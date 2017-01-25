Бузова преследует Тарасова?

Телеведущая Ольга Бузова вот уже почти месяц свободная девушка. Но, похоже, одиночество звезде в тягость, и ее сильно тянет к бывшему мужу. По крайней мере, поклонники заметили, что Ольга выбирает довольно странный маршрут путешествий по Европе и подозрительно часто оказывается в тех же городах, что и Дмитрий Тарасов.

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На прошлой неделе Бузова отмечала свой день рождения в Испании. И в то же время там находился Тарасов на сборах. Теперь Ольга отправилась в Рим. И как выясняется, в столице Италии сейчас проходит обследование и курс восстановления после травмы в одной из клиник Дмитрий.

Поклонники ведущей и спортсмена уже активно дискутируют в соцсетях: «Она имеет, конечно, право, но я бы не поехала хотя бы потому, что начнут обсуждать "таскается за бывшим"», «Таскается. Хоть и хорохорится, привыкаю, привыкаю. Не того самолюбия девка, чтобы лапки складывать и уповать на волю божью. Все делает, просчитано и с далеким прицелом», «И что? Может, ей теперь предварительно созваниваться с его тренером и узнавать маршрут их сборов, чтобы не дать с ним пересечься».

Сама же Бузова накануне опубликовала очередное стихотворение с намеком:

Спасибо всем, кто нам мешает,

Кто нам намерено вредит.

Кто наши планы разрушает,

И нас обидеть норовит!

<...> Спасибо вам за всё за это,

Ну что б мы делали без вас!

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