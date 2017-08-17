10 причин получить карту Тинькофф для шопинга и красоты

Тинькофф Банк предлагает оформить специальную карту для шопинга и красоты.

Вот 10 причин, по которым стоит обратить внимание на эту акцию:

1. Кэшбэк 10% на одежду

Кэшбэк — это когда банк возвращает определенный процент от суммы покупки, которую вы оплатили картой.

По этой карте кэшбэк действует в любом магазине одежды, а не в каком-то списке конкретных брендов.

Пример. Вы пришли в магазин, допустим, Levi`s. Купили джинсы. Джинсы стоят 5000 рублей. 10% (500 рублей) вернутся к вам на счет.

2. Кэшбэк 10% на обувь

Все то же самое, как в пункте 1, только с магазинами обуви.

Действует во всех магазинах, без привязки к конкретной марке.

Как это работает? У каждой торговой точки, где принимают карты, есть специальный код. И банки понимают, когда вы платите в обувном магазине, а когда в продуктовом супермаркете.

3. Кэшбэк 10% на косметику и парфюмерию

Допустим, вы пришли в Л'Этуаль и купили духи за 7000 рублей. 700 рублей вам вернутся на счет. Вместо Л'Этуаль можете подставить название вашего любимого магазина парфюмерии и косметики.

4. Кэшбэк 10% на салоны красоты

Просто идете на свою обычную стрижку, но теперь она обойдется вам на 10% дешевле.

5. Кэшбэк 5% на фитнес и спорттовары

Вы решили записаться в фитнес-клуб. Покупаете абонемент за 40 000 рублей. 5% (2 000 рублей) возвращаются на ваш счет.

6. Кэшбэк рублями

Во всех примерах, которые мы привели, вам на счет вернутся рубли. Сумма кэшбэка возвращается на карту раз в месяц.

Если вы оплачиваете картой покупку в других категориях, начисляем бонусы: 1% со всех остальных покупок и до 30% за покупки у партнеров.

7. До 30% бонусами у партнеров

Больше всего бонусов можно получить за покупки у партнеров. После оформления карты нужно зайти в интернет-банк и проверить, какие предложения подобрал для вас Тинькофф.

За такие покупки возвращаются не рубли, а бонусы. По спецпредложениям можно получить до 30% бонусами за покупку.

1 бонус = 1 рубль.

8. Лучший интернет-банк и мобильное приложение

Это не мы так придумали, это мнение экспертов. Вот какая строчка из пресс-релиза у нас есть: «Мобильное приложение Тинькофф Банка признано лучшим в России в 2014, 2015 и 2016 гг. агентством Markswebb Rank & Report и в 2013—2016 гг. компанией Deloitte».

Например, интернет-банк раскладывает все ваши траты по категориям:

9. Дешевое обслуживание

Карта стоит всего 590 рублей в год. То есть обслуживание вы отобьете кэшбэком за один поход в торговый центр.

10. Не нужно ходить в офис банка, чтобы получить карту

Вы оставляете заявку, и в удобное вам время и место приедет представитель банка с картой и договором.

Какие есть ограничения

Главных два:

В месяц банк выплатит не более 2000 ₽ кэшбэка (до конца года можно получить до 7000 ₽).

Если у вас уже есть кредитка Тинькофф, карту оформить нельзя. Если дебетовка — карту оформить можно.

Как получить карту

Подайте заявку на этой странице: http://l.tinkoff.ru/kleoru

Важно: если подать заявку на карту где-то еще, бонусы начислены не будут.

Акция распространяется только на карты, оформленные на официальной странице.

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