Пугачева знает, кто организовал ее травлю
3 5
Петиция с требованием смены формата новогодних шоу на федеральных каналах стала одним из самых обсуждаемых событий января. В обращении к Константину Эрнсту указывалось, что формат «В гостях у Примадонны» многим не нравится. В защиту Аллы Борисовны встали многие звезды шоу-бизнеса, началась бурная дискуссия, сама же дива сохраняет спокойствие.
Недавно Алла Пугачева побывала на премьере новой картины Андрея Кончаловского «Рай». Разумеется, журналисты поспешили засыпать звезду вопросами, и больше всего представителей СМИ интересовало отношение Примадонны к «антипугачевской» петиции.
Артистка ответила коротко: «Вы и сами прекрасно знаете, что это все заказуха. Я даже знаю, чьих рук это дело».
Ранее сам Эрнст пояснил, что «можно сделать Новый год модный и молодежный, но его не будут смотреть, потому что молодые люди отмечают этот праздник не у телевизора». По мнению руководителя Первого канала, убирать Аллу Пугачеву из новогодних программ не стоит, поскольку дива словно оливье на новогоднем столе, который хозяйки готовят из года в год. Без нее привычное праздничное шоу очень сложно представить.
Ранее мы писали:
Эрнста просят изменить новогоднее телевидение. Басков и Пугачева уже приелись.
Фадеев расстроен пошлостью новогодних шоу. Продюсер негодует.
Басков запустил акцию в поддержку Пугачевой. Артист устроил звездную эстафету.
Источник фото: Globallookpress.com
Читайте также
Обсуждение 15
Лучшие комментарии
-
Юликони то верно, Ленина в мавзолее никто же не трогает, вот и Аллу Борисовну выносить нельзя.
23.01.17 10:46 Контекст комментария
-
ЭллаДура ты дура! Не верит, что народ уже достала!!! Даже готова поверить в заказуху от инопланетян, от Обамы, от путина , от Трампа и ещё там от кого?
23.01.17 15:05 Контекст комментария
-
максимпора старушке на отдых!!!
23.01.17 18:06 Контекст комментария
-
ТОМА тюменьВот её уже никто и не выносит...
23.01.17 17:19 Контекст комментария
-
ГРЕЙСМЫ ЗРИТЕЛИ... и имеем право выбора и право на критику. Смиритесь , АБ. Несколько десятилетий считаете,что вы ВНЕ конкуренции и словно манна Божья. Смешно. Все проходит... Сами смеялись над Пьехой Э. -сказав ей- ВЕЧНАЯ ВЫ НАША... Чтож и ваше время прошло..УВЫ.
23.01.17 22:21 Контекст комментария
-
Ольга г.вольскОскорблять ее не надо. Но Новый год надо как-то праздновать уже по другому - ей богу надоело все это из года в год. Певцов сколько много новых выявилось на "Голосе". И как поют !!!
24.01.17 08:35
-
лола краснодарДа заткнитесь вы все, В РОССИИ НЕ УМЕЮТ ЛЮБИТЬ ,ВОСХИЩАТЬСЯ И ГОРДИТЬСЯ! Умеют только ЗАВИДОВАТЬ,УБИВАТЬ ,ЗЛОРАДСТВОВАТЬ! Плевать в Пугачёву это плевать в себя ,в своих родителей ,в свою Родину. ,в миллион алых роз, !!! СВОЛОЧИ! Франция боготворит ЭДИТ ПИАФ, МИРЕЙ МАТЬЕ это ведь олицетворение эпохи ! КОЗЛЫ ВЫ БЕЗМОЗГЛЫЕ, ИВАНЫ НЕ ЗНАЮЩИЕ РОДСТВА!
24.01.17 01:08
-
Ира Рязань (Рязанская область)Вы не заметили, как стали похожи: Пугачёва, Леонтьев, Кузьмин....одно лицо !!! Вот это пластические хирурги!!! Волшебники!!!
24.01.17 00:53
-
ГРЕЙСМЫ ЗРИТЕЛИ... и имеем право выбора и право на критику. Смиритесь , АБ. Несколько десятилетий считаете,что вы ВНЕ конкуренции и словно манна Божья. Смешно. Все проходит... Сами смеялись над Пьехой Э. -сказав ей- ВЕЧНАЯ ВЫ НАША... Чтож и ваше время прошло..УВЫ.
23.01.17 22:21
-
Лида МоскваВы заебали писать хуйню. Оставьте ее в покое. Пишут, пишут , безработные или что? Личной жизни нет? Сидят и только пальцы разрабатывают, строча комменты, радистки!
23.01.17 22:04
-
Аликада заказуха и заказал дедушка Ленин
23.01.17 19:59
-
максимпора старушке на отдых!!!
23.01.17 18:06
-
Бим БимЕй пора на свалку
23.01.17 18:03
-
мак москвакому ты нужна выносить, пора тебе бабка отдыхать надоела своей худобой.
23.01.17 17:54
-
Эрика г. МоскваДавно пора меня формат концертов на НГ, надоело, каждый год одно и тоже. Ну причем тут заказуха, люди устали от этих не воспитанных выскочек. А розовые тапки, вообще плевок в людей, как только не стыдно!
23.01.17 17:45
-
ЭллаДура ты дура! Не верит, что народ уже достала!!! Даже готова поверить в заказуху от инопланетян, от Обамы, от путина , от Трампа и ещё там от кого?
23.01.17 15:05
-
катясама же дива сохранЯЕТСЯ спокойствие.
23.01.17 10:51
-
МиланияВсе правильно она говорит оставьте певицу в покое да и к зрителей заодно
23.01.17 09:51