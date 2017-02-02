Бейонсе ждет двойню
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Певица Бейонсе Ноулз (Beyonce Knowles) - самая счастливая женщина на планете. Звезда готовится к пополнению. Накануне артистка официально объявила о том, что ждет двойню!
Когда-то таблоиды полнились слухами о том, что первенец Бейонсе и Джей-Зи (Jay-Z) Блю Айви (Blue Ivy) рождена суррогатной матерью. «Это идиотский слух, самый нелепый слух, который я когда-либо слышала о себе... В конце концов я не настолько тщеславна», — возмущалась артистка. Но теперь подобных сплетен возникнуть не должно - звезда опубликовала в соцсетях эффектный снимок, для которого позировала лишь в нижнем белье и фате.
«Мы рады сообщить вам прекрасную новость. Мы дважды счастливы. Скоро наша семья станет больше на двух человек, и мы благодарны всем за добрые пожелания», — подписала фото исполнительница. Бейонсе не уточнила срок появления малышей на свет, но, судя по объемам, она находится в конце второго триместра беременности. Особо внимательные поклонники предполагают, что, выбрав белье голубого и бордового цвета, звезда сделала намек на пол - на свет появятся мальчик и девочка.
Ранее певица рассказывала, что, когда была беременна первенцем, испытывала целую гамму эмоций. «Это было потрясающе. Я чувствовала, что Бог дал мне шанс принимать участие в рождении самого настоящего чуда».
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