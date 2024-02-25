Как отбелить зубы дома: семь эффективных советов

Не зря американцы так много внимания уделяют состоянию зубов. Красивая, белоснежная улыбка располагает к себе окружающих и может быть залогом успеха во многих сферах жизни. Представительницы прекрасной половины человечества традиционно стремятся к совершенству, что касается и цвета зубов. Женский журнал «Клео.ру» делится домашними способами придать эмали белоснежный вид.





Зубная паста с абразивными частицами

Пищевая сода



Активированный уголь



Перекись водорода

Масло чайного дерева



Оливковое масло

Лимон

Разумеется, в первую очередь, нужно обратить внимание на специализированное средство для очищения и отбеливания зубов – зубную пасту. Качественное средство способно заметно отбелить эмаль. Лучше отдавать предпочтение пастам с абразивными частицами. Они мягко полируют зубки, убирают налет и пигментные пятна.Очень популярный «бабушкин» метод отбелить зубы. Многим хорошо известно, что пищевая сода способна до блеска отполировать зубы и сделать их значительно белее. Однако подобные косметические приемы можно использовать только в экстренных случаях. Например, перед долгожданным свиданием. Частое применение соды может привести к разрушению эмали и повышению ее чувствительности.Привычное аптечное средство также является популярным способом вернуть зубам белизну. Уголь отлично справляется с пигментными пятнами и налетом. Пару таблеток нужно превратить в порошок и добавить к зубной пасте. Для того чтобы средство подействовало, зубки нужно чистить не менее 3 минут. Этот метод тоже можно использовать не чаще двух раз в месяц, чтобы не травмировать эмаль.Еще одно агрессивное, но эффективное средство. С перекисью водорода нужно быть максимально осторожной. Ее ни в коем случае нельзя глотать, также жидкость не должна попасть на слизистые. Перед применением перекись следует нанести на ватный диск и ненадолго приложить его к зубам. Подобную процедуру лучше делать не чаще нескольких раз в год. Перекись отлично отбеливает эмаль, но может ее повредить. Экспериментировать со здоровьем не стоит.Компоненты, входящие в масло чайного дерева, помогают бороться с болезнетворными бактериями, из-за которых может появиться кариес. Это средство не только помогает в отбеливании зубов, но и отлично освежает полость рта.Масло оливы – настоящий кладезь полезных микроэлементов. Есть в этом ароматном продукте и вещества, которые способствуют оздоровлению зубов и возвращению им белоснежного цвета. С помощью масла нужно регулярно ополаскивать ротовую полость, делая акцент на обработке зубов. Для этого берем одну ложку масла, хорошенько полоскаем рот, а затем выплевываем оставшуюся жидкость.Лимон – хорошо известный многим натуральный отбеливатель. Сок лимона также можно добавлять в пасту для того, чтобы сделать ее более эффективной в вопросах отбеливания зубов. Часто использовать это средство не стоит, так как лимонная кислота способна повредить зубную эмаль. Но периодически подобные процедуры проводить можно. В любом случае перед началом экспериментов необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.