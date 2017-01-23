Пугачева знает, кто организовал ее травлю

Петиция с требованием смены формата новогодних шоу на федеральных каналах стала одним из самых обсуждаемых событий января. В обращении к Константину Эрнсту указывалось, что формат «В гостях у Примадонны» многим не нравится. В защиту Аллы Борисовны встали многие звезды шоу-бизнеса, началась бурная дискуссия, сама же дива сохраняет спокойствие.

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Недавно Алла Пугачева побывала на премьере новой картины Андрея Кончаловского «Рай». Разумеется, журналисты поспешили засыпать звезду вопросами, и больше всего представителей СМИ интересовало отношение Примадонны к «антипугачевской» петиции.

Артистка ответила коротко: «Вы и сами прекрасно знаете, что это все заказуха. Я даже знаю, чьих рук это дело».

Ранее сам Эрнст пояснил, что «можно сделать Новый год модный и молодежный, но его не будут смотреть, потому что молодые люди отмечают этот праздник не у телевизора». По мнению руководителя Первого канала, убирать Аллу Пугачеву из новогодних программ не стоит, поскольку дива словно оливье на новогоднем столе, который хозяйки готовят из года в год. Без нее привычное праздничное шоу очень сложно представить.

Ранее мы писали:

Эрнста просят изменить новогоднее телевидение. Басков и Пугачева уже приелись.​

Фадеев расстроен пошлостью новогодних шоу. Продюсер негодует.

Басков запустил акцию в поддержку Пугачевой. Артист устроил звездную эстафету.

Источник фото: Globallookpress.com