, благодаря чему они не появятся неожиданным образом на ваших плечах в виде непрезентабельного снежного покрова.Глубокое очищение лучше усилить пиллингом. Существуют специальные средства для пиллинга кожи головы. Они мягко отшелушивают лишние клетки. После использования специального очищающего шампуня и пиллинга количество омертвевших клеток резко сократится, и вы спокойно будете чувствовать себя на протяжении всего дня.Представительницам прекрасной половины человечества, которые столкнулись с проблемой появления перхоти, следует на время отказаться от использования горячего воздуха при сушке волос. Высокие температуры способствуют высушиванию кожи, которая в итоге отвечает появлением большого количества омертвевших клеток. В период лечения волосы лучше сушить холодным воздухом или вовсе обходиться без фена.Также в маскировке перхоти поможет смена пробора. Обычно зоны с омертвевшими клетками концентрируются именно там, где девушки распределяют волосы по разным сторонам головы. Смена пробора поможет замаскировать волосами самую сильно пострадавшую часть головы.Эффективным вариантом будет сменить на время сам стиль прически. Если вас тревожит перхоть, лучше носить высокие объемные хвосты. При таком виде укладки практически вся кожа головы оказывается скрыта волосами, а это значит, что ненавистная перхоть будет абсолютно не видна окружающим.Такие экстренные советы помогут справиться с деликатной проблемой в то время, пока вы будете лечить перхоть под присмотром опытного медицинского специалиста. Разумеется, маскировка не решит проблему, а лишь облегчит ситуацию на время лечения.