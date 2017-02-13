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Бейонсе шокировала на церемонии «Грэмми»


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Несколько лет назад она тщательно скрывала свою беременность. Но сейчас все резко изменилось. Накануне на церемонии вручения наград «Грэмми» беременная Бейонсе (Beyonce) поразила публику невероятно эффектным и даже рискованным шоу.

  • Бейонсе
  • Бейонсе
  • Адель
  • Леди Гага
  • Кети Пэрри
  • Соланж Ноулз
  • Пэрис Джексон
  • Джой Вилла
 
 
 

1 февраля звезда официально объявила о том, что ждет двойню, и опубликовала серию откровенных снимков. И на этом история не закончилась. Вчера на церемонии в Лос-Анджелесе Бейонсе устроила фееричное шоу - звезда появилась на сцене в полупрозрачном золотистом туалете и исполнила один из своих хитов. Несмотря на интересное положение, артистка немного танцевала и даже продемонстрировала несколько эффектных трюков.

Тем временем главным триумфатором вечера стала певица Адель (Adele). Ее композиция Hello победила в номинации «Песня года», ее альбом «25» признали лучшей поп-пластинкой года. Также певица получила «Грэмми» за «Лучшее сольное поп-исполнение» композиции Hello.

Что касается нарядов, то самое сильное впечатление на модных обозревателей произвела Леди Гага (Lady Gaga). Звезда тряхнула стариной и предстала в откровенном костюме, который наверняка бы свел с ума Кристиана Грея. Удивила и певица Джой Вилла (Joy Villa). Девушка появилась в вечернем туалете темно-синего цвета с серебристыми буквами слогана предвыборной кампании Трампа.

Ранее мы писали:

Бейонсе ждет двойню. Это официально.​

Леди Гага прыгнула с крыши. Звезда феерично выступила на Суперкубке.

Адель откажется от гастролей ради сына. Певица твердо намерена стать идеальной мамой.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 2 Нравится 13.02.2017 Теги: бейонсе грэмми

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