Главный бьюти-тренд декабря: морозный макияж

Белые стрелки

Очень нежный вариант, который красиво смотрится в качестве основного акцента в макияже. Дополнить белые стрелки можно румянами холодного оттенка, черной тушью на ресницах и светлым блеском для губ.

Более яркий и праздничный вариант – белые стрелки поверх классических черных. Наносить подводку визажисты советуют на базовое покрытие век: например, на кремовые тени в тон кожи или на специальный праймер.

Лайфхак от визажистов: если под рукой нет белой подводки или специального лайнера, а модные снежные стрелки очень хочется, смочите тонкую кисть водой, окуните ее в белые тени (особенно красиво будут смотреться хромированные и сияющие оттенки) и подведите веки.

Лунный свет

Один из самых трендовых макияжей этой зимы – вариация "glow skin" с холодными бликами хайлайтера: так называемый чистый мейкап, не перегруженный деталями, весь смысл которого сводится к идеальной сияющей коже.

Выбирая хайлайтер для такого образа, ориентируйтесь на холодные оттенки и не бойтесь блесток – в преддверии Нового года можно и нужно сиять ярче всех. Наносите блестящую пудру на верхнюю часть скул, в ямочку над губой, на спинку носа и на середину подбородка.

Снежные тени

В декабре актуальны любые оттенки и текстуры белого на веках. Например, можно взять белый матовый в качестве основы для смоки айс: такой макияж требует опыта и сноровки, но смотрится очень выразительно.

Более простой, но вместе с тем модный вариант – сияющие тени, нанесенные на верхнее и нижнее веки.

Во всем блеске

Тренд, который ну никак не получается игнорировать, – блестящие ресницы с россыпью мелкого глиттера. Эту тенденцию можно заметить в мейкапе многих западных блогеров: они словно соревнуются, кто сияет ярче остальных!





Такой эффект достигается при помощи глиттерных тушей для ресниц. Они выпускаются с разными оттенками блесток, но популярен сейчас именно бело-серебристый. Наносить такую тушь можно не только на ресницы, но и на брови. Или использовать в качестве подводки для век.



