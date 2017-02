Леди Гага прыгнула с крыши

Певица Леди Гага (Lady Gaga) еще раз напомнила о своем статусе самой смелой и самой эпатажной. Накануне артистка выступила в перерыве финала Суперкубка в Хьюстоне. И шоу было действительно очень и очень эффектным.









Сначала Гага в серебристом костюме появилась на крыше и исполнила один куплет America The Beautiful на фоне звездного неба. А после лихо пригнула вниз. И плавно приземлилась на башню. Поприветствовала публику и исполнила свой хит Poker Face. Также Леди спела популярные композиции Million Reasons, Born This Way и Telephone.

Выступление получилось действительно ярким и запоминающимся. Публика довольна, и Гага тоже.

Любопытно, что в начале прошлой недели появилась особая петиция против выступления Гаги. По мнению фанатов американского футбола, в перерыве между матчами гораздо гармоничнее выглядят Бруно Марс (Bruno Mars) и Джей-Зи (Jay-Z). Документ подписало более 60 тысяч человек. Это уже второе выступление Гаги на Суперкубке. В прошлом году звезда исполнила гимн США перед началом игры. В перерыве выступали Coldplay и Бейонсе.

