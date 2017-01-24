Собчак гуляет по Парижу

Ксения Собчак - дама весьма активная. И долго сидеть на одном месте не может. Забудьте про декретный отпуск - звезда уже вылетела в Париж. Накануне Ксения побывала на показе кутюрной коллекции Christian Dior.







Как главный редактор журнала L'Officiel Собчак просто не могла пропустить Неделю высокой моды. «В Париж по делу срочно», — сообщила звезда, опубликовав снимок, на котором она запечатлена в стильном сером пальто. Образ Ксении понравился многим подписчикам: «Дорогие @frolburimskiy @ulyanasergeenko @xenia_sobchak, без вас и Диор не Диор!», «Такая стильная», «Как же вы круто выглядите!», «Какая же вы красивая! Просто светитесь!!!»

Не обошлось и без критических замечаний: «Жесть. Что тут шикарного, очнитесь. Стиль травести в зипуне», «Бушлатик надела», «Прям Акунин)))».

А как оцениваете образ Ксении?

Надо сказать, поездка в Париж стала для Собчак первой после появления на свет первенца в ноябре. Знаменитость быстро восстановила форму после родов и уже через несколько недель начала выступать на корпоративах. Ксения старается соблюдать пресловутый баланс между материнскими обязанностями и работой и полагает, что ей это вполне удается.

Ранее мы писали:

Водянова блеснула на шоу Dior. Топ-модель появилась в необычном наряде.

Собчак блистает после родов. Первый официальный выход после рождения сына.