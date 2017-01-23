Кендалл Дженнер шокировала Париж

В Париже модный праздник. В столице Франции стартует Неделя высокой моды, и, как обычно, на шоу спешат самые известные и эффектные девушки. И звезды не прочь удивлять и шокировать. Например, модель Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) на выходных блеснула грудью.







21-летняя модель была замечена в облегающих брюках, прозрачном топе и без бра. Соски маскировали блестящие звезды. В таком наряде Кендалл отправилась вместе со своей приятельницей Беллой Хадид (Bella Hadid) в один из модных ресторанов Парижа. По мнению модных критиков, девушке удалось неплохо объединить парижский шик с привычным кэжуал.

Тем временем в Сети появилась лавина сообщений о том, что Дженнер решилась на коррекцию губ и пластику носа.

Но девушка поспешила опровергнуть слухи: «Зачем мне как модели переделывать лицо? В этом нет никакого смысла. Иногда мне кажется, что когда люди говорят о таких вещах, то просто хотят меня обидеть. Обычно я пользуюсь исключительно блеском для губ. И ни с того ни с сего окружающие начинают обсуждать изменения моей внешности: "О боже, Кендалл увеличила губы и сделала пластику носа!" Что это вообще такое?»

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Источник фото: Globallookpress.com