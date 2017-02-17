Самые необычные и веселые виды йоги

На данный момент йога является одним из самых популярных видов физической активности в мире. Только в США йогу практикуют более 16 млн человек. Точных данных по России нет, но в каждом фитнес-клубе обязательно есть классы йоги, и рейтинги таких уроков на протяжении уже 10 лет остаются одними из самых высоких.

Одна разновидность йоги более силовая, другая — более динамичная, третья — более спокойная. Но все равно классическая йога — это связь духовных, психических и физических практик.

Есть часть людей, которые говорят: «Йога — это не мое. Мне как-то скучно, хочется других эмоций, драйва». Действительно, йога может подойти далеко не всем. Правда, в последнее время появились различные направления, в основе которых лежат асаны из йоги, но не уделяется такое внимание духовной и психической составляющей, а занятия проходят весело и дарят заряд бодрости и отличного настроения.

Йога в гамаках

Можно встретить различные названия и направления: антигравити-йога, йога в воздухе, акройога и др.

Суть состоит в том, что для занятия используется специальный гамак, который подвешивается к потолку. Урок сочетает в себе классические асаны, упражнения из пилатеса и воздушной акробатики. Гамак позволяет прочувствовать свое тело в трехмерном пространстве, получить ощущения полета.

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Самое захватывающее — это различные перевороты, когда с помощью гамака вы висите вниз головой в какой-нибудь закрученной позе.

Есть упражнения, когда в прямом смысле слова летаешь! Они обычно одни из самых любимых у занимающихся — в этот момент эмоции просто переполняют!

Одним из преимуществ йоги в гамаках является то, что она подходит для любого уровня подготовленности, для любой комплекции. Гамак может как упростить, так и усложнить любую асану.

Есть еще одно преимущество — помимо развития гибкости, силы, подвижности в суставах, снижения жирового компонента, йога в гамаках отлично тренирует вестибулярный аппарат. Если вы испытываете проблемы в транспорте, лифте и др., то за несколько тренировок вы почувствуете, насколько легче стали это переносить.

Как правило, занятия проходят в небольших группах от 4-10 человек, поэтому инструктор может контролировать каждого занимающегося.

Серф-йога (surf yoga)

Если йога в гамаках уже достаточно популярна, то йога на серф-досках только начинает набирать обороты.

Вообще, йога и серфинг очень близки: если вы поедете куда-нибудь серфить, то, как правило, школы предлагают и уроки йоги. Для успешного катания необходимы гибкость, хорошая подвижность в суставах и развитые мышцы-стабилизаторы — как раз то, чего можно достигнуть на йоге.

Сейчас в клубах можно встретить йогу на серф-досках на суше и на серф-досках в воде. На суше используются специальные доски, под которыми располагаются балансировочные подушки, дающие эффект нестабильной поверхности или эффект воды. Здесь помимо всех эффектов классической йоги добавляется очень хорошая тренировка мышц-стабилизаторов. Йога в бассейне на специальных досках или на обычных серф-досках на открытой воде — безумно интересно и необычно. Одно неловкое движение, и вы упали, поэтому на таком занятии вы будете бороться за каждое упражнение до конца.

Конечно, такие практики подходят для хорошо тренированных людей. Координация, силовая выносливость, гибкость, снятие эмоционального напряжения — вот основные эффекты таких занятий.

Бикрам-йога

Этот вид йоги появился в России тоже сравнительно недавно — 6-7 лет назад, и с каждым днем он набирает обороты популярности. Необычно в ней то, что занятия проходят при температуре +38-40 градусов по Цельсию и при высокой влажности, что имитирует климат Индии.

На занятиях новичков выполняются 26 асан в строгой последовательности. Каждая асана готовит организм к выполнению последующей. Тем самым максимально снижаются риски получения травмы. Так как температура воздуха высокая, то мышцы легче растягиваются, тело становится более послушным. Такой вид йоги подойдет тем, кто хорошо переносит высокие температуры и любит погреться.

fitnessenfemenino.com

В целом очень много фитнес-программ заимствуют асаны из йоги. В клубах можно встретить классы, которые представляют собой микс из различных направлений — йоги, тай-чи, пилатеса.

Например, Body Ballance, который сейчас очень популярен во многих фитнес-клубах. Еще одним направлением, которое также часто заимствует различные асаны, является стрейчинг. У одного инструктора весь урок может быть выстроен из асан, направленных на увеличение гибкости, у другого — 2-3 адаптированных упражнения.

Сейчас в Сети можно встретить информацию и про пивную йогу, и про канабис-йогу, которые зародились на волне различных рейв-фестивалей.

Это все, конечно, очень весело, только необходимо помнить, что со спортом и здоровым образом жизни все эти вещи несовместимы. Это не только не окажет положительного влияния на организм, но и очень травмоопасно.

Кристина Лесникова, фитнес-директор сети World Gym