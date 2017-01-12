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Басков запустил акцию в поддержку Пугачевой


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Артисты российской эстрады в едином порыве встали на защиту Аллы Пугачевой. Недавно в Сети появилась петиция с требованием пересмотреть формат новогодних шоу федеральных каналов, и особо отмечалось, что программы в стиле «В гостях у Примадонны» не всем нравятся. Обращение вызвало серьезный резонанс не только среди телезрителей, но и среди звезд. Николай Басков даже запустил специальную акцию.

Накануне Пугачева опубликовала в своем Instagram шутливое видеообращение. Причем в кадре были ноги звезды в розовых тапочках. «Пожалуйста, не волнуйтесь. Не надо собирать никакие подписи за Пугачеву. Ведь самое смешное желание — это желание нравиться всем. Кому-то нравится, а кому-то нет. Живем дальше радостно и весело», — заявила дива.

Николай Басков записал аналогичный ролик. «Пожалуйста, не волнуйтесь. Не надо собирать никакие подписи, соберите лучше деньги. Ведь когда у вас много денег, вам не до сбора подписей. <...>. Тапочки Коли поддерживают тапочки Аллы и передают эстафету тапочкам Филиппа», - говорит певец.

Киркоров отреагировал оперативно. «Пожалуйста, не волнуйтесь. Не в подписях дело. Да и не в тапочках. И даже не в кофточках. Если кому-то что-то не нравится - не обязательно нас ставить об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно», - говорит Филипп Бедросович. Артист передал эстафету Яне Рудковской.

 

А как вы оцениваете звездную акцию?

Ранее мы писали:

Эрнста просят изменить новогоднее телевидение. Басков и Пугачева уже приелись.​

Фадеев расстроен пошлостью новогодних шоу. Продюсер негодует. 

Алла Пугачева станет звездой новогодних шоу. Дива занята на съемках праздничных телепрограмм.​



3 Не нравится 0 Нравится 12.01.2017 Теги: Николай Басков

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