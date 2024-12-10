Главный бьюти-тренд декабря: морозный макияж

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Ресницы, словно подернутые инеем, бело-серебристые искрящиеся тени на веках, холодные блики хайлайтера... Именно так выглядела бы современная Снегурочка, - в духе свежих трендов наступившей зимы.

Белые стрелки

Очень нежный вариант, который красиво смотрится в качестве основного акцента в макияже. Дополнить белые стрелки можно румянами холодного оттенка, черной тушью на ресницах и светлым блеском для губ.

Фото: архивы пресс-службы SHIK Cosmetics. Жидкие тени SHIK Liquid eyeshadow

Более яркий и праздничный вариант – белые стрелки поверх классических черных. Наносить подводку визажисты советуют на базовое покрытие век: например, на кремовые тени в тон кожи или на специальный праймер.

Фото: pinterest.com

Лайфхак от визажистов: если под рукой нет белой подводки или специального лайнера, а модные снежные стрелки очень хочется, смочите тонкую кисть водой, окуните ее в белые тени (особенно красиво будут смотреться хромированные и сияющие оттенки) и подведите веки.

Фото: архивы пресс-служб. Подводка для глаз COLOUR IT! жидкая, тон 02 White, Essence; Автоматический карандаш для глаз, белый, Make Up Factory; Цветной маркер для век 24h, белый, NINELLE; Тени для век Alphabet, оттенок Y, ARIVE MAKEUP; Тени для век Space Glam, 010 Moonlight Glow, Catrice

Лунный свет

Один из самых трендовых макияжей этой зимы – вариация "glow skin" с холодными бликами хайлайтера: так называемый чистый мейкап, не перегруженный деталями, весь смысл которого сводится к идеальной сияющей коже.

Фото: pinterest.com

Выбирая хайлайтер для такого образа, ориентируйтесь на холодные оттенки и не бойтесь блесток – в преддверии Нового года можно и нужно сиять ярче всех. Наносите блестящую пудру на верхнюю часть скул, в ямочку над губой, на спинку носа и на середину подбородка.

Фото: архивы пресс-служб. Пудра Хайлайтер Satin Duo, BABOR; Перламутровая пудра Mineralize Skinfinish, оттенок Lightscapade, MAC; Хайлайтер Revolution PRO Lustre, оттенок White Rose

Снежные тени

В декабре актуальны любые оттенки и текстуры белого на веках. Например, можно взять белый матовый в качестве основы для смоки айс: такой макияж требует опыта и сноровки, но смотрится очень выразительно.

Фото: соцсети / @daniellemarcan

Более простой, но вместе с тем модный вариант – сияющие тени, нанесенные на верхнее и нижнее веки.

Фото: pinterest.com

Во всем блеске

Тренд, который ну никак не получается игнорировать, – блестящие ресницы с россыпью мелкого глиттера. Эту тенденцию можно заметить в мейкапе многих западных блогеров: они словно соревнуются, кто сияет ярче остальных!

Фото: архивы пресс-службы Kiko Milano

Такой эффект достигается при помощи глиттерных тушей для ресниц. Они выпускаются с разными оттенками блесток, но популярен сейчас именно бело-серебристый. Наносить такую тушь можно не только на ресницы, но и на брови. Или использовать в качестве подводки для век.

Фото: архивы пресс-служб. Подводка-глиттер для глаз и тушь для ресниц Naj Oleari Sparkling Queen; Глиттерная тушь Lash Sensational Sky High Space Diamond Glitter, Maybelline NY; Тушь-лайнер Glitter Mascara & Liner, Artdeco

Мария Орешкина

Редактор

 

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