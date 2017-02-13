Бейонсе шокировала на церемонии «Грэмми»

Несколько лет назад она тщательно скрывала свою беременность. Но сейчас все резко изменилось. Накануне на церемонии вручения наград «Грэмми» беременная Бейонсе (Beyonce) поразила публику невероятно эффектным и даже рискованным шоу.

















1 февраля звезда официально объявила о том, что ждет двойню, и опубликовала серию откровенных снимков. И на этом история не закончилась. Вчера на церемонии в Лос-Анджелесе Бейонсе устроила фееричное шоу - звезда появилась на сцене в полупрозрачном золотистом туалете и исполнила один из своих хитов. Несмотря на интересное положение, артистка немного танцевала и даже продемонстрировала несколько эффектных трюков.

Тем временем главным триумфатором вечера стала певица Адель (Adele). Ее композиция Hello победила в номинации «Песня года», ее альбом «25» признали лучшей поп-пластинкой года. Также певица получила «Грэмми» за «Лучшее сольное поп-исполнение» композиции Hello.

Что касается нарядов, то самое сильное впечатление на модных обозревателей произвела Леди Гага (Lady Gaga). Звезда тряхнула стариной и предстала в откровенном костюме, который наверняка бы свел с ума Кристиана Грея. Удивила и певица Джой Вилла (Joy Villa). Девушка появилась в вечернем туалете темно-синего цвета с серебристыми буквами слогана предвыборной кампании Трампа.

Ранее мы писали:

Бейонсе ждет двойню. Это официально.​

Леди Гага прыгнула с крыши. Звезда феерично выступила на Суперкубке.

Адель откажется от гастролей ради сына. Певица твердо намерена стать идеальной мамой.

Источник фото: Globallookpress.com