Пугачеву просят назвать имя ее врага

Дискуссия о новогодних шоу с участием Примадонны может перейти на новый уровень. Казалось бы, споры только улеглись, но... Недавно Алла Пугачева обмолвилась, что ведется травля и она знает, кто за этим стоит. Теперь от Аллы Борисовны требуют назвать имя завистника.

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Напомним, в начале января в Сети появилась петиция к руководству Первого канала пересмотреть формат праздничных шоу. Уточнялось, что формат «В гостях у Примадонны» зрителям основательно надоел. Документ собрал более 170 тысяч подписей и вызвал широкий резонанс. За Аллу Борисовну выступили многие артисты шоу-бизнеса. Позже автор петиции Вадим Манукян из Ростова заявил, что его неправильно поняли и он с уважением относится к Пугачевой.

На днях на расспросы журналистов об «антипугачевском» скандале певица заявила: «Вы и сами прекрасно знаете, что это все заказуха. Я даже знаю, чьих рук это дело».

Слова певицы не на шутку разозлили Манукяна, и он обратился к диве через соцсети. «Алла Борисовна! Так кто же этот «серый кардинал», который стоит за всей историей? Кто этот коварный человек, который целенаправленно пытался не позволить вам возобновить свою концертную деятельность и даже пошел на то, чтобы мне заказать второго января всю эту историю? Мне и сотням тысяч россиян, которые как один говорят о том, что почему-то за это ничего не получили - очень не терпится услышать вашу версию! А может, все-таки примете за основу версию о том, что уж как минимум сотни тысяч россиян, среди которых есть и ваши давние поклонники, просто реально остались недовольны происходившим за новогодним столом на Первом канале в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года и просто решили об этом высказаться! Для этого разве нужно ждать, когда кто-то сделает соответствующий заказ и переведет всем деньги?» - пишет мужчина.

Примадонна пока воздерживается от комментариев.

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