Белла Хадид показала грудь
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Модель Белла Хадид (Bella Hadid) еще раз подтвердила репутацию смелой девушки. Она не боится стильных экспериментов и готова щеголять в весьма провокационных нарядах. На вчерашнем маскараде в рамках кутюрного шоу Christian Dior Белла так и сделала.
На днях Париж изумляла Кендалл Дженнер (Kendall Jenner), разгуливая в прозрачном топе и без бра. Теперь черед ее подруги. На специальном приеме Dior Белла появилась в прозрачном платье с корсетом, подчеркивающим грудь. Модель предпочла обойтись без белья, но с удовольствием позировала фотографам с кокетливой маской.
Стоит отметить, что в прошлом году Хадид была объявлена лицом косметической линии Dior и блистала на показе круизной коллекции модного дома.
Кстати, сейчас девушка пробует себя и в роли дизайнера. В конце декабря было объявлено о сотрудничестве Беллы с американским брендом Chrome Hearts, известным аксессуарами в байкерско-готическом стиле. Свою линию Хадид представит уже в ближайшее время, и пока известно, что в коллекцию вошли кожаные фуражки и футболки с провокационной надписью "F*** U".
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Джиджи Хадид обнажилась для Vogue. Девушка старательно работает над карьерой.
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Обсуждение 1
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пупсик КраснодарЭто ужасно!
24.01.17 14:08