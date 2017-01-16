Автор петиции к Эрнсту обратился к Пугачевой
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Дискуссию о праздничных шоу с участием Примадонны, похоже, можно считать закрытой. Автор петиции к Константину Эрнсту с призывом пересмотреть формат новогодних программ обратился к Пугачевой с выражением сожаления по поводу произошедшего.
В начале января ростовчанин Вадим Манукян обратился через платформу Change.org к руководству Первого канала с просьбой изменить привычный формат новогодних шоу. «Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у Примадонны"», - говорилось в петиции.
Петиция стала предметом весьма оживленных споров, и дошло до того, что российские артисты запустили в Сети акцию в поддержку Аллы Борисовны. Но сейчас Манукян спешит объясниться.
«Уважаемая Алла Борисовна. Хотелось бы разъяснить ситуацию вокруг петиции, которую я составил, находясь под впечатлением от новогодних голубых огоньков. Ни в коем случае не хотел вас задеть или еще хуже – обидеть. К сожалению, мои слова были неправильно истолкованы. Существует и другая петиция, не моя, именно ее заголовок подлил масла в огонь и вызвал бурную реакцию артистов и СМИ. Я же не призывал изгонять из эфира ни вас, ни ваших коллег. Однако, думаю, сами согласитесь, что новогодний эфир федеральных каналов стоит совершенствовать, менять его формат», - говорится в обращении мужчины, опубликованном Starhit.
«Уверен, поклонники были в восторге от возможности оказаться с вами как будто бы за одним столом. Но ведь есть и те, кому такое творчество не близко. Как вы правильно сказали, идея всем нравиться выглядит нелогично. С вашим творчеством знаком, особенно люблю песни «Позови меня с собой», «Свеча», «Опять метель»... Создавая петицию, не предполагал, что она вызовет огромный резонанс, спровоцирует ваших друзей, врагов, фанатов. Надеюсь, острая позиция интернет-сообщества вас не сильно расстроила. Мне искренне неприятно за то, как все повернулось, разумеется, не хотел нагнетать напряженности вокруг вашего имени».
Пугачева с комментариями пока не спешит.
Как вы думаете, следовало Манукяну объясняться?
Ранее мы писали:
Фадеев расстроен пошлостью новогодних шоу. Продюсер негодует.
Басков запустил акцию в поддержку Пугачевой. Артист устроил звездную эстафету.
Как Пугачева встретила 2017 год. Примадонна не стала изменять привычке.
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Обсуждение 9
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Lev ekда пофиг на его извинения. Машина запущена!!!
17.01.17 08:36
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Галазря он извинился, теперь как-то это выглядит совсем паршиво..
17.01.17 07:27
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Лев ЕкатеринбургТему он поднял нужную. Как не крути, а столько негатива в комментариях к этим новогодним видео давно не вваливалось в сеть. То есть всех Леонидов Ильичей Брежневых., (над которым все сами 30 лет назад так много смеялись) подальше уже двигать от ЗРИТЕЛЯ! Бабулькам у ТВ тоже охота молодого тела и умных шуток!!! А Галкина поносят по полной!!! Людям не лень зайти и написать, их даже успокоить невозможно!!! Спасибо товарищу Манукяну)) Главное нАчать, а там сарафанное радио понесет и донесет куда надо. И пофиг на его извинения...
17.01.17 06:57
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ник питерВсе,что вы писали было чистой правдой. Да видно и вас сломали.
16.01.17 20:08
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Рокси МоскваЧто-то не вижу логики в Ваших извинениях. Экий Вы наивный, все намекаете на "а поговорить"? Забыли, что имеете дело со "звездой"? Вот, если бы ответили посредством своих тапок - другое дело! Или только "звездам" позволено тапками креативить?!
16.01.17 20:07
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татьяна тамбовструсил жить то хочется кругом одни бандиты или заплатили а что сейчас ценности это деньги !
16.01.17 19:10
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Marana VilniusПо-прежнему считаю, что вся эта шумиха высосана из пальца. Каналы или передачи, которые мне не нравятся, я просто не смотрю, переключаю туда, где ничего не раздражает. И вообще - нет ничего скучнее, чем встречать Новый год перед телевизором. Конечно, любой человек может выстказывать своё мнение о любом канале, но составлять петиции, по-моему, слишком.
16.01.17 16:28
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старик новосибирскМужик оказался "мы псковские" ,а если по правде, то весь этот мразматизм пора прикрыть.
16.01.17 15:26
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скромняшкаМужик, ты либо с белыми, либо с красными.
16.01.17 12:44