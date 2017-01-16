Автор петиции к Эрнсту обратился к Пугачевой

Дискуссию о праздничных шоу с участием Примадонны, похоже, можно считать закрытой. Автор петиции к Константину Эрнсту с призывом пересмотреть формат новогодних программ обратился к Пугачевой с выражением сожаления по поводу произошедшего.

Фото опубликовано Алла Пугачева (@allasuperstar) Дек 4 2016 в 7:01 PST

В начале января ростовчанин Вадим Манукян обратился через платформу Change.org к руководству Первого канала с просьбой изменить привычный формат новогодних шоу. «Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у Примадонны"», - говорилось в петиции.

Петиция стала предметом весьма оживленных споров, и дошло до того, что российские артисты запустили в Сети акцию в поддержку Аллы Борисовны. Но сейчас Манукян спешит объясниться.

«Уважаемая Алла Борисовна. Хотелось бы разъяснить ситуацию вокруг петиции, которую я составил, находясь под впечатлением от новогодних голубых огоньков. Ни в коем случае не хотел вас задеть или еще хуже – обидеть. К сожалению, мои слова были неправильно истолкованы. Существует и другая петиция, не моя, именно ее заголовок подлил масла в огонь и вызвал бурную реакцию артистов и СМИ. Я же не призывал изгонять из эфира ни вас, ни ваших коллег. Однако, думаю, сами согласитесь, что новогодний эфир федеральных каналов стоит совершенствовать, менять его формат», - говорится в обращении мужчины, опубликованном Starhit.

«Уверен, поклонники были в восторге от возможности оказаться с вами как будто бы за одним столом. Но ведь есть и те, кому такое творчество не близко. Как вы правильно сказали, идея всем нравиться выглядит нелогично. С вашим творчеством знаком, особенно люблю песни «Позови меня с собой», «Свеча», «Опять метель»... Создавая петицию, не предполагал, что она вызовет огромный резонанс, спровоцирует ваших друзей, врагов, фанатов. Надеюсь, острая позиция интернет-сообщества вас не сильно расстроила. Мне искренне неприятно за то, как все повернулось, разумеется, не хотел нагнетать напряженности вокруг вашего имени».

Пугачева с комментариями пока не спешит.

Как вы думаете, следовало Манукяну объясняться?

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