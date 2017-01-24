Белла Хадид показала грудь

​Модель Белла Хадид (Bella Hadid) еще раз подтвердила репутацию смелой девушки. Она не боится стильных экспериментов и готова щеголять в весьма провокационных нарядах. На вчерашнем маскараде в рамках кутюрного шоу Christian Dior Белла так и сделала.







На днях Париж изумляла Кендалл Дженнер (Kendall Jenner), разгуливая в прозрачном топе и без бра. Теперь черед ее подруги. На специальном приеме Dior Белла появилась в прозрачном платье с корсетом, подчеркивающим грудь. Модель предпочла обойтись без белья, но с удовольствием позировала фотографам с кокетливой маской.

Стоит отметить, что в прошлом году Хадид была объявлена лицом косметической линии Dior и блистала на показе круизной коллекции модного дома.

Кстати, сейчас девушка пробует себя и в роли дизайнера. В конце декабря было объявлено о сотрудничестве Беллы с американским брендом Chrome Hearts, известным аксессуарами в байкерско-готическом стиле. Свою линию Хадид представит уже в ближайшее время, и пока известно, что в коллекцию вошли кожаные фуражки и футболки с провокационной надписью "F*** U".

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