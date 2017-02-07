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Бузова: «Когда я встану... Упадут все»


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Ольга Бузова продолжает удивлять поклонников. Накануне девушка представила свою новую песню «Привыкаю» в эфире канала ТНТ. А затем вспомнила о своих впечатляющих выступлениях на телешоу «Я смогу». Похоже, это намек.

 

Несколько часов назад звезда опубликовала в соцсетях ролик со своим номером телешоу «Я смогу». Программа выходила в эфир три года назад. «Я буду падать, падать и падать. Но когда я встану...упадут все», — написала Ольга. Похоже, девушка решила сделать предупреждение своим недругам.

А тем временем финансовые дела ведущей идут в гору. В конце года во время бракоразводного процесса с футболистом Дмитрием Тарасовым Бузова лишилась белого Mercedes, в свое время подаренного мужем. Девушка была вынуждена взять в аренду иномарку премиум-класса, но, похоже, скоро мы увидим Ольгу на новом шикарном авто.

Как сообщается, тайный поклонник подарил телеведущей Mercedes GLE. Внедорожник цвета синий металлик с бежевым кожаным салоном стоит 10 миллионов рублей, рапортует Life. Бузовой позвонил менеджер автосалона, который сообщил девушке, что ее в магазине ждет подарок. Бузова очень обрадовалась, но пока предпочитает не делиться своими эмоциями в соцсетях.

Ранее мы писали: 

Что с лицом Ольги Бузовой? Поклонники заметили изменения во внешности ведущей. 

Бузова совершила «Прорыв года».  Ведущая получила почетную награду.

Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию. 


0 Не нравится 2 Нравится 07.02.2017 Теги: Ольга Бузова

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