Пугачеву просят назвать имя ее врага
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Дискуссия о новогодних шоу с участием Примадонны может перейти на новый уровень. Казалось бы, споры только улеглись, но... Недавно Алла Пугачева обмолвилась, что ведется травля и она знает, кто за этим стоит. Теперь от Аллы Борисовны требуют назвать имя завистника.
Напомним, в начале января в Сети появилась петиция к руководству Первого канала пересмотреть формат праздничных шоу. Уточнялось, что формат «В гостях у Примадонны» зрителям основательно надоел. Документ собрал более 170 тысяч подписей и вызвал широкий резонанс. За Аллу Борисовну выступили многие артисты шоу-бизнеса. Позже автор петиции Вадим Манукян из Ростова заявил, что его неправильно поняли и он с уважением относится к Пугачевой.
На днях на расспросы журналистов об «антипугачевском» скандале певица заявила: «Вы и сами прекрасно знаете, что это все заказуха. Я даже знаю, чьих рук это дело».
Слова певицы не на шутку разозлили Манукяна, и он обратился к диве через соцсети. «Алла Борисовна! Так кто же этот «серый кардинал», который стоит за всей историей? Кто этот коварный человек, который целенаправленно пытался не позволить вам возобновить свою концертную деятельность и даже пошел на то, чтобы мне заказать второго января всю эту историю? Мне и сотням тысяч россиян, которые как один говорят о том, что почему-то за это ничего не получили - очень не терпится услышать вашу версию! А может, все-таки примете за основу версию о том, что уж как минимум сотни тысяч россиян, среди которых есть и ваши давние поклонники, просто реально остались недовольны происходившим за новогодним столом на Первом канале в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года и просто решили об этом высказаться! Для этого разве нужно ждать, когда кто-то сделает соответствующий заказ и переведет всем деньги?» - пишет мужчина.
Примадонна пока воздерживается от комментариев.
Ранее мы писали:
Эрнста просят изменить новогоднее телевидение. Басков и Пугачева уже приелись.
Фадеев расстроен пошлостью новогодних шоу. Продюсер негодует.
Басков запустил акцию в поддержку Пугачевой. Артист устроил звездную эстафету.
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Обсуждение 11
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ТАТЬЯНА ТАМБОВя уже вообше несмотрю эти каналы но и в интернете невозможно везде их рожы но хватит уже их пиарить пусть те кому она нравится смотрят сколько угодно они же для неё быдло и мразота как они выражаются действительно скольких талантов она загубила чтоб её саму несместили лучшие и вот с чего она взяла что я должна её лицезреть ну нехочу пошлятины я хочу видеть на тв хороших людей в полном смысле этого слова людей....а не манекены которые еле ходят пойду в церковь и попрошу Бога чтоб он вернул разум алле и её попугаям !
25.01.17 17:39
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гость Старый ОсколЖалко как-то ее.Заигралась и не соображает,что нужно уходить вовремя,а не тогда,когда стала пародией на саму себя.Но травлю устраивать тоже не нужно.Видимо, с головой не ладно.Возраст.
25.01.17 17:01
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Маруся ЧебаркульКаких-то перемен люди тут хотят. Пугачева в новогоднем шоу - это старая и очень добрая традиция. Руки прочь нашей теле дивы. Нас она не раздражает, а вы прямо беситесь все. Надоели со своими петициями.
25.01.17 14:58
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Яна ЧелябинскВот ведь привязались к нашей Алле Пугачевой. Что все завидуют что ли? Мне Алла всегда нравилась, она открытый и честный человек. Так все это не красиво. Люди совесть потеряли совсем.
25.01.17 14:46
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Лера СамараАлла Борисовна была, есть и будет лицом отечественной эстрады, она Примадонна! Ее песнями заслушиваются все от велика до мала (у меня и бабушка ее обожает, и дочка подпевает), а весь негатив, который в последнее время люди выплескивают на ее семью, абсолютно надуман!
25.01.17 14:31
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ИринаАлла Пугачева звезда наивысшего ранга в нашей стране и за ее пределами. А такие статье предназначены раскрутить весь тот негатив который последнее время обрушился на Аллу Борисовну!
25.01.17 14:20
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Лана VjcrdfДаже странно, как Алла Борисовна умудрилась нажить себе врагов, но бороться против неё, мне кажется, бессмысленно. Она звезда слишком высокого полёта, чтобы обращать внимание на всех, кто плетёт интриги.
25.01.17 14:05
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Рокси МоскваВерсия о "заказухе", наверное, получит продолжение: дальше можно говорить о "политическом заказе", а там и до "подпольной революционерке-Пугачевой" недалеко. Лишь бы продолжать пиариться! А то, что слишком много, пошло, вульгарно, навязчиво и, правда, достало - понять никак не получается?
25.01.17 11:36
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ИришкаЗадолбали этой пугачишкой.Удивляюсь Вам люди-мне кажется,что сами ей рекламу делаете.А она наслаждается.Честно скажу думала что её уже в живых нет.Оказывается она ещё поёт.
24.01.17 14:16
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СимаХорошо ответил. При чем тут заказуха. Ведь дело даже не в Пугачевой, а в том, что смотреть новогоднее шоу было невозможно. Пусть делают качественно и профессионально. Странно, что Алла Борисовна считает, что людям обязанно нравится все где она присутствует, даже если это отстойно, может возрастной неадекват?
24.01.17 10:33
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скромняшкану наверное за все надо платить. Сколько она своими ручонками в свое время утопила тех кто ей не нравился. Хотя завидовать уже нечему. Просто люди хотят перемен.
24.01.17 07:55