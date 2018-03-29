Как сохранить стройную фигуру и упругую кожу на долгие годы

Почему одним леди без особых хлопот удается выглядеть на 10 лет моложе своего возраста, а другие никак не могут справиться с признаками раннего старения? Все дело в генетике, скажете вы и будете совершенно правы. Но не стоит забывать, что сегодня мы вполне можем бросить вызов собственной ДНК и значительно замедлить процесс старения. Было бы желание. А методов сохранить стройную фигуру и упругую кожу на долгие годы немало. И основные среди них:

1. Здоровый сон

Восстановление — один из важных этапов для любого организма. Но, к сожалению, сегодня мы нередко пренебрегаем полноценным сном. Ученые советуют спать не менее 7-8 часов в сутки, и тогда можно не переживать о лишнем весе и состоянии кожи.

Также настоятельно рекомендуется за два часа до сна отказаться от использования гаджетов и просмотра телевизора — голубой свет экранов девайсов подавляет естественную выработку гормонов сна вроде мелатонина.

2. Сбалансированная диета

Контроль над собственным рационом питания можно рассматривать как способ контроля веса тела. Но многие нутриционисты предлагают смотреть шире: то что вы едите напрямую влияет на метаболизм и помогает не только продлить жизнь, но и сохранить эластичность кожи и фигуру в тонусе.

Высокое содержание рафинированного сахара в рационе не самым лучшим образом отражается на состоянии кожи — она теряет упругость, обезвоживается. Некоторые диетологи также рекомендуют леди старше 30 лет строго контролировать количество молочных продуктов (особенно сыра), ограничить потребление кофе и отказаться от алкоголя.

3. Физическая активность

Интенсивные фитнес-тренировки с последующим периодом полноценного восстановления — признанный учеными youth switch (переключатель возраста). С помощью занятий спортом можно действительно повернуть время вспять. Так, регулярные интервальные тренировки повышают выносливость организма и стимулируют обмен веществ.

Профи рекомендуют проводить 4 интервальных тренировки в неделю — это идеальный вариант. Но что если у вас постоянный стресс и на стандартные тренировки не хватает ни времени, ни сил? Российская компания ЭСМА создала уникальный EMS тренажер на основе опытных разработок аппаратуры для моряков-подводников для борьбы в НИЛ Физиологии Центра подводного плавания ВМФ.

EMS-тренажер от ЭСМА — двойной удар по несовершенствам фигуры, поскольку профессиональный миостимулятор дополняет специальный электродный жилет. Во время кардиотренировки на EMS-тренажере прорабатываются практически все группы мышц, что приводит не только к росту мышечной массы и стимуляции кровообращения. За непродолжительное время вполне возможно неплохо скорректировать вес и объемы (стабильный вес — гарант антиэйджинга), избавиться от признаков целлюлита и даже обрести эффектный рельеф фигуры.

EMS-тренировки, в отличие от стандартных силовых упражнений, совершенно не травмируют суставы и позвоночник, поскольку сокращение мышцы происходит не за счет силовой нагрузки вроде поднятия штанги и массивных гантелей, а благодаря миостимуляции. Ко всему прочему задействуются так называемые «спящие» — глубокорасположенные мышцы, соответственно эффект EMS-тренировки будет заметен гораздо раньше.

4. Уход за кожей лица как медитативный ритуал

Если уделять внешнему виду кожи достаточно внимания на регулярной основе, то можно предотвратить появление морщинок и потери упругости. 15-20 минут каждый вечер на легкий самомассаж и нанесение крема на кожу с любовью порой действуют не хуже уколов красоты, а в долгосрочной перспективе гораздо эффективнее.

Но что, если вы уже не можете похвастаться эластичной и гладкой кожей? Аппараты миостимуляторы ЭСМА помогут восстановить овал лица и вернуть упругость коже.

Под воздействием импульсов тока стимулируется кровообращение и лимфоотток, клетки кожи обновляются быстрее и, можно сказать, качественнее.

В целом, профессиональный миостимулятор ЭСМА решает сразу несколько задач:

На мышечном уровне: восстановление тонуса;

На сосудистом уровне: активация кровотока и лимфотока;

На уровне жировой клетки: локальный липолиз.

Только одно «но». Противопоказания к миостимуляции: беременность, активный туберкулез легких и почек, тромбофлебит, камни в почках, мочевом или желчном пузыре (при воздействии в области живота и поясницы), гнойные воспалительные процессы, почечная и печеночная недостаточность, заболевания кожи, встроенный кардиостимулятор.

Готовы бросить вызов генетике и сохранить красоту на долгие годы?

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