Бейонсе ждет двойню

Певица Бейонсе Ноулз (Beyonce Knowles) - самая счастливая женщина на планете. Звезда готовится к пополнению. Накануне артистка официально объявила о том, что ждет двойню!







Когда-то таблоиды полнились слухами о том, что первенец Бейонсе и Джей-Зи (Jay-Z) Блю Айви (Blue Ivy) рождена суррогатной матерью. «Это идиотский слух, самый нелепый слух, который я когда-либо слышала о себе... В конце концов я не настолько тщеславна», — возмущалась артистка. Но теперь подобных сплетен возникнуть не должно - звезда опубликовала в соцсетях эффектный снимок, для которого позировала лишь в нижнем белье и фате.

«Мы рады сообщить вам прекрасную новость. Мы дважды счастливы. Скоро наша семья станет больше на двух человек, и мы благодарны всем за добрые пожелания», — подписала фото исполнительница. Бейонсе не уточнила срок появления малышей на свет, но, судя по объемам, она находится в конце второго триместра беременности. Особо внимательные поклонники предполагают, что, выбрав белье голубого и бордового цвета, звезда сделала намек на пол - на свет появятся мальчик и девочка.

Ранее певица рассказывала, что, когда была беременна первенцем, испытывала целую гамму эмоций. «Это было потрясающе. Я чувствовала, что Бог дал мне шанс принимать участие в рождении самого настоящего чуда».

Ранее мы писали:

Шейк готовится к родам вместе с будущей свекровью. Мать Брэдли Купера с радостью ждет внука.

Бейонсе перевоплотилась в Мэрилин Монро. Необычная фотосессия артистки.

Песня дня. Сексуальный гламур от Бейонсе. Клип на песню Haunted.