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Собчак гуляет по Парижу


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Ксения Собчак - дама весьма активная. И долго сидеть на одном месте не может. Забудьте про декретный отпуск - звезда уже вылетела в Париж. Накануне Ксения побывала на показе кутюрной коллекции Christian Dior.

 
 
 

Как главный редактор журнала L'Officiel Собчак просто не могла пропустить Неделю высокой моды. «В Париж по делу срочно», — сообщила звезда, опубликовав снимок, на котором она запечатлена в стильном сером пальто. Образ Ксении понравился многим подписчикам: «Дорогие @frolburimskiy @ulyanasergeenko @xenia_sobchak, без вас и Диор не Диор!», «Такая стильная», «Как же вы круто выглядите!», «Какая же вы красивая! Просто светитесь!!!»

Не обошлось и без критических замечаний: «Жесть. Что тут шикарного, очнитесь. Стиль травести в зипуне», «Бушлатик надела», «Прям Акунин)))».

А как оцениваете образ Ксении?

Надо сказать, поездка в Париж стала для Собчак первой после появления на свет первенца в ноябре. Знаменитость быстро восстановила форму после родов и уже через несколько недель начала выступать на корпоративах. Ксения старается соблюдать пресловутый баланс между материнскими обязанностями и работой и полагает, что ей это вполне удается.

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1 Не нравится 0 Нравится 24.01.2017 Теги: Ксения Собчак

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