 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Кендалл Дженнер шокировала Париж


1 0

В Париже модный праздник. В столице Франции стартует Неделя высокой моды, и, как обычно, на шоу спешат самые известные и эффектные девушки. И звезды не прочь удивлять и шокировать. Например, модель Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) на выходных блеснула грудью.

 
 
 

21-летняя модель была замечена в облегающих брюках, прозрачном топе и без бра. Соски маскировали блестящие звезды. В таком наряде Кендалл отправилась вместе со своей приятельницей Беллой Хадид (Bella Hadid) в один из модных ресторанов Парижа. По мнению модных критиков, девушке удалось неплохо объединить парижский шик с привычным кэжуал.

Тем временем в Сети появилась лавина сообщений о том, что Дженнер решилась на коррекцию губ и пластику носа.

Но девушка поспешила опровергнуть слухи: «Зачем мне как модели переделывать лицо? В этом нет никакого смысла. Иногда мне кажется, что когда люди говорят о таких вещах, то просто хотят меня обидеть. Обычно я пользуюсь исключительно блеском для губ. И ни с того ни с сего окружающие начинают обсуждать изменения моей внешности: "О боже, Кендалл увеличила губы и сделала пластику носа!" Что это вообще такое?»

Ранее мы писали:

Кендалл Дженнер показала шик Givenchy. Модель стала звездой модного показа.

Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер стали «ангелами». Девушки стремительно завоевывают подиум. 

Ким Кардашян шокировала Париж голым платьем. Звезда удивила публику на показе Balmain. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 23.01.2017 Теги: Кендалл Дженнер

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору